S postare l'attenzione a un lato della testa è la scelta vincente per il viso tondo. Ma anche metterlo in risalto con acconciature tiratissime non lo è da meno. Come dimostrano questi look

Acconciature per il viso tondo? Lega i capelli di lato! Fatta eccezione per alcuni casi. Tutti gli hairstylist sono infatti concordi nell'affermare che spostare l'attenzione su un lato del viso aiuta a bilanciarne la rotondità. Il suggerimento opposto consiste, invece, nell'"esasperare" la caratteristica del viso tondo attraverso pettinature tirate. Ci sono però alcune regole da seguire, come vedremo in seguito.

Lo sanno bene le celeb dal viso tondo che calcano spesso il red carpet con acconciature niente male. Dagli chinon morbidi e bassi con ciuffo laterale di Emma Stone alle code che cadono su una spalla di Kirsten Dunst. Jennifer Lawrence spesso "appiattisce" le sue belle guance paffute con hair styling con ciuffi laterali, Selena Gomez oscilla dai raccolti con ciuffi studiatamente appoggiati sul viso alle code tiratissime. Un'opzione, quest'ultima, spesso scelta da Gigi Hadid che sfoggia code alte à gogo.

Acconciature per il viso tondo: su quali puntare

Per un viso tondo sono indicate le acconciature che alleggeriscono i lineamenti: via libera quindi a chignon morbidi con ciocche che incorniciano il volto, riga e ciuffo laterali. Perfette, inoltre, tutte le code e le trecce da appoggiare su una spalla.

Sono da evitare, invece, tutte le pettinature con scriminatura centrale, a meno che non prevedano ciuffi leggeri che cadono ai lati delle guance. Un ni anche alle acconciature troppo voluminose, che accentuerebbero la rotondità del viso.

In genere, gli styling morbidi bilanciano meglio il viso tondo, ma si può scegliere di metterlo in risalto puntando, al contrario, su code e chignon tiratissimi. L'unica accortezza è di usare molto gel per ottenere un effetto molto sleek.

Ecco un po' di look da cui trarre ispirazione.

Acconciature viso tondo laterali

L'attrice Emma Stone ha puntato tutta la sua immagine sul ciuffo laterale, che spesso porta ondulato e morbido anche quando sceglie chignon bassi e non troppo elaborati. Il colpo d'occhio è molto fresco, proprio di un look leggero e armonioso.

Molto indovinata la scelta dell'attrice Kirsten Dunst che sfoggia uno styling veloce, adatto per tutti i giorni. Il ciuffo laterale si posa sullo zigomo destro e la coda cade sullo stesso lato: se i lati fossero stati opposti, l'effetto sarebbe stato too much con il risultato di penalizzare il suo bel viso paffuto.

Chi ha tanta massa o porta le extension può giocare con gli effetti portentosi delle maxi trecce lavorate e portate di lato: sicuramente distoglieranno l'attenzione dal viso tondo. Un contouring eseguito ad arte e qualche ciocca libera faranno il resto.

I semiraccolti

Ecco un look di Toni&Guy che si gioca tutto sul ciuffo laterale che prima svetta verso l'alto e poi cade sulla fronte, proprio come un'onda immaginaria. Il risultato è nel complesso morbido e giocoso. Le ciocche delle lunghezze armonizzano ancor più il viso tondeggiante.

Preferisci i capelli sciolti? Realizzare un piccolo torchon a lato può essere un'idea per cambiare pettinatura. Si attorciglia una ciocca su se stessa, la si fissa con un po' di lacca e un fermaglio, e il gioco è fatto. Indicata per capelli lisci o mossi.

In questo look di Indola torna il concetto di torchon, con la differenza che è realizzato sul lato opposto del ciuffo morbido e fluente. E poi si tratta di una treccina attaccata alla testa. Un'idea vincente per capelli medio-corti che a a volte si pensa diano poche chance di acconciature.

Acconciature viso tondo morbide

Gli styling morbidi sono i più indicati per i visi tondi, soprattutto quando si decide di portare la riga al centro, che solitamente è poco indicata. In realtà, non è tanto la scriminatura centrale in sé a essere controindicata per il viso tondo, ma lo diventa se abbinata a un taglio netto e pari. Meglio prevedere delle scalature più o meno pronunciate o dei ciuffetti laterali di varia lunghezza.

Il look dell'attrice Jennifer Lawrence, nota per un viso piuttosto tondeggiante, punta sulle ciocche laterali che cadono ai lati del viso e uno chignon morbido basso. La "morbidezza" dell'hair styling è ulteriormente accentuata dallo styling ondulato.

Una scelta simile la opera la top Gigi Hadid che ammorbidisce la spigolosità del look con capelli lisci e riga in mezzo con due treccine laterali molto delicate. Si posizionano come due piccole tendine che "contengono" l'effetto tondo del suo (bellissimo) viso.

A proposito di tendine, ecco una mini frangia a tendina proposta da Toni&Guy, che insieme alla treccia laterale diventa un look perfetto anche per il viso meno spigoloso!

Treccia lieve e scalature laterali caratterizzano questo hair styling adatto ai visi tondi, cioè caratterizzati dalla lunghezza molto simile alla larghezza.

Acconciature viso tondo tirate

Ma sul viso tondo sta bene con le acconciature tirate? Sì, purché siano molto tirate. Leggi: ordinate e disciplinate con tanti prodotti di styling che evitino che anche i ciuffi più piccoli scappino via. In questo modo si trasformerà il viso tondo in un centro catalizzatore di attenzione, valorizzandolo al massimo. Non a caso, è un look che piace molto alle celeb.

La top Miranda Kerr tira i capelli all'indietro e poi li lega in un bun in alto. Il look è indovinato perché il bun è piccolo: un po' più di volume avrebbe penalizzato il viso tondo.

L'attrice Selena Gomez per la sua coda tiratissima sceglie la riga di lato, e rende il look ancora più accattivante con il dettaglio dell'orecchino che può essere scambiato con un accessorio per capelli.

Altri styling per viso tondo

Gli accessori per capelli rappresentano un'altra idea per distogliere l'attenzione da un viso tondo (sempre se questo non piace). In alto una bella "confusione" di classici ferrettini rende il look giocoso e frizzante.

In basso, la fascia in stile anni '70 aggiunge "verticalità" a un viso che in genere è largo e lungo più o meno allo stesso modo (ma è proprio questo il suo bello).

Infine, un ciuffo estroso e decisamente dinamico cambia la prospettiva di un viso con lineamenti un po' paffuti. Lo styling è di Framesi.