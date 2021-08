C ome fare per proteggere i propri capelli e sfoggiare una chioma da urlo anche in riva al mare? Semplice! Basta coccolarli un po' prima di andare in spiaggia (e non solo). Scopriamo insieme come!

Avere una chioma leggera, lucente e morbida è il sogno di tante! E ancora di più, lo è averla così anche in riva al mare. Impresa impossibile? Certo che no! Basta sapere come fare, preparando i capelli prima di andare in spiaggia con qualche piccolo trucco e attenzione in più. Delle vere e proprie coccole, per attenuare e ostacolare gli effetti che sabbia, sole, salsedine e vento possono avere sulla chioma, mantenendola sempre bellissima, setosa e protetta.

Poche e semplici mosse da aggiungere alla propria hair routine più qualche sano accorgimento di bellezza. Per prendersi cura dei propri capelli prima di andare in spiaggia, ogni giorno della vostra vacanza. Garantendovi una chioma in perfetta salute e sempre bellissima. Impossibile da non notare e toccare! Ecco allora quali sono le cure migliori che potete fare ai vostri capelli. Un vero tripudio di coccole e buone abitudini!

Coccola i tuoi capelli con gli oli

I nostri capelli, esattamente come la pelle, hanno bisogno di essere nutriti e protetti dagli agenti esterni con cui possono entrare in contatto. E in spiaggia ce ne sono davvero molti, dal vento alla sabbia fino al sale dell’acqua marina. Tutti elementi che possono sfibrare la chioma, rendendola arida e secca, il classico effetto crespo che spesso ci si ritrova in testa alla fine dell’estate.

Per proteggere e coccolare i propri capelli prima di andare in spiaggia, però, si possono applicare sui capelli degli oli protettivi e nutrienti, che vi permettono di schermare la chioma dagli attacchi esterni mantenendola sempre sana e forte. Perfetti, per esempio:

l’olio di cocco;

di jojoba;

l’olio di argan;

semi di lino;

ecc.

Oltre poi a preferire degli oli più specifici se avete i capelli tinti o decolorati. Ma non solo.

Via libera alle maschere

Anche se non sono da usare quotidianamente, infatti, una buona abitudine da inserire nella propria hair routine (soprattutto quando si è in vacanza) è quella di applicare sui capelli delle maschere idratanti e super nutrenti. Per ripristinare e mantenere il giusto equilibrio alla chioma. Per tutta l’estate (e non solo).

Oltre a quelle a base degli oli già citati, da tenere in posa per circa 20/30 minuti, sono perfette anche quelle che contengono aloe vera. Ottime per la cura del cuoio capelluto, aiutandolo a combattere gli arrossamenti che possono generarsi con l’esposizione al sole. Insomma, una coccola in più per i vostri capelli che vale davvero la pena di provare! Un ultimo consiglio? Provate anche le maschere doposole, una carezza post spiaggia per cui la vostra chioma vi ringrazierà!

Capelli e spiaggia, in una sola parola protezione

Prendersi cura dei propri capelli vuol dire anche garantirli la massima protezione. Esattamente come per la pelle, infatti, anche la nostra chioma ha bisogno di essere schermata dai raggi UV. Un’attenzione super salutare e il modo più semplice per garantirsi dei capelli sempre splendenti e setosi. Ma come fare per proteggerli in modo adeguato? Con dei prodotti specifici per schermarli dagli effetti nocivi del sole e dall’azione che la salsedine e la sabbia hanno sia sul fusto che sulla cute della testa.

Per questo è importante applicare sui propri capelli uno spray protettivo con un fattore di protezione SPF alto, massaggiando le lunghezze e il cuoio capelluto per qualche secondo. Una vera coccola di bellezza per proteggere la chioma prima di andare in spiaggia che per tutto il resto della giornata.

Scegli l’acconciatura giusta per i tuoi capelli

E quando si parla di come coccolare i propri capelli non si può fare a meno di pensare anche ai mille modi per valorizzarli con acconciature sempre diverse e super trendy:

una, due o più trecce (classiche, alla francese, a spina, ecc.);

chignon;

space buns;

pony tail o una coda bassa.

L’importante è non legarli mai in modo troppo stretto e optare sempre per degli elastici morbidi, delle fasce, una bandana o dei foulard.

Tantissime possibilità, una più bella dell’altra e tutte perfette per proteggere la chioma mentre siete in spiaggia. Ma garantendovi sempre di sfoggiare un’acconciatura super di tendenza e di gran fascino.

Acconciature da spiaggia o…da asciugatura!

Ma non è tutto. Alcune di queste acconciature, infatti, vi permettono di far asciugare naturalmente i vostri capelli, evitando di stressarli con il calore del phone e permettendovi di ottenere una chioma liscissima (se optate per i bigodini grandi o per il Kardoune) o delle splendide beach waves.

Una doppia coccola, quindi, sia per la bellezza dei vostri capelli, con un look da favola, sia per la loro salute.

Coccolare i capelli per la spiaggia? Punta sull’idratazione

Ebbene sì. Anche i nostri capelli hanno bisogno di bere. O meglio, di essere sempre ben idratati. Il motivo? Evitare che si spezzino, che si inaridiscano diventando secchi e opachi e che si indeboliscano. Ecco perché, così come per il nostro corpo in generale, l’acqua è un elemento essenziale per la cura della chioma. Bere tanto e regolarmente durante il giorno, per esempio, è lo step numero uno per prendersi cura della bellezza dei capelli, soprattutto durante la stagione calda.

Ma non è l’unico. Un altro modo per idratate accuratamente la chioma, proteggendola dal rischio secchezza, è quello di applicare degli spray appositi, dalle proprietà idratanti e termo protettive. In grado di mantenere il giusto livello di “liquidi” all’interno del fusto dei capelli, preservandone la salute. Da applicare sia prima di andare in spiaggia, che durante, tra un una partita di beach volley e un bagno in mare.

Spuntino pre spiaggia? Via libera a frutta e verdura

Cosa c’entra l’alimentazione con il prendersi cura dei propri capelli? Tutto! Il cibo, infatti è in grado di portare tantissimi benefici al corpo, chioma compresa. Ecco, perché, anche quando si parla di come coccolare i capelli prima di andare in spiaggia uno spazio in particolare va dato anche alla scelta di ciò che si mangia. Niente di complicato ovviamente, ma solo qualche piccolo cambio di abitudine (se già non lo fate!)

Certo, fare colazione con cappuccino e brioches piace a tante, ma cosa ne pensate di optare per una bella macedonia di frutta, o un frullato o centrifugato di frutta e verdura, un mix ricchissimo di vitamine essenziali per la cura dei capelli e una fonte ineguagliabile di protezione, forza e bellezza. Il tutto accompagnato da una bella tazza di tè verde, dalle grandi proprietà antiossidanti e in grado di aiutare la chioma a mantenersi “giovane” e sana, prevenendone l’invecchiamento. Uno spuntino pre spiaggia gustoso, fresco e super salutare. Per voi e per i vostri splendidi capelli.

Piccoli gesti che, oltre a coccolare la vostra chioma preparandola alla spiaggia, la saprà rendere più forte, sana e lucente giorno dopo giorno. Per un look sempre al top e capelli da sogno sia in riva al mare che in qualunque altro posto.