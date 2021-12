Approfitta delle feste per dedicarti alla cura del corpo nel modo in cui durante il resto dell'anno non puoi fare. Ecco i trattamenti irrinunciabili!

Ci sono alcuni trattamenti corpo, "essenziali" per il nostro benessere, che spesso per motivi di tempo trascuriamo. A volte non manca solo il tempo materiale per effettuarli, ma anche lo spazio mentale per ricordarsi che, oltre la skincare routine, esiste tutto un mondo per prendersi cura di sé. Ci riferiamo per esempio alle cure extra per levigare (bene!) la pelle del corpo o snellire i cuscinetti e, in genere, a tutti quei rituali cocoon per stare bene con se stesse.

Il periodo delle feste può essere un'ottima occasione per mettere in agenda, tra una sfornata e un caffè con le amiche, quei trattamenti corpo che rimandiamo da mesi. Certo, una buona idea può essere prenotare qualche seduta dall'estetista, ma tra Natale e Capodanno è molto probabile che i saloni siano ingolfati, con poche speranze di ottenere un appuntamento in tempi brevi.

E poi dedicarsi al corpo a casa, quando si ha più tempo, può avere dei vantaggi. Pensiamo ai massaggi: se eseguiti da un professionista hanno senz'altro un effetto istantaneo. Ma quest'ultimo rischia di vanificarsi presto se non è accompagnato da un ciclo di sedute di altri trattamenti corpo. Ecco che svolgere lo stesso trattamento corpo a casa, dove l’intensità applicata sarà senz'altro inferiore, può essere più efficace perché ripetuta nel tempo, almeno quelle delle feste.

I trattamenti corpo da fare a casa

Tra i trattamenti corpo più classici del periodo delle feste c'è senz'altro un bel bagno rilassante da sostituire alla più veloce doccia. Sarà banale, ma in effetti quante di noi hanno 30 minuti alla settimana da dedicare all'"immersione" in vasca? Approfitta quindi del maggior tempo a disposizione per crogiolarti nell'acqua calda, dove avrai disciolto dei sali da bagno dall'azione rilassante. Per potenziare il relax puoi aggiungere un bagnoschiuma alla lavanda, il cui aroma favorisce il rilassamento.

Preferisci un'azione energizzante? Opta per aromi balsamici come menta e rosmarino che, pur calmando lo spirito, regalano una sensazione rivitalizzante. Ma perché il bagno sia davvero un momento cocoon solo per te, lascia lo smartphone fuori dalla toelette e concentrati su quali altri trattamenti corpo puoi fare una volta uscita dalla vasca.

In alto sali da bagno alla menta di French Girl: 6 tipi di sale per rendere la pelle setosa, alleviare i dolori muscolari e rilassare mente, corpo e spirito. Al profumo di menta. In vendita da Zalando Beauty.

Lavandel di Weleda è un olio da bagno alla lavanda senza tensioattivi schiumogeni, adatto quindi anche all'idromassaggio.

Le bombe da bagno che scoppiano in acqua sono una frizzante idea per rendere il bagno un momento più giocoso e tornare con la mente a quanto eravamo bambine. Nella foto il set natalizio in edizione limitata di Sephora.

I trattamenti corpo da fare...nella vasca da bagno

Il momento del bagno non è solo un mezzo per detergere il corpo, ma anche un'occasione per prendersi cura della pelle. L'acqua calda, infatti, ammorbidisce a tal punto lo strato superficiale di cheratina che diventa facilissimo ammorbidirla con strumenti ad hoc. Puoi approfittare dei rilassanti 20 minuti in vasca per levigare i talloni con le tipiche spugne in materiali abrasivi come la pietra pomice. È normale trascurare i talloni in inverno perché ci dimentichiamo di loro, in quanto non indossiamo i sandali, eppure le screpolature dei piedi sono le responsabili di calze rotte e smagliate proprio all'altezza dei talloni.

Sempre durante il tuo "ammollo" in vasca, puoi occuparti dell'esfoliazione della pelle del corpo. Al posto dei soliti scrub in granuli che magari usi tutto l'anno, sotto le feste opta per un guanto naturale in fibre di crine e loofah. Solo l'idea di esfoliare il corpo con uno strumento diverso ti darà l'idea di starti prendendo cura di te.

Nella foto guanto in fibra di juta di Omnia Botanica.

E i trattamenti corpo, una volta usciti dalla vasca

Una volta uscita dalla vasca da bagno, puoi dedicarti a un bel massaggio per continuare il tuo percorso SPA a casa durante le feste. Uno dei più gettonati è il massaggio anticellulite fai-da-te, un trattamento a cui di certo non ci dedichiamo tutto l'anno. Come si fa? Preleva una noce di crema o olio da massaggio, e applicala sulla coscia con movimenti fluidi e lenti, dal basso verso l'alto. Inizia per esempio appena sopra il ginocchio per poi risalire piano piano verso la parte alta, vicino all'inguine. Ma, se le tue gambe sono particolarmente gonfie, puoi partire dalle caviglie. Inizialmente cerca di non premere molto sulla pelle, ma aumenta la pressione a mano a mano che passa il tempo.

Adesso apri le mani e con i palmi esegui piccoli cerchi concentrici sulla pelle. Questa frizione migliora la circolazione locale. Appoggia quindi entrambe le mani sulla zona da trattare (ad esempio la caviglia), cerando di fasciarla. Premi leggermente per qualche secondo, salendo di pochi centimetri, poi ti fermi e premi nuovamente per poi rilasciare le mani poco dopo. È un movimento alternato da eseguire per tutta la gamba: serve a stimolare il sistema circolatorio.

Oli e creme da massaggio per l'Home SPA

Per eseguire meglio i massaggi fai da te, attingi a piene mani da prodotti appositi come oli e creme burrose. Puoi scegliere specialità dall'aroma avvolgente che ti trasportino in un luogo di benessere come le SPA orientali o quelle termali.

Cremosa di Antos è una candela da massaggio al profumo gourmand di nocciola e vaniglia, perfetta da utilizzare durante le giornate fredde delle feste di Natale. Ha una formulazione completamente vegetale con cera di soia, burro di karité e olio di cocco, studiata per idratare a fondo e nutrire la pelle del corpo. Si accende come una candela e poi la si lascia raffreddare per essere usata tiepida, caldo oppure freddo. Il prodotto è morbido e a contatto con il corpo si scioglie e diventa un olio.

Massaggiatori anticellulite per il corpo

Le feste possono essere un'occasione per iniziare a usare con costanza un massaggiatore anticellulite. Si utilizza nella zona cosce e glutei, ma anche vita e persino braccia, per ottenere un piacevole massaggio levigante e drenante, perfetto per aiutare a contrastare gli inestetismi della cellulite e per favorire la tonificazione anche le zone più difficili. In commercio ce ne sono diversi con cui divertirsi a simulare una seduta anticellulite dall'estetista.

Massaggiatore Rimodellante Corpo di Rowenta: l'uso costante aiuta ad avere una silhouette visibilmente più snella dopo poche settimane di utilizzo.

Levigare la pelle nelle zone ruvide del corpo

I gomiti e le ginocchia possono risultare più ruvidi di altre zone del corpo. Spesso la normale crema idratante non basta a lisciare la pelle che, al contatto, risulta sempre un po' spessa, anche quando è molto bene idratata. Approfitta delle vacanze di Natale per migliorare l'aspetto delle rugosità di gomiti e ginocchia, cambiando specialità cosmetica. Puoi provare per esempio creme a base di urea, una sostanza dall'azione esfoliante, da applicare solo nei punti più ruvidi. L'ideale è provare più volte al giorno. E anche questa è un'azione che si può fare solo quando si ha molto tempo come durante le feste!

L'olio corpo Nutricare di Dermophisiologique è un mix di pregiati oli vegetali, dalla texture setosa ed avvolgente, senza effetto unto.

Maschere a calzino per i piedi



Avere più tempo vuol dire prendersi cura delle estremità. Anche se l'estate è lontana, durante le feste possiamo dedicarci alle maschera nutrienti che cambiano l'aspetto dei piedi. Basta un solo mese di collant e calzettoni per far comparire ispessimenti e cellule morte. Per ammorbidire i piedi, l'ideale è una maschera a calzino a base di urea e olio di mandorla dolce per idratare e nutrire la pelle e AHA per levigare le zone ruvide. In alto Maschera Piedi Rigenerante di Tecniwork.

Maschera mani con guanto

Mentre guardi la tua serie preferita puoi indossare dei guanti idratanti. Questo rimedio idratata al massimo le mani, lasciando allo stesso tempo traspirare la pelle. I guanti devono essere in cotone al 100% (gli altri materiali non vanno bene), perciò si adattano anche alle pelli più sensibili e idratano a fondo anche le mani più secche. Prima di indossarli, stendi un abbondante strato di crema. I guanti formano uno strato strato invisibile e protettivo che trattiene l'acqua. Nella foto, il kit guanti di cotone e balsamo mani alla Rosa Purpurea di L'Erbolario.

Trattamento sbiancante denti

Infine, avviati verso la fine e l'inizio di un nuovo anno con un bel sorriso. Mai pensato di sbiancare i denti a casa? Oltre ai dentifrici sbiancanti, puoi usare maschere a LED che potenziano l'azione del dentifricio. Anche in questo caso, è un trattamento che occorre del tempo per essere eseguito con costanza. Nella foto il kit Blanx White Shock con bite a LED. Per un'azione urto se ne consiglia l'uso una volta alla settimana tutti i giorni per 10 minuti. E poi si può allentare la presa, utilizzandolo 1-2 volte alla settimana. Prima di posizionare il bite si stende un velo di prodotto sul supporto trasparente aiutandosi col dito se necessario. Al termine del trattamento si risciacqua i denti. La luce emessa da BlanX LED Bite non ha solo la funzione di intensificare l’effetto sbiancante, ma anche quella di aiutare a prevenire le principali patologie orali.