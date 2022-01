F orme, lunghezze e colori: ecco le tendenze dell’anno che fanno risplendere le nostre mani

La cura e l’attenzione dei dettagli che abbiamo nei confronti della pelle del corpo e del viso, piuttosto che per i nostri capelli, non può che non coinvolgere anche le mani. Perché sì, la bellezza riguarda anche da loro. Ed è per questo che abbiamo raccolto tutte le tendenze unghie 2022 da fare nostre subito.

A partire da questo inverno, e fino a primavera inoltrata, la realizzazione dei nostri look giornalieri avrà un’aggiunta in più che passa anche e soprattutto per le mani. L'oro sarà l’assoluto protagonista così come gli altri colori che provengono proprio dai materiali preziosi. Continuate a leggere l’articolo per scoprire tutte le novità che ci attendono.

Tendenze unghie 2022: dettagli preziosi

A quanto pare quest’anno, secondo gli esperti dovremmo trattare le nostre unghie alla stregua di un tesoro prezioso. Non solo attraverso una cura minuziosa che le renda forti e sane, ma anche attraverso il colore, la forma e la lunghezza.

Tra le tendenze di spicco ci sono quelle che attingono dai materiali preziosi la più grande ispirazione. L’oro e la perla, infatti saranno i due protagonisti assoluti delle tendenze unghie 2022, alle quali si aggiunge anche la luce.

Il dettaglio in oro

Dalla colatura completa, al singolo dettaglio per passare all’iconico french: il colore da utilizzare quest’anno per colorare le nostre unghie è l’oro. Non uno qualsiasi si intende: la nuance deve essere piena e brillante, quasi grezza. Come un punto luce prezioso che brilla sulle mani. Con una manicure così, chi ha bisogno ancora degli anelli?

Pearlcore

Uno sguardo alle tendenze unghie 2022 ci fa capire che il trend Pearlcore non è più riservato esclusivamente agli hear look. Il colore prezioso e lucente della perla è destinato a illuminare le nostre unghie. Lo fa con la nail art e anche con le perle adesive da mettere sull’unghia e da sfoggiare a ogni ora del giorno e della notte.

Il punto luce

L’oro e la perla hanno in qualche modo anticipato anche un’altra tendenza che sarà assoluta protagonista quest’anno, ovvero quella del punto luce. In questo caso, uno o più micro brillantini possono essere applicati sulle unghie per un hand look scintillante tutto l’anno.

Un po’ grunge e un po’ rock

Gli anni ’90 sono tornati di moda e le tendenze unghie 2022 da questi si sono lasciati ispirare. I Nirvana, i colori del crystal ball, le Spice Girl e poi ancora le Barbie.

Ecco, rispolverate dai vostri ricordi d’infanzia quelle esplosioni di colori e forme che caratterizzavano la vostra spensieratezza e riportatele sulle unghie. Non abbiate paura dell’effetto un po’ caotico e osate: l’obiettivo di questa tendenza è quello di stupire anche con una nail art domestica, ma rigorosamente fatta a mano.

Come creare una nail art anni ’90

Creare una nail art anni ’90 a casa può sembrare un’impresa difficile, ma anche estremamente divertente che richiede pazienza e creatività. Questo vi permetterà di sfoggiare delle mani davvero originali che seguono le tendenze unghie 2022.

Non ci sono delle regole precise se non quella di lasciarvi guidare dalla vostra creatività. Ci sono, però, alcuni strumenti che vi faciliteranno il lavoro. Ecco di cosa avete bisogno:

Smalti colorati

Un pennellino per unghie

Glitter

Stampini per le unghie

Tendenze unghie 2022: red passion

Il colore rosso, applicato alle unghie, non è certo una novità per chi di questa nuance ne ha fatto un cavallo di battaglia nella costruzione dei look. Eppure quest’anno la red passion sembra tornata più prepotente che mai a dominare le tendenze unghie 2022.

Mettete da parte le sfumature di rosso che avete utilizzato durante le feste e scegliete colori dalle tonalità ancora più vibranti e intense. Le vostre mani rifletteranno al meglio la personalità che vi contraddistingue.

Il Very Peri sulle mani

Tra le tendenze unghie 2022, ovviamente, non poteva mancare quella che dal colore dell’anno si è lasciata ispirare. Il Very Peri non è solo nell’arredamento e nella scelta dei nostri capi d’abbigliamento, ma anche sulle mani.

In questo caso potete scegliere questa nuance blu dal sottotono rosso e viola per una passata di smalto uniforme o per una nail art più elaborata.

Tendenze unghie 2022: a tutto glitter

Guai a delegare i preziosi e scintillanti glitter ai soli periodi di festa: le tendenze unghie 2022 confermano che non è così. Insomma, l’obiettivo di quest’anno è quello di brillare, e cosa meglio di glitter colorati applicati sulle nostre unghie può permetterci di farlo?

Unghie sane e naturali

Avere delle unghie sane è una tendenza che non passa mai di moda, s’intende. Motivo per il quale, tra un cambio colore e l’altro, dobbiamo sempre ricordarci di prenderci cura di loro. Non vorremmo mica avere delle unghie che si sfaldano per il troppo stress?

Per enfatizzare una mano curata, le tendenze unghie 2022 propongono di ritornare a una forma naturale, ovvero quella stondata, tanto cara alle celebrities.

La forma ovale sta benissimo a tutte e con tutto, dagli smalti estremamente colorati, a quelli dai colori neutri, passando per il french e le nail art più elaborate.