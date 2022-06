Tatuaggi piccoli: 80 idee per tattoo femminili, semplici e originali

Q uando si parla di tatuaggi, le dimensioni non contano! Grandi o piccoli non importa: ogni tatuaggio ha una storia e un significato e trovare quello giusto per te è solo una questione di gusto personale. Non sai quale scegliere? Ecco alcune idee irresistibili!

La scelta di un tatuaggio non è certo una questione facile: in fondo, si tratta di un segno che si porterà permanentemente sulla pelle. Ecco perché soluzione migliore potrebbe essere ridurre le dimensioni al minimo e optare per tatuaggi piccoli, ma ricchi di significato. Le opzioni sono tantissime e possono raccontare un momento speciale, ricordarvi una persona a cui tenete o, semplicemente, rappresentare qualcosa che amate. La chiave è trovare un soggetto che, per quanto micro, ti rappresenti davvero e possa renderti orgogliosa. Proprio per questo occorre trovare le migliori idee per ottenere un tatuaggi minimal, ma anche capace di rappresentarvi al 100%. Ovviamente, è importante che i tatuaggi piccoli vengano realizzati da professionisti capaci di trattare anche le zone più delicate del corpo, senza rinunciare alla precisione assoluta del disegno. Per quanto piccoli, infatti, i tatuaggi devono essere realizzati con grande maestria.

In che parte del corpo fare un tatuaggio piccolo?

Viste le dimensioni ridotte, i tatuaggi piccoli possono decorare praticamente qualsiasi parte del vostro corpo. Non esistono regole su quale tipologia scegliere in base alla porzione di pelle che avete deciso di tatuare: l'unica cosa davvero essenziale è che l'idea sia originale e unica. E che, ovviamente, ti piaccia da impazzire!

Tatuaggi piccoli sulle dita

Tra le ultime tendenze in fatto di tatuaggi piccoli ci sono quelli sulle dita. Stelle e pianeti sono molto amati, ma i disegni più diffusi sono certamente astratti: linee e puntini, ad esempio, coloreranno la pelle come microscopiche costellazioni. Da non sottovalutare l'idea di tatuaggi di coppia, da condividere, o di piccole iniziali e piccoli simboli portati sull'anulare.

Quali soggetti scegliere? Vista la posizione di primo piano, l'idea migliore è certamente optare per scritte o simboli che, in qualche modo, possano farti ritrovare la carica durante la giornata. Allo stesso modo, ricorda che le mani sono il tuo biglietto da visita: il tuo tatuaggio dovrà parlare per te e presentarti al mondo.

I micro tattoo sul polso

Il luogo perfetto per dare vita a disegni sottili e, magari, disposti su un'unica linea è il polso. Una posizione adatta soprattutto a disegni che ami particolarmente: devi considerare, infatti, che avrai quel disegno sotto gli occhi ogni giorno. Ecco perché l'ideale è lasciarsi tentare da decorazioni minimali, senza troppi dettagli, in modo che la silhouette del tattoo risulti sempre elegante e gradevole.

Il polso è una posizione privilegiata per un tatuaggio, anche se molto piccola. La possibilità di coprirlo con la manica o, al contrario, metterlo in evidenza, ti permette di creare qualsiasi tipo di disegno. Sviluppalo in verticale, se vuoi ricreare una sorta di allineamento cosmico od opta per un unico piccolo simbolo che sappia dire tutto di te.

Tatoo mini sulle braccia

Con un tatuaggio piccolo sulle braccia puoi sbizzarrirti e scatenare ala fantasia: sono facilissimi da nascondere. Ecco allora che potrai osare con scritte, fiori, simboli e persino mantra motivazionali. Vista la posizione strategica, l'idea perfetta è optare per dei tattoo in bianco e nero e dalle linee minimali, da nascondere al bisogno.

Il vantaggio di scegliere le braccia è che hai una superficie davvero grande su cui poter lavorare. Potresti, ad esempio, concentrare il disegno sull'avambraccio o, al contrario, optare per il gomito, la spalla il bicipite. Il miglior consiglio? Valuta sempre la tua sogna del dolore.

Spalle, petto e collo per decorazioni da comporre

Avendo molta superficie a disposizione, spalle, petto e collo sono l'ideale per creare disegni più articolari. Un esempio potrebbero essere tatuaggi piccoli che, però, si sviluppano in verticale lungo la colonna vertebrale o che creino disegni quasi a spirale. Vuoi osare davvero? Opta per una composizione, magari ricreando un intero cielo di stelle.

Se hai tutta l'intenzione di dare al tuo tatuaggio una carica sensuale extra, le posizioni più intriganti per incidere il tuo disegno sulla pelle sono décolleté, fianco o clavicola: la scollatura giusta saprà fare il resto.

I tatuaggi piccoli sulla nuca

L'effetto è vedo-non-vedo: sulla nuca, infatti, un tatuaggio può facilmente essere nascosto dai capelli. Ecco perché, puoi davvero scegliere qualsiasi soggetto tu preferisca. E se per qualche tempo il codice a barre è stato uno dei must in fatto di tatuaggi, perché non provare qualcosa di più particolare come una spada o una scritta significativa? L'importante è che il vostro tatuaggio abbia un significato.

Alla base del collo e sulla nuca, i tatuggi dovranno essere più discreti che mai. Per quanto i capelli possano coprire il disegno, infatti, potrebbe sbucare nei momenti meno opportuni. Ecco perché il suggerimento è di scegliere un soggetto che ti renda davvero fiera e che tu abbia voglia di mostrare al mondo.

I tatuaggi minuscoli sulle orecchie

Si portano come un vero e proprio gioiello: i tattoo sulle orecchie sono piccolo quanto preziosi. Ecco perché i soggetti preferiti sono, solitamente, stelle e pianeti, ma anche decorazioni minimali, dal sapore quasi tribale. Una nota di colore, insomma, da sfoggiare sull'orecchio proprio come faresti con un orecchino o un punto luce.

Quando si tratta di tatuaggi piccoli sulle orecchie, la soluzione migliore è lasciarsi guidare dalla propria estetica personale, specialmente se si tratta di scegliere tra effetti in bianco e nero o a colori. Il segreto? Mai esagerare. In fin dei conti, di tratta di un tatuaggio sul viso, seppur piccolo.

Pancia, fianchi e schiena per tatuaggi piccoli e divertenti

Si tratta di una zona del corpo sicuramente complicata da tatuare. I fattori da considerare sono tanti: aumento o diminuzione del peso, cambiamenti legati alla gravidanza, la scarsa visibilità...eppure i tatutaggi piccoli su pancia e fianchi hanno un fascino particolari. Un trend che arriva dagli anni '90 e che quasi "costringe" a posizione il disegno in basso, quasi in corrispondenza dell'osso. In fondo, i pantaloni bassi erano perfetti per metterli in mostra, no? Quanto alla schiena, il modo migliore per rispettare le tendenze è riprovare con il classico tribale.

Schiena, sterno e clavicola sono posizioni particolarmente strategiche per un tatuaggio. L'obbiettivo, in effetti, è quello di attirare l'attenzione sulle parti più sensuali del corpo e, ovviamente, metterle in risalto. Aggiungi un pizzico di tintarella e il tuo gioco di seduzione sarà completo.

I tautaggi piccoli sulle caviglie

Tra i punti sensuali del nostro corpo, le caviglie sono l'ideale per mostrare e celare il tattoo a piacere. Proprio per questo, l'unica regola è non lasciarsi limitare dalla fantasia e osare con qualsiasi disegno amiate, anche i più assurdi. In fondo, avresti mai pensato di tatuarti un fantasma o una piccola tartaruga?

La posizione è certamente una delle più vantaggiose: essendo quasi invisibile, infatti, la caviglia diviene la perfetta tela bianca su cui disegnare tutto ciò che vuoi. Puoi lasciarti andare a scelte spiritose o, al contrario, lanciare messaggi che raccontino la persona che sei.

Tipi di tatuaggi: i disegni piccoli ed eleganti

Come definire un tatuaggio elegante? Il segreto è trovare una combinazione di elementi che sia armoniosa e mai banale, magari anche giocata sulla sapiente combinazione - e, naturalmente, sull'equilibrio - tra colore e black&white, tra linee quasi geometriche ed elementi naturalistici o, semplicemente, più didascalici.

Un'idea da non sottovalutare è anche quella di trasformare il proprio tatuaggio in un vero e proprio gioiello. Sul polso, sulle dita o persino al collo, l'utilizzo di linee morbide e pochi elementi decorativi darà davvero l'illusione che si tratti di un particolarissimo monile.

Tatuaggi piccoli significativi

Ogni tatuaggio dovrebbe avere un significato. Una grande verità alla quale, spesso, dimentichiamo di dare importanza. Ecco perché non dovresti certo prendere alla leggera la piccola verità nascosta dietro un simbolo, anche banale quanto il disegno stilizzato del tuo animale del cuore.

Naturalmente, la bellezza di ogni tatuaggio piccolo raddoppia se condivisa. Ecco allora che potresti sbizzarrirti e creare disegni da condividere con mamma, sorella, partner o amici. Una decorazione spiritosa come un calice di vino, ma anche più significativa come il simbolo di due mani che si stringono o una data.

Tatuaggi piccoli, ma femminili

Hai voglia di un tattoo girlish e lezioso? Via libera a fiori, cuori e farfalle. Disegni che, in effetti, ricordano molto la primavera, ma che possono riempirsi di significato a seconda della decorazione scelta. Certo, perché un fiore non è solo un fiore, se scegli una tipologia particolare: si sa il significato dei fiori può dire molto della tua personalità. Allo stesso modo, la scelta di disegnare un cuore stilizzato o più realistico può dire moltissimo di te.

Non sottovalutare, poi, il potere di una scritta al femminile. Perché non c'è miglior modo di parlare della propria femminilità che incidersi sulla pelle un motto come "Girl Power". Un invito a cambiare la propria visione del mondo e, chissà, magari ispirare qualcun altro a farlo.

Tatuaggi piccoli semplici

La semplicità ripaga sempre, specialmente in fatto di tatuaggi! Proprio per questo, per sfoggiare un disegno originale non dovrai dare vita a decorazioni troppo elaborate o difficili da interpretare. Su una spalla, ad esempio, potresti disegnarti il mondo intero, se lo volessi. Allo stesso modo linee geometriche e disegni astratti sapranno conferire un sapore artistico al tuo tattoo.

A dare "colore" al tuo tatuaggio, poi, penserà la composizione e l'originalità del disegno. Perché non optare per un mazzolino di fiori o per una semplice nuvoletta di temporale? Da provare anche tatuaggi simbolici, come un paio di mani a forma di pistola che, però, sparano cuori e amore.

Tatuaggi piccoli scritte

Non c'è niente di più personale di una scritta per i vostri tatuaggi piccoli. Le parole, infatti, hanno un enorme potere e vi consentono di incidervi sulla pelle un pensiero, le parole di una canzone, una poesia...insomma un pezzo della tua vita, che diverrà indelebile.

Un'interpretazione molto interessante dei tatuaggi con le scritte è la scelta di un mantra, un motto che possa raccontare chi siete e cosa vorresti dire al mondo su di te. E, perché no, magari potresti incidere anche il nome dei tuoi cari.

Tatuaggi piccoli bellissimi

Il concetto di "bellissimo" è, certamente, molto soggettivo. D'altra parte, alcuni soggetti sono impossibili da non amare. Un suggerimento sempre valido è quello di incidere sulla pelle un simbolo che ti rappresenti, anche se si trattasse della confusione che hai nella testa. O, perché no, un simbolo di speranza e crescita personale.

D'altra parte, anche la complessità del disegno può essere un fattore da considerare. Viste le dimensioni ridotte dei tatuaggi piccoli, arricchire il disegno di dettagli metterà di certo in luce l'abilità del tatuatore e, di conseguenza, la bellezza del disegno finale.

Quanto costa farsi fare un tatuaggio piccolo?

I prezzi di un tatuaggio piccolo possono, ovviamente, variare in base a una serie di elementi. Oltre allo studio scelto, ogni tatuatore può stabilire il proprio listino prezzi, elementi da considerare sono anche la complessità del tatuaggio e l'eventuale scelta di un colore. I tattoo in bianco e nero, infatti, sono generalmente più economici rispetto al quelli colorati. A fare la differenza, poi, è la dimensione stessa del tatuaggio: pur trattandosi di pochi centimetri, la grandezza potrebbe far oscillare il prezzo in modo decisivo. Proprio per questo, fare una stima precisa di quanto costa fare un tatuaggio è molto difficile. In generale, però, dovresti aspettarti prezzi che vanno dai 60/70 euro agli oltre 200.