A bito e trucco per Capodanno: trova l'abbinamento giusto con l'aiuto delle star e con i nostri consigli per un make-up a prova d'errore!

Abituate a destreggiarsi tra red carpet ed eventi di ogni tipo all'insegna dell'eleganza, le celeb sono la migliore fonte d'ispirazione più trovare l'abito e il trucco per Capodanno. Azzeccare l'abbinamento giusto, infatti, non è poi così difficile. Per festeggiare la notte più lunga dell'anno all'insegna dello stile e del glamour (a portata di mano), ti proponiamo alcuni outfit con i beauty look da abbinare: 12 proposte che potranno rappresentare la soluzione migliore per te - raffinata sì, ma anche...easy!

Abito e trucco per Capodanno: paillettes e tessuti metallici

Glitter, strass e colori metallici sono sicuramente le texture più gettonate per un party di Capodanno. I colori tipici delle feste richiamano un beauty look altrettanto sparkling sugli occhi o sulle labbra. Per chi ama, invece, un trucco minimal, semaforo verde per incarnato luminoso ma non glossy ed eyeliner sugli occhi. La nuance del rossetto? Quella che preferisci anche se a Capodanno è lecito osare! Ecco tre proposte che potranno ispirarti.

L'abito in strass è abbinato a un make-up che accosta labbra rosse glossy a un ombretto scuro e sopracciglia bold.

Total look gold e make-up luminoso nei toni del nude per Zendaya.

Make-up essenziale per Rocío Muñoz Morales: le labbra sono spazzolate con un rosa opaco e gli occhi sono resi profondi da una matita nera sfumata lungo la rima superiore.

Abiti rossi

Il rosso è sinonimo di festa. Il colore più cacthy dell'intera palette delle feste può essere un'ottima scelta per il tuo outfit, a patto di abbinare gli accessori giusti (non troppo vistosi) e il make-up migliore. Se scegli un total look rosso, puoi optare per un trucco occhi essenziale. Tradotto: palpebre nude ed eyeliner + mascara rappresentano la combo a prova d'errore. Sulle labbra, invece, non ci sono dubbi: un ton sur ton è la soluzione migliore!

Ecco due beauty look molto simili: labbra rosse e soft smokey eyes. Una scelta che dona a tutti gli incarnati e ideale per ogni situazione. Sharon Stone docet.

Total white

L'abito total white richiama un make-up ad alto impatto, soprattutto se l'abito è il classico lungo da red carpet: una scelta che riprende la palette invernale ma che sa essere molto raffinata. Se opti per un look in bianco, il make-up prende un posto in primo piano. Puoi scegliere il classico rosso sulle labbra, sfoggiare uno smokey-eyes nella tonalità che più si intona alla tua carnagione, oppure - se ami i colori nude - scegliere un beauty look che cattura tutte le tonalità del rosa su labbra e occhi. A un patto: che sia luminoso e realizzato con un contouring ad arte, soprattutto se il tuo incarnato è molto chiaro.

Molto raffinato il make-up di Ester Exposito che mescola tutte le sfumature pink per un risultato ladylike ma sofisticato.

Capodanno in verde

Brillante, travolgente e festivo, il verde è un colore passepartout. L'importante è scegliere la shade giusta. Nel dubbio, lo smeraldo è la tonalità con la quale è impossibile sbagliare. Con un'accortezza. Se ami il rossetto rosso, dosa con cura il colore: mettere insieme troppi colori natalizi, può farti correre il rischio di un "too much". Opta quindi per un rosso ciliegia o scuro che rende il trucco labbra più raffinato. Con un verde come quello di Lupita Amondi Nyong'o, consigliamo di tenere un profilo basso per il make-up viso: se l'incarnato è scuro, anche un beauty look nude potrebbe essere una scelta azzeccata, altrimenti meglio giocare con tonalità non troppo brillanti su occhi e su labbra per creare un giusto equilibrio. E gli accessori? Meglio evitare i colori metallici, soprattutto se si gioca con polveri luminose sul viso.

Abito e trucco per Capodanno: il classico nero

Che sia un lungo, un corto oppure un tailleur, poco conta. Perché il nero lascia davvero via libera a qualsiasi tipo di beauty look (o quasi). Tutto dipende dal risultato che si vuole tenere. Ecco qualche esempio:

se il nero è abbinato a paillettes (come per l'abito di Benedetta Porcaroli e di Hailee Steinfeld ), meglio optare per un trucco nude che metta in risalto gli occhi con un gioco di polveri più scure;

e di ), meglio optare per un trucco nude che metta in risalto gli occhi con un gioco di polveri più scure; se opti per un tailleur (vedi Alexa Chung ), divertiti a giocare con i colori sulle labbra. Rosso, fucxia o una nuance brillante in generale sono i colori che ti suggeriamo;

(vedi ), divertiti a giocare con i colori sulle labbra. Rosso, fucxia o una nuance brillante in generale sono i colori che ti suggeriamo; se l'abito o la giacca sono arricchiti di punti luce, spille o paillettes, scegli una polvere opaca (anche nera - vedi il make-up di Sofia Resing) per il trucco occhi. L'effetto sarà di massima eleganza.

Abito nude

Il rosa, il cipria e il beige non sono classici colori per la festa di fine anno, ma nulla toglie che tu possa optare per un abito in tulle o per una gonna in queste nuance. Il consiglio per il trucco?Se parliamo di un total look, ti consigliamo di spaziare con i colori (promosso a pieni voti anche un rossetto bold e uno smokey eyes scuro - vedi il look di Kate Hudson). Se, invece, la gonna o il pantalone sono in questa tonalità - ma non il resto dell'outfit - si possono riprendere le nuance nude anche nel make-up, soprattutto quando incarnato e pelle sono piuttosto scuri.