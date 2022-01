P er una vera beauty addicted, non c'è niente di peggio dell'avere labbra secche, screpolate e piene di pellicine. Una combinazione fatale, che rende difficile applicare bene qualsiasi tipo di rossetto, oltre che regalare una fastidiosa sensazione di labbra che tirano. La soluzione? Una scrub labbra, da preparare in casa con ricette naturali e ingredienti dolcissimi.

Avere l'abitudine di dedicare qualche attenzione extra alle labbra potrebbe davvero rivoluzionare la tua beauty routine (e i suoi effetti!). Certo, perché prendersi cura della pelle delle labbra non significa solo utilizzare un balsamo labbra prima di truccarti o scegliere rossetti dalla formulazione idratante, ma usare con regolarità uno scrub labbra. Per prendersi cura di questa zona così delicata - e non solo per scongiurare le labbra secche - l'esfoliazione è fondamentale. Sempre esposta ad agenti atmosferici, la pelle delle labbra è estremamente sensibile e, proprio per questo, ha bisogno di formulazioni delicate. Ecco perché la soluzione migliore è affidarsi scrub labbra fatti in casa, per rispondere al meglio alle necessità della cute. I benefici sono evidenti: fare uno scrub regolarmente, infatti, renderà le labbra più morbide e levigate, ma anche rimpolpate e dal colore più vivido. Il merito è delle particelle esfolianti e del lieve massaggio che possono regalare alla bocca: una o due volte alla settimana, infatti, stimolare la microcircolazione delle labbra renderà rossetti e lip gloss ancora più belli.

Per creare il perfetto scrub per labbra screpolate ti basterà cercare gli ingredienti migliori nella tua cucina: zucchero, avena, olio di semi e miele, ad esempio. Al resto penserà il giusto massaggio circolare, fondamentale supporto per ogni esfoliante labbra.

Miele e zucchero per un'esfoliazione dolcissima

La ricetta più semplice e gustosa per uno scrub naturale per le labbra è a base di miele e zucchero. Come crearlo? Unisci un cucchiaino di miele e un cucchiaino di zucchero e mescola finché non si saranno amalgamati. A questo punto, utilizza il composto ottenuto per massaggiare le labbra. Puoi anche lasciarlo in posa, se ti va: unendo dell'olio di cocco, infatti, otterrai un effetto estremamente idratante.

Come riconoscere le labbra secche? Tirano fastidiosamente, sono piene di pellicine e potrebbero persino farti male. Ecco perché è il caso di intervenire con uno scrub per labbra a base di oli emollienti, che possano reidratare la pelle. Puoi provare, ad esempio, a mescolare olio di mandorle e zucchero per goderti gli effetti dell'esfoliazione contro la secchezza. A questa ricetta puoi aggiungere anche un cucchiaio di yogurt, per ottenere un'azione anche leggermente lenitiva.

Scrub labbra voluminizzante: la ricetta

Per incrementare l'effetto volumizzante del tuo esfoliante labbra casalingo, occorre una ricetta che sappia far apparire le labbra più piene. In questo caso, vi consigliamo di aggiungere alla vostra formulazione un pizzico di peperoncino. Unito a una base di zucchero di canna e miele, infatti, questo ingrediente si rivela un aiuto davvero prezioso per vedere le labbra più voluminose. Una pessima scelta, ovviamente, in caso di labbra screpolate o molto sensibile: l'effetto potrebbe essere irritante, più che volumizzante.

1/10 Charlotte's Magic Lip Scrub è l'esfoliante labbra arricchito da olio di jojoba, burro di karité, squalano e vitamina E che leviga e idrata la bocca, eliminando le cellule morte. 2/10 Coffee To Glow è lo scrub labbra di Essence arricchito da particelle di chicchi di caffé che leviga e idrata la pelle. L'effetto idratante, infine, è garantito dagli oli nutrienti della formula. 3/10 Dolce e delicato, lo Scrub Labbra di Frank Body è il trattamento da provare per rendere le labbra lisce e setose prima di applicare il rossetto. 4/10 Disponibile su abiby.it, Scrubex è l'esfoliante labbra di Glov che si prende cura delle labbra screpolate, secche e ruvide. Un alleato per stimolare la circolazione sanguigna e far apparire le labbra più voluminose. 5/10 Coco Kiss Lip Scrub di Hello Body esfolia delicatamente le labbra eliminando le cellule morte grazie alla combinazione tra burro di karité e olio di rosa canina. 6/10 Uno scrub delicato e in stick da portare sempre con te per donare alla pelle delle labbra tutto il comfort di cui ha bisogno. L'ideale per liberarti delle cellule morte e ritrovare la morbidezza. 7/10 Hydrating Lip Mask è la maschera labbra di Kylie Skin che si prende cura delle labbra secche. Un balsamo fondente a case di burro di Karité, oli e vitamina E, che rende la pelle più elastica e morbida. 8/10 Naj-Oleari Sugar Lip Scrub agisce sulle labbra secche e screpolate grazie a cristalli di zucchero, burro di karité e vitamine C ed E, che esfoliano e rivitalizzano le labbra, lasciandole morbide e protette. 9/10

Per un'esfoliazione labbra delicata occorre Gommage Labbra Déliecieux - Marmalade Kiss de L'Occitante. L'effetto è addolcente e levigante, perfetto per eliminare le cellule morte con delicatezza. 10/10 Con zucchero di canna e di barbabietola, burro di karité, cera d'api e olio di mandorle, il Lip Scrub di Skinlabo si prende cura delle labbra eliminando le screpolature e proteggendole. PREV NEXT

Come fare uno scrub labbra rinfrescante? Con un tocco di menta

Non ami le ricette troppo dolci? Dimentica una combinazione classica come zucchero e miele e opta per un ingrediente inusuale come la menta. Prova una ricetta salata, per una volta: mescola sale, yogurt e olio di menta piperita e massaggia le labbra con delicatezza per qualche minuto. Una volta eliminate le cellule morte, l'effetto sarà davvero rinfrescante e ti sembrerà che le tue labbra siano come nuove!

La farina di avena per un'esfoliante naturale e delicato

Per esfoliare la pelle, la farina d'avena è un'ottima alleata. Ecco perché potrebbe essere l'ingrediente principale di uno scrub labbra delicato e adatto anche alle screpolature. Per ottenere la consistenza perfetta, unisci la farina a del latte fino a ottenere la giusta consistenza.