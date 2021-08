C apelli secchi, fragili, opachi? C'è una ricetta fai-da-te che fa al caso loro: il gel ai semi di lino. Te li ritroverai più morbidi e lucenti. E senza effetto crespo!

Tra gli ingredienti naturali, i semi di lino rappresentano un valido prodotto di cura per i capelli. In particolare, sono indicati per ammorbidire e disciplinare la fibra capillare, donando un effetto anti-frizz. Inoltre, proteggono dagli effetti disseccanti del calore di phon e piastre. E lisciano in modo incredibile. Per questo motivo, questi semi preziosi si trovano in molti prodotti dopo shampoo con e senza risciacquo, i cui apripista sono stati i notissimi cristalli liquidi (goccine da applicare prima dello styling).



Tuttavia, se ami il fai-da-te, sappi che puoi realizzare impacchi per capelli con i semi di lino dalle proprietà idratanti. Il segreto è tutto nel gel contenuto al loro interno, che dovrai estrarre mettendoli a bollire. Leggi oltre per sapere come fare.

Come fare la maschera al gel di semi di lino

Per ottenere una maschera al gel di semi di lino, la prima cosa da fare è estrarre il gel stesso dai semi in questione. Lo si ottiene mettendo a bollire i semi in un pentolino pieno di acqua: la quantità giusta è di 50 grammi di semi e 250 g di acqua. Una volta che l'acqua ha raggiunto l'ebollizione, fai cuocere per per 5-7 minuti, durante i quali si formeranno delle bolle bianche sempre più grandi. Vuol dire che si sta formando il gel, che avrà una consistenza sempre più viscosa. Dopo il tempo necessario, filtra il gel con un colino a maglie larghe.

A questo punto aggiungi alcuni ingredienti per conservare e "personalizzare" la tua maschera ai semi di lino. Ad esempio un cucchiaio di succo di limone funge da conservante, grazie al contenuto di acido citrico (il gel, essendo ricco di acqua, deperisce facilmente). Inoltre, il limone ha un potere lucidante dei capelli.

Un'altra idea è arricchire la maschera al gel di semi di lino con 2-3 gocce di olio essenziale a scelta, per rendere il prodotto più profumato e più virtuoso. Per esempio, l’olio essenziale di tea tree vi aggiungerà proprietà antibatteriche; l’olio essenziale di lavanda deodora e rilassa; l'olio essenziale di pompelmo purifica.

Come usare il gel ai semi di lino

Una volta estratto il gel dai semi di lino, come usarlo al meglio per i propri capelli? Prima di affrontare gli utilizzi singoli, precisiamo che questa ricetta naturale è molto versatile, nel senso che è un alleato di bellezza sia per i capelli ricci che per quelli lisci, sia per i capelli spessi che per quelli più fini. In particolare, è indicato per i capelli secchi, fragili, opachi e crespi, poiché ne ammorbidisce la fibra e aiuta a modellarli meglio.

Ecco come impiegare il gel ai semi di lino nella tua hair routine.

Maschera pre-shampoo

Il gel di semi di lino è perfetto come impacco pre-shampoo per ottenere capelli morbidi e lucenti . Si applica su tutta la chioma, dalle radici alle punte, e si lascia in posa per circa un'ora prima di procedere al lavaggio. Vuoi rendere l'azione del gel più nutriente? Aggiungi altri oli vegetali, come l'olio di argan, di cocco o il suo "fratello" olio di cocco.



Usato come prodotto di styling fai-da-te, il gel ai semi di lino serve a lucidare i capelli prima dell ’ asciugatura, e in caso di ricci, a modellarli . I migliori utilizzi si ottengono sui capelli molto bagnati, in quanto il gel si lega con le molecole di acqua, rendendo così più setosa la fibra.



Il gel ai semi di lino può essere inserito anche nella preparazione di impacchi per capelli a base di argille, in alternativa all'acqua. Il suo potere idratante ridurrà l'effetto disseccante dell'argilla.

Prodotti a base di semi di lino

Tra una preparazione e l'altra di maschera fai-da-te, può essere utile avere da parte un prodotto ai semi di lino da alternare. Guarda la selezione di DMBeauty.it!

1 di 6 - Maschera Capelli Erboristica Semi di Lino di I PROVENZALI

Un trattamento dopo shampoo per mantenere la lucentezza e la morbidezza del capello, senza appesantirlo. 2 di 6 - Maschera Capelli Sorbetto – Rigenerante onde e ricci di BIOFFICINA TOSCANA

Districa e valorizza il riccio senza appesantirlo. Oltre al kiwi bio toscano, contiene olio di olivia nutritivo e un attivo vegetale a base di semi di lino e chia per un’azione idratante-modellante. 3 di 6 - Crema Idratante Capelli Ricci ai Semi di Lino di MATER NATURA

Idrata, definisce i boccoli, li nutre e protegge dalla secchezza e dall’effetto crespo. Si applica su capelli bagnati o asciutti e non si risciacqua. 4 di 6 - Impacco emolliente di PHITOFILOS

Una miscela di polveri a base di piante e semi dall'azione idratante, tra cui semi di lino, radice di altea, erba medica, orzo e avena. Si utilizza aggiungendo acqua molto calda e yogurt. Si stende sulle lunghezze umide, dopo aver effettuato uno shampoo leggero, si benda con tela o con domopack, si lascia in posa 15 minuti preferibilmente sotto casco a vapore, si risciacqua con l’accortezza di fare un leggerissimo shampoo solo se le polveri non si sono completamente disperse. 5 di 6 - Semi di lino Smoothing Mask di ALFAPARF MILANO

Trattamento intensivo districante, che dona controllo e protegge dall'effetto crespo, per capelli morbidi e idratati. 6 di 6 - Cristalli Liquidi ai semi di lino Daily di SO ONE

Gocce ristrutturanti e lucidanti, che sigillano la cuticola e raffinano la superficie dei capelli rendendoli setosi e splendenti.