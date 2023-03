Clean beauty? Sì grazie: Lily Collins ci ricorda che naturale è bello

C apelli come Lily Collins? Sì, grazie! È arrivato il momento di scoprire il segreto della chioma favolosa dell'attrice di Emily in Paris

Una bellezza naturale e pulita a partire dai capelli: Lily Collins ci ispira – ancora una volta - con una chioma voluminosa e stupenda. La star di Emily in Paris è una vera e propria trend setter quando si parla di hairstyle, grazie soprattutto alla serie tv Netflix in cui ha sfoggiato chiome mosse, bun tres chic e frangette spettinate.

Le sue ultime foto su Instagram ci ispirano, svelandoci il suo segreto di bellezza: capelli sani e curati, assolutamente strepitosi. Dal colore al volume d’altronde Lily non lascia nulla al caso e adora coccolarsi con trattamenti ad hoc. Il più apprezzato è l’hair gloss. Qualche tempo fa era stata la stessa Lily a svelare di essersi sottoposta a questa hair care routine che regala una chioma favolosa.

L’attrice aveva pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva con in mano la maschera protettiva che viene utilizzata per schermare il viso durante il trattamento. Consigliato da tutti i colorist e hairstylist, l’hari gloss regala vigore e lucentezza ai capelli. Non si tratta – come potrebbe sembrare – di una tinta. IL prodotto infatti non crea ricrescite e non contiene ammoniaca, ma tende a schiarirsi gradualmente, un lavaggio dopo l’altro.

La durata è di circa sei settimane, mentre il risultato è favoloso. L’hair gloss aiuta a ravvivare il colore naturale, riaccendendo anche meches o tinte. I capelli sono da subito setosi, brillanti e lucidi, ma soprattutto super sani. Il trattamento infatti non secca la fibra capillare, al contrario la rinforza e la idrata, rendendola morbidissima.

D’altronde Lily Collins, soprattutto dopo il successo di Emily in Paris, è diventata una fonte inesauribile di ispirazione per hairlook strepitosi. L’attrice ha sperimentato tutte le sfumature del castano, dettando tendenza, ma soprattutto ci ha stupito con haircut e cambi cromatici. Il suo signature look per ora però restano i capelli sciolti e lunghi, con una lunghezza sino alle spalle, e la frangetta di ispirazione parigina. Quest’ultima, comparsa nella nuova stagione di Emily in Paris a sorpresa, è diventata ben presto un must have.

E se nelle occasioni formali – come i red carpet – Lily opta spesso per il raccolto, nella vita privata la star adora una chioma naturale e vaporosa. Risultato di una hair care routine che tutte dovremmo seguire, ricordando come il segreto per avere un hairstyle sempre favoloso sia solo uno: prendersi cura dei capelli con trattamenti ad hoc e i prodotti giusti.