N on c'è rapporto più speciale del vostro, ecco perché dovresti davvero considerare l'idea di condividere un tatuaggio tra mamma e figlia. Un gesto semplice, che metterà l'accento sui bei momenti passati insieme e vi aiuterà a farvi sentire sempre una squadra!

È la tua migliore amica, la tua confidente, la tua roccia: la mamma è sempre la mamma! Ecco perché vi serve un tatuaggio per mamma e figlia per suggellare definitivamente il vostro rapporto unico e speciale. Ti sembra un'idea troppo trasgressiva? Assolutamente no! A tentarti penseranno tatuaggi piccoli ed estetici, ma anche frasi ispirazionali per i tatto e, magari, la volontà di cedere a un trend come quello dei tatuaggi floreali sulle caviglie. Tutto, purché sia un tatuaggio di coppia da condividere tra madre e figlia. Proprio per questo, la prima cosa da fare prima di andare dal tatuatore è trovare il soggetto adatto, cosicché il tatuaggio sia originale, ma personale al tempo stesso, e possa davvero rappresentare voi e la vostra storia. Certo, perché l'unica regola dei tatuaggi mamma è figlia è che siano davvero vostri.

Tatuaggi mamma e figlia piccoli e significativi

Un tatuaggio tra mamma e figlia piccolo e discreto non diminuirà certo la forza del vostro legame, ma vi aiuterà a non pentirvi della scelta, specialmente se è il primo tautaggio. Per iniziare, infatti, è bene non eccedere con soggetti e disegni troppo grandi o impegnativi, ma preferire simboli più piccoli, più facili da posizionare sul corpo. Le idee non mancano: da semplici cuori ai vostri nomi, fino a disegni stilizzati che possano rappresentare l'intero nucleo famigliare, lasciatevi ispirare da ciò che il vostro legame significa per voi.

I tattoo simbolici da condividere

Non dimenticare che i tatuaggi tra mamma e figlia sono soprattutto un simbolo. Ecco perché dovreste trovare un tattoo che possa rappresentarlo. Potreste anche optare per una scelta virale: è popolarissimo, infatti, il tatuaggio che ritrae mamma e figlia vicine, su un'altalena. Un simbolo del vostro passato insieme e dell'infanzia, per non dimenticare mai - come se si potesse! - che vi starete accanto per sempre. Come personalizzare il tatuaggio? Aggiungete dei dettagli fisici che possano rendervi riconoscibili.

Frasi per tatuaggi tra mamma e figlia

Il modo migliore per tradurre visivamente il legame che vi accomuna? Un tatuaggio con una frase significativa. Tratta da una canzone, da un film, da un proverbio...qualsiasi cosa ti faccia pensare alla tua mamma quando la guardi. Il mood lo deciderete solo e unicamente voi: potete optare per parole piene di significato o qualcosa di più spiritoso, magari scegliendo un motto che potete capire davvero solo voi due.

I tatuaggi complementari

Una delle idee più tenere per dei tatuaggi per mamma e figlia è scegliere un disegno complementare. L'idea, infatti, è optare per due disegni distinti che, se avvicinati, si completano! Un'opzione classica sono figure stilizzate unite da un filo, ma esistono anche tatuaggi più "concettuali". Potreste tatuarvi, ad esempio, due componenti di un puzzle, un cuore diviso a metà che si completa quando vi avvicinate o, ancor più semplicemente, le vostre iniziali. L'idea migliore? Lasciare che sia la fantasia a guidarvi!

Tatuaggi per mamma e figlia particolari: mani intrecciate

Un tatuaggio simbolico per mamma e figlia e, allo stesso tempo, molto di tendenza: due mani intrecciate dicono tutto di voi e di quanto tenete al vostro rapporto speciale. I sentimenti racchiusi in questa semplice immagine sono tantissimi, dalla vicinanza al rispetto, dalla lealtà all'amore. Un significato semplice, ma bellissimo, specialmente se rapportato al vostro legame di mamma e figlia. Non sottovalutate le variazioni sul tema: oltre a delle mani intrecciate, infatti, sono bellissimi anche i tatuaggi che rimandano alla classica "promessa col mignolo".

Tatuaggi mamma e figlia piccoli e femminili

Volete dare un tocco girlish al vostro tatuaggio condiviso? Optate per un simbolo piccolo, quasi stilizzato, e romantico. In questo caso, un grande classico è optare per un cuore, da declinare in tutte le combinazioni possibili. Potreste optare per aggiungere le vostre iniziali o i vostri nomi, per accostare tanti cuori quanti sono i membri della vostra famiglia o per aggiungere un tocco di colore. L'effetto è molto delicato, adatto a decorare qualsiasi area del corpo.

Mamme e cuccioli per un tattoo tenero

Lasciatevi ispirare dal mondo animale, dove - si sa - il legame tra mamma e figli è qualcosa di viscerale, unico e...ricco di tenerezza! Come trasformarlo in un disegno per un tatuaggio? Accostando mamme e cuccioli. Il messaggio è chiaro: nemmeno crescere e diventare adulta farà dimenticare alla tua mamma che sei la sua bambina!