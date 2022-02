Make up da giorno: 5 errori assolutamente da evitare

I l trucco adatto a ogni ora del giorno esiste e passa per questi preziosi consigli

Chi non riesce a uscire di casa senza un make up da giorno - neanche per fare la spesa - alzi la mano. E sembra quasi di vedere le vostre mani, sono tantissime! E come biasimarvi? Del resto la bellezza e la cura personale passano anche per il trucco.

Tuttavia ci sono alcuni accorgimenti che possiamo seguire per far sì che il trucco che sfoggiamo sia adatto a tutte le situazioni che viviamo ogni giorno.

Cospargersi di glitter, per esempio, piuttosto che scegliere un fairy-winged eye liner per andare in ufficio, potrebbe sembrare un tantino fuori luogo. È ovvio che, in ogni caso, vige la regola di creare i make up look che più ci fanno sentire bene con noi stesse.

Make up da giorno: perché è così importante

Tuttavia, dicevamo, evitare di commettere alcuni errori ci permette anche di sfoggiare un trucco adeguato e strategico in determinate situazioni, come un colloquio di lavoro, piuttosto che un impegno professionale o una gita fuori città.

Inoltre scegliere il giusto make up da giorno può prevenire molti problemi causati da una pelle eccessivamente stressata. Pensiamo per esempio al periodo estivo e alle afose giornate della stagione: quante volte, infatti, ci lasciamo prendere la mano con prodotti troppo coprenti che non fanno respirare la pelle?

Al contrario, invece, soprattutto durante il giorno dovremmo scegliere di celebrare la nostra naturale bellezza attraverso dei look nude. Insomma ricorrere al trucchetto del make up da giorno che c’è, ma non si vede. E vi garantirà un look al top per ogni occasione.

Prima di iniziare

Sono davvero tanti i prodotti che applichiamo ogni giorno sul nostro viso. Tra fondotinta, cipria, fard, ombretti, matite e rossetti non è difficile perdere il conto.

Ed è proprio con i tanti prodotti che fanno parte del nostro beauty case giornaliero, che spesso e volentieri, cadiamo negli errori più comuni. Prima di scoprirli tutti, per imparare a evitarli, una premessa è doverosa.

La preparazione del nostro look, infatti, non comincia dal fondotinta, ma da un’adeguata preparazione della pelle a partire dalla scelta di maschere, creme e sieri in grado di idratare e proteggere la nostra pelle, nonché di far durare di più il nostro trucco.

Make up da giorno: gli errori da non commettere

Rendersi conto di aver commesso un errore in fatto di make up capita spesso. Succede quando, per esempio, guardandoci allo specchio a metà giornata notiamo la matita nera sciolta, o grumi o macchie create dal fondotinta. Visioni decisamente anti estetiche che però possono essere contrastate.

Le cause possiamo riscontrarle sia nella mancanza di un’adeguata preparazione della pelle, sia nella scelta di make up troppo pesanti. Se per la prima causa possiamo intervenire attraverso l’utilizzo di creme e primer, per la seconda, invece, dobbiamo riconoscere gli errori più comuni ed evitarli.

Ecco le cose a cui dobbiamo prestare particolarmente attenzione nella creazione di un make up da giorno:

Brillantini glitter

Make up occhi

Trucco labbra

Fondotinta, cipria e fard

Contouring

Brillantini e glitter: meglio evitare

L’effetto glitterato fa impazzire tutte, e non solo durante le festività o le occasioni speciali. Attenzione però a chi vuole quella luminosità anche durante il giorno per non rischiare di creare un make up inadeguato.

Se proprio non volete rinunciarci, potete scegliere degli ombretti fluidi e glitterati dai colori chiari per creare delle sfumature naturali e brillanti, ma senza esagerare.

Make up occhi: non esagerare

È sempre sugli occhi che vogliamo concentrarci per consigliarvi di non esagerare con eye liner e matita nera, almeno quando si tratta di make up da giorno.

Il motivo è presto detto: oltre a contrastare il fastidioso scioglimento del trucco che avviene sempre in estate, le linee troppo marcate e definite rischiano di appesantire lo sguardo. Meglio lasciare lo smokey eyes alla sera e giocare con le sfumature per valorizzare gli occhi naturalmente.

Trucco labbra: la giusta armonia

Nel make up da giorno l’armonia e l’equilibrio tra trucco labbra e occhi contano tantissimo. Se vogliamo dare maggiore risalto alle labbra con un colore scuro o particolarmente vistoso allora lavoreremo meno sugli occhi.

Se invece vogliamo esaltare lo sguardo con una linea di eye-liner più marcata o con un ombretto più audace, lasciamo le labbra alla loro naturale bellezza, optando per un lucida labbra o un rossetto nude dal finish mat o glossy.

Make up da giorno: attenzione alla base

Che la preparazione della pelle sia fondamentale lo abbiamo già detto, ma è opportuno ricordare anche il ruolo del fondotinta, della cipria e del fard e, in generale, di tutti i prodotti che utilizziamo per realizzare la base del nostro make up da giorno.

In questo caso è bene seguire la regola del less is more. Regolarsi, quindi, attentamente alle quantità di prodotto applicate e lavorare bene con le sfumature. Questo consente alla pelle di non soffocare e a noi di sfoggiare un look naturale.

Contouring: sì o no?

Arriviamo all’ultimo errore da non fare quando prepariamo un make up giorno e che riguarda il contouring. Vi rassicuriamo, non dovrete rinunciare a questa tecnica, ma dovrete ricordarvi che la luce del giorno evidenzia i difetti e le imperfezioni.

Quindi sì al gioco di luci e ombre, a patto che questo sia blando e moderato, che rispetti la vostra pelle, la forma del visto e i dettagli che ne fanno parte. Scegliete quindi delle tonalità, per illuminare o scurire, che si allontano di poco dal vostro tono della pelle del viso e valorizzatelo.