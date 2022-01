L uminose, brillanti e creative: le unghie da sfoggiare quest’anno sono un inno all’allegria

Affrontare il grigio e monotono inverno con allegria si può, basta dotarsi di un pizzico di creatività che segue le naturali tendenze di questo 2022. Sdoganato l’utilizzo del colore anche durante la stagione invernale, sia in termini di abbigliamento che di make up, è arrivato il momento di parlare di mani e della glitter nail art che spopola sulle unghie di vip e celebrities.

E sì perché quell’effetto luccicante che permette alle nostre mani di brillare non è più una sola prerogativa dei periodi di festa, anzi, è una vera e propria celebrazione di allegria e gioia di vivere che si perpetua per tutto l’anno, a partire da questo inverno.

Tendenze nail art 2022: glitter mania

Possono essere lunghe o corte, meglio però se stondate. Coloratissime, oppure caratterizzate da smalti dai colori neutri, l’importante è che le nostre unghie seguano le regole della glitter mania.

Tra le tendenze unghie del 2022, infatti, troviamo il ritorno del glitter. I brillantini, in questo caso, non sono più una semplice decorazione da sfoggiare solo in determinate occasioni, ma diventano i veri protagonisti della nostra nail art.

Unghie che brillano

Che la vostra manicure sia caratterizzata da colate in gel o in acrilico, oppure da nail art fai da te, c’è una cosa che non può mai mancare a partire da adesso: i brillantini. Questi possono essere incorporati nello smalto, aggiunti attraverso la polvere scintillante oppure applicati tramite dei praticissimi adesivi for dummies.

L’obiettivo è quello di rendere più allegre e divertenti le giornate e di caratterizzare in maniera univoca il nostro look. Perché con mani così sfavillanti, chi ha bisogno più di gioielli e anelli?

Così ecco che la glitter nail art domina le tendenze che incontrano, ovviamente, l’approvazione degli esperti e l’entusiasmo di influencer e celebrities. Le applicazioni possono essere totali o parziali, vivacissime oppure più sobrie. L’importante è dare alle unghie quel twist in più e renderle assolute protagoniste dei nostri look. Scopriamo come.

Glitter nail art: guida alla tendenza

Brillantini, lustrini e dettagli glitterati: sono queste le tre caratteristiche che non possono mai mancare sulle nail art del 2022. Ma guai a sceglierle e ad applicarle a caso, perché per brillare le nostre mani devono essere impeccabili.

Se vogliamo sperimentare la tendenza glitter nail art sulle nostre unghie già da adesso, possiamo farlo anche a casa, attraverso un’applicazione fai da te semplice e divertente.

Come applicare i glitter sulle unghie

Ecco tutto ciò di cui abbiamo bisogno:

Smalto colorato (nel prossimo paragrafo vedremo insieme le tendenze in fatto di nuance)

Glitter in polvere

Pennello per unghie

Dopo la prima applicazione di smalto, attendete qualche minuto e prima che questo sia completamente asciugato, immergete il pennello nei glitter e passatelo sull’unghia. Ripetete l’operazione più volte fino ad avere una completa copertura della superficie.

Questo non è l’unico metodo che abbiamo per far risplendere le nostre mani. L’alternativa, infatti, è quella di rovesciare direttamente i glitter nello smalto. Dopo aver shakerato bene la boccetta possiamo passare all’applicazione. Et voiltà: l’effetto luccicante è garantito.

Glitter e Very Peri: le unghie di tendenza

Nonostante le tendenze di quest’anno in fatto di nail art ci invitino ad osare, con i colori e con le texture, ci sono alcune regole che possiamo seguire per avere delle mani all’ultima moda. Combinare i glitter con il colore dell’anno, quello istituito da Pantone, ci sembra doveroso.

Insomma la manicure Very Peri ci sembra un must che non possiamo ignorare, al quale però possiamo aggiungere un poco in più dato proprio dal glitter.

Possiamo scegliere di applicare dei brillantini bianchi o argento sullo smalto del colore dell’anno, oppure scegliere una nuance molto vicina al Very Peri per sfoggiare un effetto tono su tono. Insomma, se dobbiamo brillare, facciamolo seguendo tutte le tendenze.

Glitter nail art: l’oro da indossare

Uno sguardo alle tendenze internazionali ci ha mostrato che anche l’oro è il protagonista assoluto di quest’anno. I glitter, quindi, si tingono del colore più prezioso di sempre enfatizzando ancora di più quei bagliori che provengono dalle nostre mani.

Anche in questo caso possiamo scegliere se utilizzare i glitter su tutta l’unghia, oppure optare per una nail art più ricerca, elegante o stravagante.

Ad aiutarci nella riuscita ci pensano anche gli stencil e gli stampini, perfetti per chi vuole colorare di brillantini dorati solo un dettaglio o una parte dell’unghia.

Glitter nail art: a tutto rosso

Rosso su rosso: è questo il mood della donna che vuole affrontare il 2022 con grinta e personalità. Messe da parte le nuance delle feste, le cromie di rosso di quest’anno diventano più intense e vibranti e si illuminano grazie alla presenza dei brillantini.

Optate per un tono su tono, però, ed evitate di utilizzare dettagli in oro o in argento per non rischiare di cadere in una nail art troppo natalizia.

Effetto naturale anche con i glitter

Se l’idea di far brillare le vostre mani vi stuzzica, ma osare non è proprio il vostro forte, allora optate per una nail art glitter rose gold. È delicata, è glamour ed è estremamente chic. Perfetta da sfoggiare per ogni giorno dell’anno.