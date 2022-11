S u TikTok l'hashtag #bleachedeyebrows conta oltre 125 milioni di visualizzazioni ed è la dimostrazione di come le sopracciglia sbiancate siano passate in men che non si dica dalle passerelle a tendenza della Gen Z.

Il trucco c’è e non si vede, questo è proprio caso di dirlo. Sono le bleached eyebrow, le sopracciglia decolorate che spopolano in passerella e tra le celeb. Chiare, anzi chiarissime, le sopracciglia vengono sbiancate in modo radicale, fino a quasi scomparire dal viso cambiandone totalmente i connotati.

Una tendenza che sta spopolando così tanto tanto da essere amata e replicata anche dalle It girls del momento: da Bella e Gigi Hadid, Charli XCX , Kendall Jenner, Lady Gaga, Lily James fino a Julia Fox.

Ma cosa si cela dietro le sopracciglia decolorate? Dopo anni anni di tatuaggi, dermopigmentazione, microblanding e tanto altro, dove vi era una ricerca continua di sopracciglia folte, piene, scure e fissate con gel e cere, sembra che le cose stiano cambiando. Abbiamo provato a farci qualche domanda sul tema, ma soprattutto come si realizzano queste sopracciglia sbiancate e vale davvero la pena farlo?

Sopracciglia decolorate, il cambio di tendenza

Le sopracciglia di Cara Delevingne hanno inizialmente sconvolto tutti, ma in pochissimo tempo sono diventate la tendenza da copiare in ogni dove: piene, spesse, perfettamente in piega e caratterizzate dall'effetto bushy brows. Oggi, però, tutto è cambiato e davanti ai nostri occhi, e ovviamente sui social media, sembra esserci una vera e propria inversione di tendenza.

Come Bella Hadid, che prima le ha sfoggiate extra thin, ripercorrendo il mood Anni '90, per poi schiarirle completamente in passerella da Givenchy insieme alla sorella: a volte esigenze di scena, o di passerella, altre volte scelte personali e di stile. Un cambio da non prendere alla leggera, perché rendere quasi invisibili le sopracciglia vuol dire cambiare radicalmente l'aspetto del viso, rendendo i lineamenti più freddi, dall'aspetto quasi alienante e futuristico.

Come fare le sopracciglia decolorate

Impossibile non dare risalto a questa tendenza che dopo le passerelle ha raggiunto i più grazie anche ai social network. Su TikTok, spazio di riferimento per le tendenze beauty, l'hashtag #bleachedeyebrow ha raggiunto oltre 125 milioni di visualizzazioni: qui, tra tutorial e filtri, è impossibile non rimanere ammaliati dalla sopracciglia quasi invisibili.

Come decolorare definitivamente le sopracciglia

Il tema delle decolorazioni estreme è sempre estremamente spinoso. Che si parli di capelli di sopracciglia, e anche in qualche caso di barba, il nostro consiglio è quello di affidarsi a un professionista, che sia un parrucchiere o un eyebrow technician poco importa la cosa da ricordare che, anche se è possibile realizzarle con kit home made e il fai da te, è bene porre estrema attenzione. Basta davvero poco per sbagliare i volumi di ossigeno, i tempi di posa o utilizzare il prodotto vicino alla pelle andandola così a irritare: tutte motivazioni per cui sarebbe meglio affidarsi a qualcuno di competente.

Il processo, infatti, prevede due fasi ben distinte: una di decolorazione, che lascerà il pelo aranciato e una di tonalizzazione dove, grazie a un bagno di colore viola, le sopracciglia assumeranno una colorazione color platino, quasi bianca.

Mai dimenticare, però, che le sopracciglia sono soggette a un turnover e a una ricrescita molto veloce, e questo effetto avrà una vita breve. Dopo poco tempo, infatti, si inizieranno a vedere i primi tratti di ricrescita, i primi peli più scuri che andranno a rendere meno omogeneo l’effetto finale.

Come realizzare le sopracciglia decolorate con il make-up

Ci siamo chiesti, però, se valga davvero la pena fare la decolorazione o se esiste un metodo alternativo che possa aiutarci a ricreare questo effetto senza incorrere in rischi o i cambiamenti drastici. La risposta è sì ed è tutto merito del make-up che ancora una volta viene in nostro soccorso aiutandoci a realizzare l’effetto bleach.

Dopo aver pettinato i peli, basterà passare del correttore chiaro e coprente per andare a schiarire radicalmente i peli. Un tocco di cipria per fissare il tutto e, eventualmente, un gel o una cera per bloccare il tutto.

