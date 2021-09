Anche se sono sempre di più le donne che decidono di passare ai bianchi, non saranno poco coloro che si chiedono se i capelli grigi possano tornare come una volta. Senza uso di tinta. Uno studio americano accende la speranza che i capelli possano riacquistare il colore originario, ma in realtà non ci sono evidenze scientifiche.

I capelli bianchi da stress

Le scienza già provato che lo stress - intenso e prolungato - fa davvero venire i capelli bianchi: ciò che non si sapeva è che il ritrovare la calma potrebbe avere l'effetto inverso, e far riprendere colore alle nostre chiome. È quanto emerge da uno studio pubblicato su eLife, che spiega come il colore dei capelli può essere ristabilito ritrovando la calma: «Capire i meccanismi che permettono ai capelli bianchi di riacquisire la loro pigmentazione originale potrebbe fornire nuovi indizi sulla malleabilità dell'invecchiamento, e farci capire in che modo viene influenzato dallo stress», sottolinea Martin Picard, uno degli autori.

Lo studio sui capelli bianchi che possono ripigmentarsi

Quando i capelli si trovano ancora al livello del bulbo pilifero sono influenzati dagli ormoni dello stress e da ciò che accade nella nostra vita, sia al livello del corpo che della mente. Una volta spuntati, acquisiscono la loro forma stabile, si trasformano cioè in steli. «L'invecchiamento non è un processo lineare, ma può essere alterato, almeno in parte, o anche temporaneamente ribaltato», sostiene Picard.

I ricercatori hanno studiato i capelli di 14 volontari, grazie a un innovativo metodo che ha permesso loro di catturare delle immagini dettagliate di minuscole sezioni di capello e analizzarne la perdita della pigmentazione. Ogni sezione, ampia circa 1/20 di millimetro, corrisponde a circa un'ora di crescita del capello. Dai risultati è emerso che gli individui più stressati erano quelli con più capelli grigi, ma non solo: «Uno dei volontari, durante le vacanze, ha riacquisito colore in cinque capelli che erano diventati bianchi per lo stress», spiega Picard.

L'assenza di stress da sola non basta a ripigmentare i capelli

È importante ricordare che una vita frenetica, da sola, non può essere responsabile dell'incanutimento dei nostri capelli, e dunque che non basta essere rilassati per scongiurare la comparsa dei capelli bianchi per sempre. Né che basta ritrovare la calma per vedere i propri capelli tornare del colore originario. Lo stress, infatti, è un fattore che si aggiunge ad altri preesistenti responsabili dello scoloramento, come ad esempio l'età biologica.