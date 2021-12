S i dice che “chi trova un amico trova un tesoro”. E allora perché non celebrare l’amicizia con un tatuaggio da condividere o dedicare alla migliore amica? Le idee non mancano e non c’è niente di meglio di un tattoo tra amiche per farvi sentire sempre vicine.

Condividete tutto da sempre, perciò, perché non suggellare il vostro legame cosmico con un tatuaggio dedicato alla migliore amica? Un segno indelebile, per celebrare la custode dei tuoi segreti, dispiaceri e gioie. Oltre che, ovviamente, un simbolo da condividere. Certo, perché i migliori tatuaggi tra amiche sono uguali, gemelli. Naturalmente, le opzioni sono tantissime. Un tattoo per amiche, infatti, può raffigurare un simbolo che vi accomuna, una frase che amate o due disegni complementari, per unirvi anche metaforicamente. Niente di eccessivo: scegliere dei tatuaggi piccoli ed estetici tra amiche, infatti, non sminuisce in alcun modo il vostro legame. Le idee migliori? Non ci vorrà molto a trovare il tatuaggio giusto da condividere con la migliore amica, purché seguiate l’istinto e scegliate qualcosa che sentiate davvero “vostro”. Come si suol dire, “andate dove vi porta il cuore”!

Tatuaggio migliore amica: la prima regola è confrontarsi

Ripeterlo potrebbe sembrare banale, ma un tatuaggio – anche se con la propria migliore amica – è per sempre. Ecco perché dovreste decidere con calma, insieme, condividendo chiaramente quali dubbi vi attanagliano. Non dimenticatevi di chiedervi reciprocamente quale disegno vi farebbe pensare per sempre alla mia migliore amica, senza stufarvi. Le opzioni sono tantissime: i tatuaggi per amiche possono essere uguali, simbolici o intere frasi da condividere con un tatuaggio. Qualsiasi cosa, purché suggelli il vostro legame speciale. Per un tattoo con la tua migliore amica, un’idea sicuramente da considerare è di creare disegni complementari, che si completino una volta accostati l’uno all’altro. L’ideale, naturalmente, è che il tatuaggio dedicato alla migliore amica abbia un significato preciso, anche se fosse chiaro solo per voi.

Dove fare un tatuaggio insieme alla propria migliore amica?

Una scelta cruciale è il luogo dove fare il vostro tattoo. Molto, ovviamente, dipende dalla natura del tatuaggio scelto. Se avete optato un tattoo per amiche complementare, infatti, l’ideale è scegliere una parte del corpo visibile, semplice da avvicinare per mostrare il disegno completo. Al contrario, se avete scelto dei tatuaggi piccoli tra amiche, potete selezionare qualsiasi parte del corpo: polsi, caviglie, spalle, fianchi…tutto, purché possiate sfoggiarlo con una certa facilità. Da considerare, ovviamente, anche la grandezza del tattoo. Se avete optato per delle frasi sulle migliori amiche per il tatuaggio, infatti, sarà necessario trovare una parte del corpo adatta alla lunghezza della frase.

Tatuaggi migliore amica: tutte le idee

I tatuaggi tra amiche dovrebbero essere ispirati alla vostra storia. A volte, però, trovare il disegno giusto non è facile. Ecco perché abbiamo raccolto per te 10 idee per un tatuaggio da fare con la tua migliore amica, tra frasi, tatuaggi piccoli e disegni uguali, da condividere. Con un tocco personale, ogni tatuaggio sarà semplicemente perfetto.

Tatuaggio dedicato alla BFF: i personaggi della vostra infanzia

Cuori, fiocchi e simboli d’amicizia

Tattoo per amiche: pezzi di puzzle che si completano

Aeroplanini di carta

Ragazze stilizzate che si tengono per mano o al telefono senza fili

Le vostre iniziali sono il tattoo dell'amicizia da condividere

Il simbolo dell’infinito

Tatuaggio migliore amica con frasi: le parole della vostra canzone preferita

La scritta “Girl Power” con l'amica del cuore

Il vostro anno di nascita o quello in cui vi siete incontrate