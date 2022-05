I l colore indovinato mette in evidenza la maestria del taglio, e questo è tanto più valido per i capelli corti. Guarda i look per scegliere la tua nuova tinta

I capelli corti offrono un'ampia possibilità di divertirsi con il colore. Anzi, è proprio la tinta a valorizzare il taglio corto, mettendo in risalto per esempio scalature e ciuffi di lunghezze diverse. Si pensi alle schiariture strategiche sulle ciocche della fronte o ai lati del viso. A ben guardare, i giochi di colore e gli effetti sfumati sembrano fatti apposti per i tagli corti, che traggono un grande vantaggio di stile dalla tinta giusta. Come colorare i capelli corti, allora? Scopriamolo insieme con look ed esempi.

Colori per i capelli corti

Porti i capelli corti e vuoi cambiare il tuo colore di base? Ecco una regola fondamentale da ricordare: in genere i tagli corti scalati sono valorizzati da schiariture e sfumature, i tagli pari e dritti, invece, da colori netti e pieni. Nel primo caso, il classico esempio è il pixie cut, il taglio "a folletto" pieno sopra e più corto sulla nuca: un bel gioco di nuance renderà il look più intrigante. Un caschetto pari liscissimo, invece, sarà più d'impatto se tinto di nero corvino o biondo platino, ma anche un più tranquillo castano starà benissimo, purché sia di un colore netto.

Le regole, però, sono fatte anche per essere infrante: se non te la senti di schiarire i capelli in modo "invasivo" con fasce e contrasti, sappi che oggi ci sono tecniche molto più light. È possibile, infatti, schiarire solo piccole porzioni di capelli o le punte. Allo stesso modo, le tinte monocolore (indicate per i carré pari) proprio non ti piacciono? Le tendenze colore per i capelli corti propongono effetti più divertenti anche su tagli pari, come ad esempio la ricrescita più scura o le microschiariture in sezione verticale.

Colori sfumati per capelli corti

Gli effetti sfumati sono l'ideale per far sembrare più voluminoso un taglio scalato, come gli sbarazzini pixie cut e tutti i mullet che puntano su ciuffi più lunghi e frange decise. Si può scegliere tra contrasti accentuati, ideali su tagli con scalature pronunciate, e micro-decolorazioni effettuate su piccole porzioni di capelli. Nel primo caso, se si ha voglia di osare, si possono provare giochi di colore audaci, come accostamenti di viola, blu e verde su una base più naturale.



Parlando di micro-decolorazioni, molto interessanti sono i babylight, schiariture molto delicate che ricordano quelle dei bambini piccoli. Si effettuano decolorando solo ciocche molto fini e sottili, per dare un tocco di luce al taglio senza un grande change. Questa tecnica può essere realizzata anche con i colori vivaci, grazie ai quali è possibile valorizzare dei dettagli di stile dei tagli più sartoriali.

Effetti luce e giochi di colore

Un'altra tecnica di schiaritura ideale per i capelli corti è quella che va sotto il nome di flash di luce: prevede di schiarire solo parte centrale dei capelli. È praticamente il contrario dello shatush e di tutte le tecniche che schiariscono. Si chiama così perché dà l'illusione che viso e capelli siano illuminati dal flash di una macchina fotografica. Si può optare per colori in degradé oppure a contrasto tra il chiaro centrale e lo scuro delle radici e delle punte.

Le schiariture sono perfette per i capelli ricci corti poiché mettono in evidenza l'effetto tondeggiante del ricciolo a forma di truciolo o traliccio della vite. Un'alternativa è optare per ciocche colorate a contrasto come il look proposto in basso. Con i giochi di colore l'aspetto "disordinato" dei ricci acquista un suo carattere. Inoltre, danno l'illusione di gestire meglio il taglio, poiché ci si può concentrare sullo styling dei ciuffi schiariti.

Un effetto "arcobaleno" che rende ancora più frizzante il taglio corto riccio. Si può realizzare sia su basi chiare che scure, è proprio l'aggiunta dei colori di fantasia a dare un colpo di vivacità. È importante, però, che il parrucchiere abbia uno spiccato senso estetico sul colore in modo da accostare le diverse tonalità con armonia.

Contrasti di colori per i capelli corti

Per evidenziare frange e tagli pari, si possono chiedere mèches verticali di 1-2 toni più chiari oppure a contrasto con la tinta predominante. Si tratta di un effetto colore che dona un look elegante al caschetto liscio, ma richiede uno styling molto preciso. A parte qualche eccezione, è consigliata per i capelli lisci naturali.

Effetti più delicati di mèches vengono realizzati con il cosiddetto metodo aperto, cioè senza avvolgere le ciocche nella carta stagnola. Il composto schiarente viene applicato e steso delicatamente con le punte delle dita. Il tempo di posa dura poco allo scopo di ottenere una differenza di uno massimo 2 toni. Con questa tecnica la capigliatura viene solo illuminata in modo quasi impercettibile, ma che su un taglio corto fa la differenza.

Colori netti per capelli corti

Quando scegliere il colore netto sui capelli corti? Quando il taglio è pari oppure è cortissimo, come tutti quelli degli stili boyish (il alto e in basso). In questo caso, la scelta del colore pieno e intenso contrasta con quella di un taglio abbastanza audace come quello molto corto. Proprio perché la porzione di capelli è poca, si può optare tranquillamente per decolorazioni importanti senza paura di rovinare la chioma.

Un luminosissimo e "tranquillissimo" castano scuro per controbilanciare la scelta di un taglio sbarazzino. Ideale per chi...basta il taglio per osare.

Se invece si vuole osare ancora di più, perché non scegliere un bel rosa pallido sul taglio corto pari? Senz'altro non si passerà inosservate.

Ma colore netto non vuol dire piatto e banale, anzi. Si può optare per colori decisi che sembrano netti ma che in realtà nascondono un sapiente mix di colori, come nel caso della tinta rossa del look in alto. Accostamenti di cannella, curcuma e altri colori speziati rendono molto brioso questo bob impertinente.

Capelli grigi su tagli corti

Il grey look è ormai una tendenza consolidata che sui capelli corti raggiunge la sua massima espressione. Che sia naturale o creato artificialmente, il colore grigio è più facile da gestire sui capelli corti. Le idee per portare i capelli grigi sui capelli corti sono tante: decolorare un ciuffo(ne) della fronte, accentuare i contrasti con la base, uniformare tutta la capigliatura, rendere più argenteo il grigio e così via. Senz'altro molto importante sarà curare la tonalizzazione del colore grigio, usano shampoo antigiallo che rendano i capelli molto luminosi.

Frange e punte schiarite su capelli corti

Per valorizzare i carré destrutturati si possono schiarire solo alcune punte. È una colorazione di gran tendenza, in quanto accentua la struttura irregolare dei tagli corti più sbarazzini, rendendoli più voluminosi.

Un discorso analogo lo si fa con la frangia colorata. Bastano poche schiariture strategiche per illuminare tutta la capigliatura. Una tendenza molto attuale riguarda la possibilità di decolorare solo la parte centrale della frangetta oppure di colorare le ciocche sottostanti in modo tale che le ciocche superiore coprano parzialmente il colore. E così si creano effetti luce molto interessanti.

Colori vivaci per capelli corti

Con i colori vivaci si può usare sia la tecnica monocolore che quella sfumata. Danno un grande impatto al taglio, rendendolo di sicuro molto contemporaneo. Si può spaziare su tutte le tonalità audaci: rosa, blu, celeste, viola, arancione, rosso. Tutti questi colori vanno bene sia su caschetti classici che sui tagli irregolari che oggi sono tanto di moda. L'unica accortezza da adottare è usare regolarmente dei tonalizzanti, perché questi colori si scaricano molto rapidamente. Per il resto, via libera alla fantasia!