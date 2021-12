T ante idee per le tue unghie di Capodanno, tra effetti scintillanti per stupire e un effetto wow assicurato!

Qualsiasi siano i tuoi programmi per il 31 dicembre non devi farti trovare impreparata sulle unghie per il Capodanno 2022. Glitter, shimmer, effetto frost, oro o argento: le opzioni dedicate alla manicure per l’ultimo giorno dell’anno 2021.

Dalle unghie più semplici alle nail art più complicate e scintillanti: abbiamo fatto una selezione delle migliori manicure e decorazioni per le tue mani. Che siano in gel o con smalto semipermanente, più audaci o eleganti qui troverai sicuramente l’ispirazione giusta per rendere uniche le tue mani.

Red & glitter

Durante le festività non può mancare il rosso e, oltre a portare bene, si abbina perfettamente alla luminosità dell’oro. Per un contrasto maggiore puoi anche giocare con i finish abbinando la finitura opaca a quella brillante dei colori metallici.

Total gold

Sicuramente sono le unghie più semplici e facili da realizzare per Capodanno, ma se cerchi il consiglio giusto ricorda di applicare una base, ancora meglio se peel off, per eliminare i glitter con facilità e senza troppa fatica.

Sparkle french

La french manicure è elegante e per niente facile da realizzare, per questo motivo è bene affidarsi a un professionista del settore. In occasione del Capodanno questa nail art piena di classe e mai scontata può essere declinata in un accento oro rosa a tutto glitter.

Simple new years eve

Le unghie corte non necessitano solo e solamente colori pieni, ma possono essere rese ancora più uniche da piccole applicazioni che possono essere realizzate sia con smalto e pennello che con applicazioni adesive dai da te. Quale opzione scegli?

Black and gold

L’accoppiata nero e oro è sempre una scelta vincente: elegante e grintosa allo stesso momento, questa combinazione si presta a tantissime nail art e stili diversi. Il modo migliore per dare risalto alla brillantezza dell’oro è sfruttare le potenzialità del gel per unghie.

Extra french

La classica french si veste di glitter argento, di diverse dimensioni, insieme a una french manicure un po’ diversa dal solito dove le linee rette la fanno da padrone. Una nail art da sfruttare sulle lunghezze extra lunghe.

Nude elegance

Il gel per unghie è la tela perfetta per una manicure rosata e molto naturale che, in occasione del Capodanno, si veste di luce con delle macro applicazioni. Il modo migliore per diffondere energia positiva all’inizio di un nuovo anno.

Chrome nails

L'effetto specchio desta sempre grande curiosità sulle unghie ed è lo spunto perfetto per dare tono e colore alle unghie di Capodanno.