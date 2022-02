A rtistico, sognante e magico: ecco il trucco occhi che vi trasformerà in creature incantate

Sono tante le ispirazioni che provengono dal mondo esterno, le stesse che poi ritroviamo nei capi d’abbigliamento, negli accessori e persino nella bellezza. Basta pensare alle palette che quotidianamente utilizziamo, quelle che propongono nuance che imitano i colori della terra, o a quel trend incantato - che prende il nome di fairy-winged eye liner - e che ci trasforma in piccole creature magiche.

Fairy-winged eye liner: la tendenza del momento

È un vero e proprio trend che sta spopolando, quello del fairy-winged eye liner, e che ci ha a suo modo catturate. Certo, si tratta di un make up che ci invita a osare come forse non abbiamo fatto mai, eppure a guardare i risultati sfoggiati dai make up artist e dalle più coraggiose, la voglia di imitarlo emerge prepotentemente tra i nostri desideri.

Perché è originale, e su quello non c’è dubbio, ma è anche molto vistoso e particolare. Richiede anche una certa abilità per la realizzazione anche se vi anticipiamo che, con gli strumenti e i prodotti giusti, anche le meno esperte sapranno replicare questo make up da fiaba. Ma cos’è esattamente il fairy-winged eye liner? Scopriamolo insieme.

Cos’è il fairy-winged eye liner

L’ispirazione dall’esterno e dalle cose che conosciamo e non conosciamo, ci spinge a sperimentare cose sempre nuove. Questa volta, però, la tendenza del fairy-winged eye liner proviene direttamente dal nostro immaginario infantile e favolistico.

Basta pensare alle fiabe illustrate che leggevamo da bambine o ai cartoni animati che intrattenevano magicamente le nostre giornate, per diventare protagoniste di nuove storie attraverso il make up.

Il fairy-winged eye liner, infatti, ci trasforma in creature incantate e luminose, sicuramente appariscente. Il trucco occhi che caratterizza questa tendenza, infatti, ricrea proprio sulla parte superiore del volto le famose ali di fata.

Queste possono essere ben definite, oppure astratte. Bianche, nere o colorate. Possono essere arricchite da strass, brillantini o perle, coprire gran parte dello sguardo o limitarsi solo agli occhi e alle palpebre.

Una tendenza da sperimentare e imitare, ma che richiede pur sempre un tocco di fantasia e creatività personale. Pronte a mettervi in gioco e far emergere il lato più magico di voi?

Il make up da favola da realizzare con l’eye liner

Il nome stesso di questo trucco occhi incantato ci suggerisce il prodotto che non può mancare per la sua realizzazione: si tratta dell’eye liner. Prima di scoprire come utilizzarlo per riprodurre questo make up, andiamo ad approfondire un po’ questo beauty look straordinario.

L’eye liner, come abbiamo già detto, è il protagonista assoluto di questo make up, ma insieme a lui non mancano anche ombretti shimmer, perle e brillantini dorati o argentati. Ovviamente, per avere un risultato con la massima resa, occorre curare attentamente anche la base del viso e quella degli occhi. Per questo potete affidarvi al primer, al fondotinta e ai correttori che utilizzate solitamente.

Fairy-winged eye liner: i prodotti indispensabili

Prima di replicare il nostro make up da fiaba andiamo a vedere quali sono i prodotti che non possono mancare nel nostro beauty case.

Eye liner (anche di diversi colori)

Matita bianca per occhi

Mascara colorati

Brillantini e/o perle

Glitter

Ombretti shimmer

Eye liner neri e colorati saranno i protagonisti di questo trucco occhi, ma per completare il make up possiamo affidarci anche a matite per occhi dai colori chiari. Consigliamo di avere sempre a portata di mano una matita bianca da alternare, a discrezione, con matita rosa, verde o azzurra.

Se vogliamo creare un look ancora più impattante, allora, possiamo affidarci ai mascara colorati, che daranno ancora più intensità al risultato finale.

Inoltre, come avete visto nella lista degli immancabili, munitevi di brillantini, glitter, cristalli e perle per dare un tocco ancora più magico al beauty look.

Anche gli ombretti shimmer risultano dei prodotti indispensabili, soprattutto per chi vuole stupire con sfumature straordinarie e inediti. Ora che avete tutto a portata di mano, vediamo come realizzare il nostro fairy-winged eye liner.

Come realizzare il trucco occhi da fata

Iniziate a realizzare il make up fair partendo dalla base. Dopo la crema giornaliera applicate il primer e poi fondotinta, correttore e cipria che utilizzate abitualmente. Anche per gli occhi è necessario pensare a una base in grado di sostenere il make up.

Potete applicare sulla palpebra un colore nude oppure giocare con diverse sfumature. Dopo di che potete passare all’applicazione dell’eye liner - sceglietene uno con punta rigida - lasciandovi ispirare dalla vostra creatività. Potete ricreare sui vostri occhi le ali delle fate, oppure procedere con due line - sopra la palpebra e sotto - che seguono la forma dei vostri occhi.

Potete anche sperimentare più ghirigori con la punta dell’eyeliner per definire il contorno occhi laterale. L’eye liner non deve essere necessariamente nero, ma anche bianco o colorato. In alternative potete utilizzare le matite per dare colore.

Una volta terminato questo make up artistico passate all’applicazione di brillantini, glitter o perle, in base alle vostre personali preferenze, e fissate tutto con lo spray fissante per il trucco. Et voilà, il vostro fairy make è pronto!