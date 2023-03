Oscar 2023: tutti i migliori beauty look 

D al makeup alle acconciature, tutti i look più belli della 95ma edizione degli Academy Awards

L’evento che tutti stavamo aspettando è finalmente arrivato.

Ieri sera si è tenuta la 95ma edizione degli Oscar 2023 e, come ogni anno, il Dolby Theatre di Los Angeles si è trasformato per la premiazione cinematografica più attesa dell’anno, in procinto di accogliere star e celeb pronte a stupire con beauty look e makeup studiati appositamente per lasciare il segno. Sul red carpet infatti - per la prima volta dopo oltre sessant'anni di storia rinnovato in un color champagne, volto a esaltare proprio i look delle star - si sono susseguiti una serie di makeup e acconciature impossibili da dimenticare, all’insegna di un’eleganza senza tempo.

Tra chignon architettonici ed elaborati, in netto contrasto con hair looks sinuosi e morbidi, makeup raffinati, classici ed eterei e signature lips rosso fuoco, ecco tutti i migliori beauty look avvistati sul red carpet della 95ma edizione degli Academy Awards.

Florence Pugh

Curato dal makeup artist Alex Babsky con prodotti Valentino Beauty, il makeup di Florence Pugh si concentra su un trucco occhi profondo e seducente. Nello specifico, gli Eyes2Cheeck sono stati i protagonisti del look occhi, utilizzati su tutta la palpebra come punto focale, abbinati al Rosso Valentino Lipstick numero 112 per le labbra. I capelli, opera di Peter Lux, si sviluppano in un raccolto verticale formato da una coda alta bloccata da un fiocco che creando una spirale, da torchon, si trasforma in frangetta corta.

Sofia Carson

Un look da moderna Audrey Hepburn, quello sfoggiato da Sofia Carson: pelle diafana e naturale scolpita nei punti giusti ma senza esagerare, rossetto nude brillante e occhi valorizzati da un eye-liner allungato con ciglia che amplificano la parte finale dell’occhio e mascara applicato anche sulla rima inferiore. Il tutto, completato da un elegantissimo banana bun con riga laterale.

Jessica Chastain

Meravigliosa Jessica Chastain in un look relativamente semplice, ma decisamente on point. La chioma sinuosa dalle onde morbide incornicia il viso in un makeup perfettamente equilibrato - firmato Charlotte Tilbury - fra un tocco di rosso fuoco sulle labbra creato con il Matte Revolution Lipstick in Red Carpet Red e un trucco nude sugli occhi con tanto di ciglia voluminose extra black.

Rihanna

Arrivata agli Oscar con in mostra l’amorevole pancione, Rihanna incanta il red carpet in un look, naturalmente, firmato Fenty Beauty. Il rossetto rosso Fenty Icon in Grill Master si abbina alle unghie, mentre il volto è scolpito da un contouring a regola d’arte, affiancato da un look occhi con eye-liner nero semplice e raffinato. I capelli, messy e perfettamente imperfetti incorniciano il viso, raccolti in uno chignon alto spettinato.

Elizabeth Olsen

Il rossetto rosso è stato un grande fil rouge (in tutti i sensi) durante la 95ma edizione degli Academy Awards: anche Elizabeth Olsen cede dunque al fascino del red lipstick e, in un total look super nude firmato Chanel, sfoggia labbra luminose e sgargianti leggermente ombrè. I capelli invece sono raccolti in uno chignon slick con scriminatura centrale.

Lady Gaga

Altre labbra rosso fuoco si aggiungono alla lista degli Oscar 2023, questa volta però abbinate a un look bold e grintoso degno di Lady Gaga. Curato dalla makeup artist Sarah Tanno, il makeup della cantante si ispira alle ragazze di Robert Palmer nel video Addicted to Love e presenta un blush draping colorful ed accentuato, realizzato con i Color Fuse Blush di Haus Labs nelle shade Dragonfruit Daze (un rosa brillante) e Watermelon Bliss (utilizzato quasi come un contouring). Sugli occhi invece spicca uno smokey eyes nero con un tocco shimmer sui toni del sabbia e ciglia finte lunghissime. Completa il look uno uno chignon intrecciato reso rock dalla ricrescita scura che svetta sul biondo.

Vanessa Hudgens

Dal makeup, all’acconciatura, alla nail-art: ogni dettaglio del beauty look di Vanessa Hudgens è stato studiato per richiamare e riprendere le stesse tonalità bianche e nere dell'abito Chanel indossato per l’occasione. L’hair look classico, timeless ed elegante curato dall’hairstylist Danielle Priano si sviluppa in verticale, caratterizzato da uno chignon tirato adornato da un nastro in velluto nero, mentre il makeup realizzato da Tonya Brewer usando prodotti KohGenDo è armonioso e caldo. Il dettaglio squisitamente cool? Le unghie dal deisgn ottico (ovviamente bianche e nere) create dalla nail artist Zola Ganzorigt.

Cara Delevingne

Per gli Oscar 2023 Cara Delevingne opta per un look occhi sui toni del rosa e del rosso/bordeaux in tinta con l’abito, adornato da un eye-liner nero, ciglia voluminose extra dark e labbra rosate. I capelli, invece, sono raccolti in uno chignon basso dall’effetto silk con scriminatura laterale.

Jennifer Connelly

Un look raffinato e fresco per Jennifer Connelly: capelli raccolti tirati all’indietro, mascara sulle ciglia superiori e inferiori, ombretto shimmer leggerissimo, labbra nude lucide e sopracciglia folte e curate come protagoniste indiscusse del makeup.

Cate Blanchett

Il look di Cate Blanchett (firmato Armani Beauty) è un inno alla bellezza naturale. Un trucco nude che sottolinea ed esalta delicatamente le caratteristiche dell’attrice, completato da un’acconciatura diventata ormai il suo signature look: un raccolto morbido con movimenti leggeri volti a creare volume.

Ana De Armas

Curato da Mélanie Inglessis, il makeup di Ana De Armas brilla sui toni del rosa fra un ombretto shimmer sulle palpebre e un gloss lucido sulle labbra. Il total look pink è sublimato infine da capelli leggermente wavy lasciati sciolti.