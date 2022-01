L’overlining di Chiara Ferragni è la nuova tendenza per labbra voluminose

E cco perché dovresti imparare subito la tecnica dell’overlining usata da Chiara Ferragni per ingrandire le labbra

Addio filler, benvenuto overlining. Se fino ad oggi hai sempre pensato che l’unico modo per far apparire le tue labbra sottili leggermente più grandi fosse ricorrere a tecniche più invasive, dovresti ricrederti.

A indicarci la via alternativa è Chiara Ferragni, che dai suoi scatti social svela il trucchetto che le permette di sfoggiare un sorriso effetto pump: l’overlining, un modo facilissimo per truccare le labbra e volumizzarle in un attimo.

Cos’è l’overlining

L’overlining è una tecnica make up abbastanza semplice da mettere in pratica, che grazie a un’illusione ottica fa apparire le labbra più grandi e piene di quello che realmente siano. Come svela la parola stessa, per realizzarlo prima di applicare il rossetto si deve compiere una riga con la matita leggermente fuori dal bordo naturale delle labbra, che in questo modo acquistano qualche millimetro extra di superficie.

Ovviamente si tratta di un effetto temporaneo, che a differenza di filler e affini svanisce ogni volta che ci si strucca, ma quando il make un è al suo posto il risultato è molto simile, quindi vale assolutamente la pena di imparare a farlo, così da sfoggiare un sorriso iconico come quello di Chiara.

Perfetto con i toni nude

La tecnica dell’overlining è pensata per far sembrare le labbra più grandi, ma anche estremamente naturali, e proprio per questo si sposa perfettamente con le nuance di rossetto nude.

Quello sfoggiato più spesso da Chiara Ferragni vira leggermente al rosa ed è perfetto per la sua carnagione.

Ottimo da sfoggiare nella vita di tutti i giorni, dona un tocco di colore ma senza farsi notare troppo e il risultato è quello di labbra più piene ma non appesantite.

Chiara lo sceglie spesso per andare al lavoro o portare i figli Vittoria e Leone a spasso, momenti di vita quotidiana in cui un make up minimal ma chic è l’ideale.

...ma anche con quelli più freddi

L’imprenditrice digitale più famosa del mondo però, dimostra che questa tecnica, pur essendo nata per esaltare naturalmente le labbra, è perfetta anche per rendere ancora più incisivo un trucco sofisticato.

In questo scatto il rossetto scelto è più scuro e freddo e l’overlining è decisamente più marcato, sia sul labbro superiore, sia su quello inferiore, reso ancora più pieno grazie a un rossetto chiaro applicato nella parte centrale.

Questa versione è ideale per un impegno di lavoro diurno o un aperitivo con le amiche.

Perché non osare con il rosso?

Per le serate importanti Chiara Ferragni sceglie quasi sempre il rosso e anche se solitamente in questi casi l’effetto è pieno e omogeneo, non lasciarti trarre in inganno: la tecnica dell’overlining è sempre presente.

Meno evidente rispetto a quando messa in pratica con altri colori, in questo caso si limita a tracciare i confini entro i quali stendere il rossetto, senza giocare con la tridimensionalità.

Il risultato finale però è comunque super wow.

Come realizzare l’overlining di Chiara Ferragni

Dopo aver preso ispirazione dall’influencer non resta che capire come replicarne la tecnica dell’overlining. Farlo è piuttosto semplice ma è necessario compiere tutti gli step in ordine rigoroso.

Prepara le labbra

Prima di iniziare a stendere il make up è importante preparare le labbra, sottoponendole a un leggero scrub, così da eliminare pellicine e dislivelli. Questo passaggio andrebbe fatto sempre prima di truccare le labbra ma se si vuole procedere con l’overlining diventa indispensabile perché la tridimensionalità data dalla tecnica potrebbe perdersi leggermente in caso di labbra non omogenee.

Per farlo affidati a uno scrub labbra oppure a un mix di miele e zucchero. Dopo questo passaggio idrata la superficie applicando un lip balm e lasciandolo agire un paio di minuti e rimuovendo poi l’eccesso con una velina.

Scegli la matita giusta e procedi per step

La scelta della matita è il passaggio fondamentale quindi compilo con attenzione. Procuratene una di un colore leggermente, ma non troppo, più scuro rispetto a quello che userai per riempire le labbra.

A questo punto sei pronta per iniziare. Parti dal centro, definendo l’arco di cupido. Fai attenzione nel compiere tale passaggio perché è quello più importante per dare alle labbra la forma e la grandezza che desideri. Dopo aver delineato questa zona procedi sul resto del perimetro, uscendo di pochi millimetri dal contorno naturale della bocca.

Completa con rossetto o gloss

Per completare il trucco riempi il resto della superficie con il colore. Se vuoi ottenere un risultato uniforme e opaco puoi usare la stessa matita, ma se invece come Chiara Ferragni preferisci che sia visibile un po’ di contrasto usa un rossetto cremoso o un gloss.

Qualunque soluzione tu scelga parti sempre dagli angoli esterni e sfuma delicatamente verso l’interno.