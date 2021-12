S e stai pensando a come acconciare i capelli l'ultimo dell'anno, sei nel posto giusto! Ecco le foto da cui trarre ispirazione

Manca poco alla fine dell'anno, e probabilmente anche tu, in un momento di relax, hai digitato su Google "acconciature di Capodanno". Già, perché non regalarsi una pettinatura diversa per l'ultima sera del 2021? Una coda particolare, un raccolto scenico o un ciuffo portato diversamente ed è subito festa. Nell'aria c'è appunto voglia di spensieratezza! E le acconciature di Capodanno riflettono questo spirito con teste divertenti che abbracciano il futuro. Via libera alla creatività: le pettinature che ti proponiamo nelle foto di seguito ridisegnano i volumi dei capelli con un pizzico di sorpresa e di irriverenza.

I capelli, si sa, sono una forma di comunicazione. Perciò si può salutare il nuovo anno lanciando proprio attraverso le acconciature di Capodanno un messaggio forte, cioè propria capacità di affrontare i cambi di rotta. Un look originale a volte dice molto di noi, cioè che stiamo o abbiamo voglia di inaugurare un nuovo percorso. Così i capelli diventano un mezzo per esprimere il mood del momento. Ti stai chiedendo qual è l'acconciatura che racconta meglio come ti senti in questo periodo a cavallo tra un anno e l'altro? Guarda le foto: siamo sicure che troverai ispirazioni.

Acconciature Capodanno: idee e ispirazioni

Chignon, code, trecce, raccolti e semi raccolti: tante le idee per giocare con i capelli a Capodanno. Non solo per capelli lunghi, ma anche per capelli medi e corti. Trova la tua ispirazione!

Capelli raccolti con trecce

Femminili e delicate, le acconciature con trecce non passano mai di moda. Per l'ultimo dell'anno osa uno styling grintoso con treccine attaccate alla testa da portare in versione raccolta o semiraccolta.

Quest'elegante acconciatura di Framesi è impreziosita da treccine laterali che "terminano" per poi nascondersi avvolte in uno chignon basso. L'effetto finale è quello di una moderna etoile. Dedicata ai capelli più lunghi.

Toni&Guy propone una versione sporty chic dell'acconciatura con trecce, lasciando le treccine libere e fluenti sulla nuca. Un look che acquista subito dinamismo e movimento. E regala qualche centimetro - anche se diresti il contrario - alle chiome che arrivano all'altezza delle spalle.

Da Compagnia della Bellezza la treccia (singola e maxi) diventa a 2 capi per un look insolito e sorprendente. Interessante il gioco di colore valorizzato dai capelli raccolti. Un'idea per chi ha tanta massa.

La coda particolare per Capodanno

Se hai capelli lunghissimi e sei una fanatica della coda di cavallo, l'ultimo dell'anno cambia look. Restando fedele alla ponytail, ovviamente. L'idea giusta è la coda a sbuffo, realizzata raccogliendo i capelli con 3 o 4 elastici a distanza di pochi centimetri. Perché venga bene, è importante che i capelli non siano freschi di shampoo. Per aiutarti a cotonarli puoi servirti dello shampoo secco. Il look è di Davines.

Le acconciature raccolte per Capodanno

E siamo alle acconciature più classiche per le serate di festa: i raccolti. Noi ti proponiamo delle versioni un po' messy (disordinate) adatte a una serata che si prevede frizzante. In alto, un raccolto tipo "a banana", cioè che prevede che i capelli siano arrotolati all'indentro e su stessi per creare un effetto bombato. Il look è di Coppola.

Da Evos il bun in alto è realizzato con ciocche intrecciate su se stesse prima di essere avvolte al tipico supporto a ciambella in spugna. Un curioso stratagemma per rendere più grintosa un'acconciatura che altrimenti potrebbe essere seriosa.

Double bun per l'ultimo dell'anno

Un'acconciatura giocosa che si presta bene al mood spensierato di Capodanno. Lo chignon doppio si realizza dividendo i capelli con una scriminatura in mezzo e raccogliendoli per ciascun lato. Se poi il colore è di quelli accesi come il borgogna melanzana proposto da Aveda, il look è ancora più divertente!

Acconciature per capelli corti

I capelli non sono lunghissimi? No panic! Con gli accessori per capelli ci si può divertire a cambiare testa per una serata. Meglio sceglierli in versione gioiello con strass, perle e brillanti, per scintillare a ogni movimento del capo. Il look in alto è di Compagnia della Bellezza.

Per i capelli a caschetto Kemon propone un ciuffo super voluminoso e gonfiato ad arte come se volesse sfidare la forza di gravità. È intrigante il gioco di colore bi-color messo in evidenza dallo styling apparentemente pomposo.

Capelli sciolti per Capodanno, ma con originalità

Da Wella collezione James l'ispirazione per portare i capelli sciolti è briosa e avveniristica. L'acconciatura proposta fa leva sul grande ciuffo che si erge come un'onda da cavalcare. Una bella idea per guardare al futuro con assertività!

I raccolti eleganti per la fine dell'anno

Ispirazione anni '20 per questo raccolto elaborato e opulento realizzato da Coppola. I capelli sono raccolti in tante piccole ciocche avvolte su se stesse fino a formare dei piccoli boccioli. Ad ammorbidire il look ci pensa lo spray glitterato che fa subito aria di festa!

Framesi rivisita il classico raccolto in alto, intrecciando le ciocche di capelli a nastri di garza in tinta con il colore più romantico che ci sia: rosa. Che sia anche di buon augurio?