In italiano, in inglese e in latino. Sono molte le emozioni da sfoggiare sul corpo, tra parole di scrittori famosi o dei cantautori che più si amano, senza dimenticare le migliori citazioni dai film. Poche parole, da imprimere sulla pelle per portare con sé un messaggio speciale

Il tatuaggio, si sa, è quella 'parte di te' che dura per sempre, che resta impressa in modo indelebile sulla pelle per tutta la vita. Non per niente, la scelta dei tatuaggi scaturisce dal forte desiderio di disegnare o scrivere con inchiostro qualcosa che si desidera tenere accanto a sé per sempre, per rappresentare un'emozione o un evento significativo.

C'è chi sceglie il nome del partner, chi quello dei figli, chi disegni tribali, chi cuori, fiori, animali. Sempre più spesso, però, le donne decidono di tatuarsi delle frasi, magari un motto o un mantra fortemente motivazionale: il più delle volte si tratta di frasi ispirate alle parole di scrittori famosi, poeti o canzoni, frasi belle, che si rifanno al proprio bagaglio di emozioni.

Per chi cerca la giusta ispirazione, ecco alcune frasi per tatuaggi, scritte brevi e profonde da tatuare su vita, amore e famiglia, significative quanto basta per provare a capire come scegliere un tatuaggio con scritta.

Frasi per tatuaggi sulla vita

Frasi e aforismi sulla vita sono fra i tatuaggi più amati. Il motivo è semplice: sono citazioni dal significato profondo che, allo stesso tempo, sono spesso molto brevi e possono quindi essere tatuate senza occupare troppo spazio sulla pelle. Da provare anche delle frasi sulla bellezza, profonde e adatte a ogni beauty addicted (e non solo)

- "Ricordati che l’uomo non vive altra vita che quella che vive in questo momento, né perde altra vita che quella che perde adesso" (Marco Aurelio)

-"Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala! L’audacia ha in sé genio, potere e magia" (Goethe)

-"Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità" (Albert Einstein)

-"Cerco un attimo che valga una vita" (Casanova)

-"La vita è un male incurabile" (Abraham Cowley)

-"Quando toccherai il fondo con le dita a un tratto sentirai la forza della vita" (La forza della vita, Paolo Vallesi)

-"Molte cose, non è perché sono difficili che non osiamo farle, ma perchè non osiamo farle che sono difficili" (Seneca)

-"La vita è un mistero da vivere, non un problema da risolvere" (Osho)

-""Si dice che il denaro non è tutto nella vita. Si parla sicuramente del denaro degli altri" (Sacha Guitry)

-"Come posso io Non celebrarti vita? Oh vita Oh vita" (Oh vita!, Jovanotti)

Frasi per tatuaggi dalle canzoni

Chi non vorrebbe avere tatuata sul corpo una frase della sua canzone preferita? Magari si tratta di una canzone che ti ricorda un avvenimento particolare, una storia d'amore, una nascita. Vediamo insieme delle frasi per tatuaggi di Vasco Rossi, Jovanotti e di altri grandi nomi della musica italiana ed internazionale.

-"Vivere anche se sei morto dentro" (Vasco Rossi)

-"A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più" (Jovanotti)

-"Aspettando il tuo ritorno/Con lo sguardo perso tra le nuvole /Ed il telefono che suona, non rispondo è ancora presto" (Questa nostra stupida canzone d'amore, Thegiornalisti)

-"Un'ora sola/ti vorrei/per dirti quello/che non sai/ed in quest' ora/donerei/la vita mia/per te" (Un'ora sola ti vorrei, The Showmen)

-"Quando sei qui con me/Questa stanza non ha più pareti/Ma alberi,/Alberi infiniti" (Il cielo in una stanza, Gino Paoli)

-"Sally cammina per la strada senza nemmeno/Guardare per terra/Sally è una donna che non ha più voglia/Di fare la guerra" (Sally)

-"Di sere nere /Che non c'è tempo /Non c'è spazio /E mai nessuno capirà" (Sere nere, Tiziano Ferro)

-"Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi" (Quando nasce un amore, Anna Oxa)

-"E ti vengo a cercare/Anche solo per vederti o parlare" (E ti vengo a cercare, Franco Battiato)

-"Ci vorrebbe un amico /Qui per sempre al mio fianco, /Ci vorrebbe un amico /Nel dolore e nel rimpianto" (Ci vorrebbe un amico, Antonello Venditti)

Frasi per tatuaggi brevi

Nella scelta della posizione del tattoo e delle parole giuste, la lunghezza delle frasi per i tatuaggi può fare la differenza. C'è chi ama che le citazioni da tatuare occupino più spazio, posizionandole su petto, schiena, o quadricipite. Altri, invece, prediligono frasi per tatuaggi molto brevi, da incidere sul polso, sulla nuca o sul cuore. Da provare anche tatuaggi sulle mani, sulle dita o sulla testa. Ecco tante idee per frasi per tatuaggi brevi.

-"Ogni alba ha i suoi dubbi" (Alda Merini)

-"La bellezza salverà il mondo" (Fëdor Dostoevskij)

-"Non venderti. Sei tutto ciò che hai" (Janis Joplin)

-"Un amico è un regalo che fai a te stesso" (Lord Byron)

-"Ogni vera gioia ha una paura dentro" (Margaret Mazzantini)

-"Ama e fa ciò che vuoi" (Sant'Agostino)

-"La vita non si spiega; si vive" (Luigi Pirandello)

-"Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato" (Walt Whitman)

-"L’antidoto contro cinquanta nemici è un amico" (Aristotele)

-"Gli amici sono parenti che vi scegliete da soli" (Eustache Deschamps)

Frasi per tatuaggi sui figli

Il tatuaggio è quasi sempre legato a un evento importante, ad una persona speciale. Non è un caso che molti optino per un tattoo dopo la nascita di un figlio, magari proprio per celebrare il lieto evento. C'è chi tatua una semplice iniziale e chi aggiunge anche la data di nascita. Se sei a corto di parole, queste andranno benissimo o potranno funzionare come spunto per frasi per tatuaggi e scritte brevi e profonde da tatuare su vita, amore e famiglia. Un grande classico del tattoo sono anche le frasi per sorelle.

-"Giulia è il nome del mio angelo"

-"C. 11.07.2012"

-"Sei il centro del mio mondo"

-"Dal giorno in cui sei arrivata, tutto è cambiato"

-"Sei il mio angelo custode sempre"

-"Non smetterò mai di starti accanto"

-"Mia ragione di vita"

-"Come noi due nessuno mai"

-"Non c'è sentimento più grande di quello che ho per te"

-"Sei tutta la mia vita, ora e sempre"

Frasi per tatuaggi in latino

Se non hai voglia di avere una frase in italiano, perché non scegli una frase in latino per il tuo tatuaggio? Il latino è la lingua delle citazioni e dei motti per eccellenza, perciò, ecco alcune frasi celebri da scrivere con l'inchiostro sulla pelle. Un mantra che giunge da un'epoca lontana, da cui lasciarsi consigliare.

-"Omnia vincit amor" (L'amore vince tutto), Virgilio

-"Carpe Diem" (Cogli l'attimo), Orazio

-"Audax fortuna iuvat" (La fortuna aiuta gli audaci), Virgilio

-"Alea iacta est" (Il dado è tratto), Giulio Cesare

-"Ad astra per aspera" (Attraverso le asperità alle stelle), Cicerone

-"Memento audere semper" (Ricorda di osare sempre), Gabriele D’Annunzio

-"Alis Volat Propriis" (Vola con le tue ali), detto latino

-"Ad Maiora" (A cose più grandi), augurio latino

-"Veni, vidi, vici" (Venni, vidi, vinsi), Giulio Cesare

-"Vivere est cogitare" (Vivere è pensare), Cicerone

Frasi tatuaggi per uomo

Il tattoo è una tendenza molto presente anche nell'universo maschile, per questo abbiamo pensato che se vuoi suggerire una frase da tatuare al tuo compagno o a un tuo caro amico, potevamo darti una mano trovandone qualcuna davvero originale! Che ne dici, ti piacciono?

- "Conosci te stesso" (Marco Aurelio)

-"Il limite è il cielo che a me non basta mai" (Noyz Narcos)

-"Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta" (Fast and Furious)

-"Il leone usa tutta la sua forza anche per uccidere un coniglio" (Sun Tzu)

-"Ciò che non ti uccide, ti rende più forte" (Friederich Nietzsche)

-"Morire non è nulla, non vivere è spaventoso" (Victor Hugo)

-"Only God Forgives"

-"La vita è sogno" (Pedro Calderon de la Barca)

-"Chi non stima la vita non la merita" (Leonardo Da Vinci)

-"Creare è vivere due volte" (Albert Camus)

Frasi per tatuaggi in inglese

Se hai scartato l'italiano e il latino, puoi sempre prendere spunto dall'inglese per la tua frase da tatuare. Abbiamo raccolto 10 frasi per i tatuaggi in inglese, accanto a ciascuna abbiamo trascritto la traduzione, quale credi che faccia maggiormente al caso tuo?

-"Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better" ( Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non importa. Fallisci ancora. Fallisci meglio) Samuel Beckett

-"I can resist everything except temptation" (Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni), Oscar Wilde

-"All you need is love" (Tutto quello di cui hai bisogno è amore), The Beatles

-"Explore. Dream. Discover" (Esplora. Sogna. Scopri), Mark Twain

-"It can't rain forever" (Non può piovere per sempre), Il Corvo

-"I would always rather been happy than dignified" (Preferisco essere felice che dignitosa), Charlotte Bronte

-"Every wall is a door" (Ogni muro è una porta), Ralph Waldo Emerson

-"If you can dream it, you can do it" (Se puoi sognarlo, puoi farlo), Walt Disney

-"To handle yourself use your head: to handle others, use your hart" (Per gestire te stesso usa la testa, per gestire gli altri usa il cuore), Eleonor Roosvelt

-"All generalizations are false, including this one" (Tutte le generalizzazioni sono false, inclusa questa), Mark Twain

Frasi da tatuare dedicate a famiglia e genitori

La famiglia può avere un ruolo davvero speciale: il legame con mamma, papà, sorelle e fratelli è unico e speciale, perfetto per essere celebrato con un ricordo indelebile sulla pelle. Se vuoi dedicare un tatuaggio alla mamma, a uno dei membri della tua famiglia o vuoi fare dei tatuaggi per sorelle e fratelli, ecco qualche idea da non perdere.

-"Mamma sei speciale"

-"Mamma sei sempre con me"

-"Mamma ti porto nel mio cuore"

-"Nulla è più speciale di una sorella"

-"Sei l'altra metà di me"

-"Papà sei la mia roccia"

-"La famiglia è tutto"

-"Non dimentico da dove vengo"

-"La famiglia è il mio centro"

-"Uniti per sempre"

Frasi tatuaggi sull'amore

Inutile dirlo: l'amore è il sentimento che più rivoluziona e rende speciali le nostre vite. Non c'è quindi nulla di strano nel volersi tatuare una frase che lo celebri! O magari, se sei in coppia, puoi aver voglia di "fermare" questo momento sulla pelle tatuandoti una bellissima frase romantica. Sia come sia, ecco le frasi per tatuaggi sull'amore-

-"Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce" (Blaise Pascal)

-"Coloro che vivono d'amore, vivono d'eterno" (Emile Verhaeren)

-"Ama il tuo sogno se pur ti tormenta" (Gabriele D’Annunzio)

-"Se ti dicono che l'amore è un sogno, sogna pure ma non stupirti se ti svegli piangendo" (Jim Morrison)

-"L'amore di chi non amiamo si deposita sulla superficie e da lì evapora in fretta" (Paolo Giordano)

-"Non è proprio l'indifferenza verso il resto del mondo l'essenza del vero amore?" (Jane Austen)

-"Diffida di tutto, tranne di quello che ti dice il tuo cuore" (Susanna Tamaro)

-"Non mancano dolcezze nell'amare qualcuno senza osare di dichiararglielo" (Cartesio)

-"L'amore: ti ucciderà e ti salverà" (Lauren Oliver)

-"La sua bellezza, i suoi pianti, la mia forza, i suoi passi, il mio pregare – eravamo nello stesso amore" Alessandro Baricco)