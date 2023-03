Eyeliner grafico: tutte le ultime tendenze da provare

A udaci, divertenti e più facili da realizzare di quanto non sembrino, gli eyeliner grafici sono il trend make up per gli occhi da provare questa primavera.

Rappresentano il giusto mix fra avanguardia, creatività ed eleganza, gli eyeliner grafici valorizzano i nostri occhi senza regole definite, se non quella di trovare un look che sia inequivocabilmente nostro.

Con i suoi colori vivaci, le sue forme geometriche e le infinite possibilità, il "graphic liner" è il modo migliore per elevare il tuo make up occhi e mostrare la tua creatività. È una tendenza così ampia e alla portata di tutti che, con un po' di pratica, anche chi è alle prime armi con il make up può realizzare un look d'impatto. Tutto ciò che serve infatti, è un po' di pazienza e tanta fantasia.

Un tempo l'eyeliner veniva usato solo per definire la forma dell'occhio, ingrandirlo o dargli profondità, oggi grazie anche alla serie tv "Euphoria" abbiamo capito che oltre la classica virgola all’insù c'è un mondo che merita di essere esplorato.

Sui social sono tantissime le varianti per questo trend, scoprile insieme a noi!

3D eyeliner

È l'inizio di un nuovo trend virale su TikTok? Forse è ancora troppo presto per dirlo ma una cosa è certa, l'eyeliner 3D fatto con la pistola per colla a caldo è decisamente originale!

Ricrearlo è molto semplice, dopo aver realizzato le tue forme preferite, ti basterà colorarle con gli ombretti dei tuoi colori preferiti ed applicarle con la colla per ciglia finte. Il risultato? Extra ma super cool!

Tribal eyeliner

L'ispirazione viene dal mondo dei tattoo e dei tribali (seguendo il trend Y2K), se sei stanca del classico "cat eye" e vuoi un look occhi più audace e divertente, ti consigliamo di provarlo!

È una vera e propria cut crease, dove la palpebra viene ridisegnata a mano con tratti stilizzati.

Crystal Eyeliner

Se ami le tendenze saprai già che una delle più cool per questa stagione è sicuramente il "face jewel" Quindi perchè non sfruttare questa tendenza per l'eyeliner?

Ricreare questo look occhi è un gioco da ragazzi, dopo aver sfumato il tuo ombretto preferito sulla palpebra mobile, ti basterà armarti di brillantini e colla per le ciglia finte.

Inizia definendo la la forma dell'eyeliner e traccia dei puntini dove vorresti applicare i glitter.

Non c'è limite alla creatività! Puoi creare qualsiasi forma, come un'ala allungata o una forma triangolare. L'effetto "wow" è garantito!

Edgy eyeliner

Per tutte coloro che vogliono esprimere la propria creatività attraverso il make-up perchè non sperimentare con forme XXL? Questo tipo di eyeliner è perfetto per un concerto o un party.

Ha sicuramente un grado di difficoltà maggiore, ma non abbiate paura di sperimentare ed osare!

Rainbow liner

rainbow emoji except its liner :p 🌈 i love a good one swipe liner WHEW (i used my collab brushes ((theyre coming back on feb 26th 😉)))

Se anche tu ami i colori, devi assolutamente provare il Rainbow liner!

Per realizzarlo ti bastano degli ombretti in pot ed un pennello di precisione per eyeliner. L'effetto finale come suggerisce il nome, sarà quello di un arcobaleno. È un trucco che sta bene a tutte e mette in risalto gli occhi di qualsiasi colore.