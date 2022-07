Tatuaggio di coppia: foto e idee bellissime da condividere

I n una relazione si condivide tutto, anche un tattoo! Ecco perché un tatuaggio di coppia potrebbe essere il modo giusto per celebrare l'amore, tra idee originali, piccoli simboli e disegni dal significato unico e personale. Le migliori idee? Te le mostriamo noi, in oltre 80 foto!

La si potrebbe definire una scelta coraggiosa: un tatuaggio di coppia, in fondo, è per sempre e rimuoverlo - questa è una doverosa premessa - potrebbe essere molto più complicato del previsto. Ti basti pensare al celebre "Winona for ever" di Johnny Depp trasformato in un più generico "Wino for ever". Ecco perché decidere quale tatuaggio fare e con chi condividerlo è un gesto davvero significativo, che deve essere ben studiato.

Un segno che rimarrà per sempre e che può diventare un ricordo romantico, un simbolo del vostro amore. La scelta, ovviamente, è cruciale: nessuno vuole tatuaggi banali, no? Proprio per questo è bene provare ad armonizzare il proprio gusto personale con quello della persona amata, trovando un tatuaggio di coppia che sia originale e significativo.

Il design perfetto, poi, vi porterà a ripercorrere i momenti più divertenti della vostra relazione, dando vita a tatuaggi di coppia molto romantici o, al contrario, a tattoo divertenti. L'unica regola? Scegliere un disegno che sia personale e che parli di voi (da proteggere sempre con una protezione solare adeguata, ovviamente!).

Tatuaggio di coppia: dove farlo?

Non ci sono limiti quando si tratta di tatuaggi di coppia: ogni parte del corpo è perfetta. Naturalmente, la scelta migliore è scegliere l'area giusta in base alla tipologia di disegno. Potresti optare, ad esempio, per un tattoo da condividere sulla mano, sul gomito o sul fianco, per poterli accostare e creare una sorta di "completamente". Naturalmente, un elemento significativo è anche la scelta della parte del corpo stessa: vicino al cuore o sull'anulare, il vostro tatuaggio di coppia sarà ancora più significativo.

Tatuarsi le mani in coppia

Le mani sono una posizione tattica per un tatuaggio di coppia. A seconda della posizione, infatti, potrete creare disegni che si completano od optare per frasi o simboli del vostro amore. Attenzione alle dita: posizionare il tattoo sull'anulare sinistro potrebbe prevedere un impegno serio!

Tatuaggi di coppia sul polso

Un posto intimo e romantico per condividere un tatuaggio? Il polso! Il motivo è molto semplice: che si tratti di un tatuaggio di coppia piccolo o di una scritta, ogni volta che vi prenderete per mano il vostro legame diventerà ancora più evidente.

Tatuaggi di coppia sul braccio

Se amate i tatuaggi di coppia, una posizione perfetta è il braccio perché vi permetterà di avere una superficie maggiore per dare vita a design più complessi e, magari, giocare con il colore. Effetti pieni e sfumati, scritte, disegni originali e più grandi. In questo modo, sarà semplice trovare un soggetto che soddisfi entrambi e che, ovviamente, lasci sulla pelle un segno indelebile del vostro legame.

Tattoo e disegni per il resto del corpo

Quando si tratta di matching tattoos, in realtà, non esistono regole e possono essere posizionati ovunque, decorando anche petto, fianchi, caviglie e spalle. In questo caso, ovviamente, è fondamentale chiedere consiglio al tatuatore per trovare la posizione migliore per realizzare il disegno che avete deciso di condividere.

Tatuaggi piccoli per coppie

Se desiderate unicamente un piccolo pegno d'amore, optate per un tatuaggio di coppia piccolo, da portare sulle dita come una fede, ad esempio. Ottime idee, naturalmente, sono anche chiavi e lucchetti, piccoli cuori e, ovviamente, le vostre rispettive iniziali.

Idee originali per i tattoo per due

Ogni significato ha un significato particolare, che non necessariamente deve essere compreso da tutti. Ecco perché scegliere un tatuaggio di coppia originare significa soprattutto trovare un soggetto che sia solo vostro, anche se un po'...strano! Lasciatevi guidare dalla fantasia e non potrete sbagliare.

Tatuaggi con frasi per due

Non c'è niente di più significativo di una frase tatuata sulla pelle. Un messaggio da lanciare all'altra persona e da condividere. In tal caso, le soluzioni possibili sono due: tatuarvi e condividere la medesima frase o dividerla a metà e condividerla.

Tatuaggio di coppia: un cuore tra amici

I tatuaggi di coppia non sono fatti solo per le relazioni amorose, perciò, perché non scegliere un disegno da condividere con gli amici? Il simbolo dell'amicizia per eccellenza è un cuore, perciò, non vi resta che trovare il modo più originale per imprimerlo sulla pelle.

Idee particolari per tatuaggi da fare con il partner

Viva l'originalità! Dimenticate cuori, simboli dell'infinito e lucchetti: la bellezza dei tatuaggi di coppia si nasconde in simboli inaspettati e dal significato unico e personale. Tutto, naturalmente, dipende dal vostro rapporto e dalle vostre esperienze insieme.

I tatuaggi per i fidanzati

Come dichiarare il proprio amore? Con un tatuaggio di coppia, ovviamente! Scritte, elementi simbolici e vere e proprie parole d'amore e fedeltà saranno perfetti per ricordare ogni giorno quello che vi unisce. Quanto alla posizione, scegliete una zona del corpo visibile, ma non troppo: meglio non rischiare di stufarsi, no?

I tatuaggi di coppia ispirati alla Disney

Non c'è niente di più romantico di un film Disney: lasciatevi ispirare dai vostri personaggi preferiti e lasciate imprimeteli sulla pelle. In bianco e nero o colorati non importa, purché scegliate una delle coppie dei cartoni amati che più amate e che possa rappresentarvi davvero.

Il simbolo dell'infinito

Non c'è dichiarazione più semplice da fare: un tatuaggio di coppia con il simbolo dell'infinito è un tatuaggio piccolo e perfetto per dirsi "ti amo" senza dover parlare. Un'idea interessante è scegliere l'anulare sinistro per questo tipo di tattoo: sarà come farsi una promessa.

I tatuaggi da condividere più divertenti

Non prendetevi troppo sul serio e scegliere un tatuaggio di coppia divertente, proprio come voi! In questo caso, non ci sono limiti alla fantasia e dovreste davvero scegliere qualsiasi soggetto vi passi per la testa. L'unica cosa che conta in fatto di tatuaggi, infatti, è rimanere fedeli a sé stessi, anche se si tratta di un tatuaggio apparentemente ridicolo.

Lucchetto e chiave, un classico

Sigillano gli amori a Ponte Milvio e possono farlo anche sulla pelle: chiavi e lucchetto sono una vera e propria dichiarazione d'amore. Oltre a essere il tatuaggio di coppia ideale per chi desidera mantenere la semplicità senza per questo scegliere un tattoo banale o privo di significato.

Tatuaggi di coppia con significato

Ogni tatuaggio ha un significato e lasciarlo trasparire è il segreto per creare qualcosa che vi leghi per sempre. Può trattarsi di una frase, un colore, un simbolo o un disegno: l'unica cosa che conta è che il tattoo voglia davvero dire qualcosa per voi, perché vi sentiate ancora più legati.

