A cconciature da spiaggia? Nessun problema! Ecco tante possibilità diverse e originali per sistemare i propri capelli in modo davvero unico, mantenendoli protetti e in salute anche in riva al mare.

Estate, voglia di mare, spiaggia e divertimento! Ma anche di una tintarella da capogiro, di outfit sempre nuovi e originali e di acconciature da spiaggia da urlo e super trendy. Ma quali sono le migliori da sfoggiare per garantire ai capelli la massima protezione e cura dagli agenti esterni ma senza perdere minimamente in fascino e glamour?

Ce ne sono davvero tantissime e una più bella dell’altra. Adatte (o da adattare) ai capelli lunghi, corti, lisci, mossi o ricci. Ma sempre con quel tocco di assoluta unicità che vi renderà le vere protagoniste dell’estate. Ecco, allora qualche suggerimento, per delle acconciature da spiaggia super cool. Originali, pratiche e di assoluto fascino.

Beach waves, l'acconciatura dell'estate per eccellenza

Parola d’ordine semplicità. Ma anche naturalezza e fascino. Per chi ama sentire il vento nei capelli e la libertà di sentirli sempre morbidi e leggeri, l’acconciatura ideale è una: le classiche e intramontabili beach waves. Per chi ha già i capelli mossi naturali non vi servirà altro che lasciarli asciugare all’aria, proteggendoli sempre con uno spray con fattore SPF elevato prima di andare in spiaggia e prima/dopo ogni bagno. Il resto la faranno il sale marino, il vento e il sole.

Per chi, invece, vuole realizzarle partendo da zero ci sono tantissimi modi diversi da sperimentare. Lasciando asciugare i capelli raccolti in una, due o più trecce, attorcigliando la chioma nella cintura di un accappatoio, facendosi uno o più chignon durante la notte. Insomma, i modi sono davvero molti per ottenere bellissime beach waves da sfoggiare in spiaggia, garantendo alla vostra chioma la massima protezione, il minimo stress e tutta la bellezza che merita.

Acconciature con la bandana: lo chignon

Un’altra acconciatura da spiaggia (e non solo), davvero perfetta è lo chignon. Una pettinatura per sistemare e raccogliere la chioma in modo semplice, morbido, senza stressare i capelli o stringerli troppo. Ma attenzione perché non stiamo parlando solo del classico chignon.

Per proteggere la chioma ancora di più dagli agenti esterni tipici della spiaggia e per sfoggiare un look davvero di tendenza, potete impreziosire la vostra acconciatura legandola con una bandana. Perfetta per donare colore alla chioma e schermare con un velo il fusto dei capelli. Come dire, bellezza e protezione in una sola mossa.

Top Knot che passione!

E restando in tema chignon, una delle acconciature da spiaggia più trendy, ottima per proteggere i capelli e garantirgli bellezza e salute, è il Top Knot, ovvero uno chignon alto. Da realizzare senza badare troppo alla forma, morbido e super naturale. Da impreziosire con un paio di ciuffi lasciati cadere ai lati sul viso e arrotolando una treccia morbida sulla parte alta della testa.

L’importante è che i capelli non siano troppo puliti poiché questa acconciatura tende a slegarsi. Perfetta quindi da fare dopo aver applicato un olio protettivo per schermare i capelli dai raggi UV. Poi vi basterà:

eseguire una coda alta;

fissare i capelli sul capo, arrotolandoli partendo da due ciocche opposte e fermandole con un elastico o delle forcine;

allargare lo chignon con le mani per donargli volume e morbidezza.

E il gioco è fatto! Provare per credere!

Mai senza trecce

Una delle acconciature da spiaggia più usate e che non stanca mai. Uno stile che mixa perfettamente il proprio lato da bambine con un’anima tremendamente chic e sempre di tendenza. Stiamo parlando delle trecce. Da portare in modo classico, che cadono sulle spalle, o da realizzare molto vicine tra loro, a coprire unicamente la parte centrale della schiena.

E per proteggere la chioma? Prima di realizzarle passate sopra ai capelli un olio o una lozione protettiva, ciocca dopo ciocca, e abbiate cura di non stringere troppo forte le vostre trecce. Lasciandole morbide e super sexy.

Trecce e codini

Per chi voglia distinguersi ancora di più, poi, è possibile realizzare un mix di acconciature dall’effetto super wow: le trecce e i codini. E farlo è davvero semplicissimo. Vi basterà realizzare due trecce basse e molto morbide, fermandole a metà della lunghezza della chioma. Proseguendo poi con i codini dalla metà dei capelli e fino alla fine. Un’acconciatura da spiaggia perfetta per proteggere e valorizzare i vostri capelli.

E se la treccia fosse una?

Anche in questo caso, oltre alla classica treccia bassa tradizionale, potete sbizzarrirvi ad elaborare acconciature più particolari e di tendenza come:

la treccia di lato, morbida e super raffinata;

quella a spiga;

la treccia che parte dalla fronte e termina di lato;

quella realizzata al centro della testa con il resto dei capelli sciolti che cadono sulla schiena;

ecc.

Tante possibilità per realizzare una treccia sempre nuova e delle acconciature da spiaggia da prima pagina.

Acconciature giorno e notte? Provate con la pony tail

Unica, senza tempo, adatta ogni occasione, sia di giorno che per la sera. E una delle acconciature più pratiche e affascinanti da sfoggiare in spiaggia. La ponytail o coda alta, è davvero un “mai più senza” delle pettinature. Soprattutto quando si parla di hair look per l’estate e per il mare.

Il modo perfetto per evitare che si formino nodi ai capelli a causa del vento o della sabbia. Mantenendoli sempre ben curati e protetti. Per un look da dieci e lode sia fuori che dentro l’acqua.

Space buns unici e originali

Allegri, divertenti, originali e iconici. Gli space buns sono una delle acconciature più simpatiche e adatte alla spiaggia. E realizzarli è davvero un gioco da ragazzi. Vi basterà:

dividere i capelli a metà, come quando si realizzano i codini;

legarli sulla parte alta della testa, cotonandoli un po' per dargli volume con l’aiuto di una spazzola o di un pettine;

attorcigliare la chioma su se stessa (per entrambi i codini), fissando gli chignon con una o più forcine.

E i vostri space buns sono pronti! Un look davvero unico e un modo super trendy per proteggere la vostra chioma.

Treccine senza pensieri

Se il vostro concetto di estate ha tutto a che vedere con la voglia di stupire, allora non potete fare a meno di realizzare delle stupende treccine. Un look davvero eccezionale, che vi permette di avere i capelli sempre perfettamente acconciati e di proteggerli h24 con il minimo sforzo.

Un hair look che ben si adatta a chi ama cambiare le sue acconciature a seconda della stagione e a chi voglia optare per una soluzione che duri tutto il periodo della vostra fantastica vacanza. Come dire, meno pensieri più divertimento.

Acconciature con il foulard, tra passato e futuro

Un classico tra le acconciature da spiaggia è il foulard. Un accessorio senza tempo, sfoggiato anche dalle grandi attrici di un tempo e sempre alla moda. Il motivo? La sua enorme versatilità e la grande capacità di adattarsi a ogni tipologia di capelli o taglio.

Proteggendo la chioma dai raggi diretti del sole e dagli altri agenti atmosferici ma sempre con un tocco super cool, raffinato e che mixa le atmosfere delle acconciature retrò con quelle più moderne e di tendenza. In ogni occasione che vi si presenterà!

Acconciature da spiaggia? Mai senza cappello

Infine, per essere sicure di garantire la massima protezione alla vostra chioma, mantenendola in perfetta salute anche in spiaggia il must dell’estate è senza dubbio lui, il cappello. E in particolare quello di paglia a testa larga.

Perfetto da abbinare su ogni tipologia di capelli e anche in aggiunta alle acconciature precedenti. Per un look super romantico con una treccia di lato, più ironico con due trecce, un po’ più selvaggio in abbinamento ai capelli sciolti, ecc.

L’unico limite è la vostra fantasia e la voglia di sperimentare acconciature sempre nuove e particolari. Ricordandovi sempre che la bellezza dei vostri capelli dipende molto anche da quanto e come ve ne prendete cura, con una protezione adeguata e le giuste attenzioni. Sfoggiando una chioma sana e super alla moda, anche in spiaggia.