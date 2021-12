Tatuaggi Piccoli: dove farli e tutte le idee più belle da copiare!

D esideri un tatuaggio piccolo e femminile, che racchiuda un significato davvero speciale? Ecco perché secondo noi è un'idea vincente e tutte le foto e le ispirazioni che ci hanno fatto innamorare.

Non solo un diamante: anche tatuaggio è per sempre. Un momento da ricordare, un pensiero da dedicare a noi stessi, o perché no, a qualcuno di davvero speciale. I tatuaggi sono un segno indelebile, e un modo meraviglioso di celebrare la vita e decorare il proprio corpo. Un’arte che fin dall’alba dei tempi accompagna i sogni, le speranze e l’identità dei popoli.

Voglia di tatuaggi piccoli significativi? ecco perché sono una scelta vincente

Negli ultimi anni, oltre che ai classici disegni di grandi dimensioni, sono diventati molto popolari i tatuaggi piccoli. Una scelta amatissima da chi prova i tattoo per la prima volta perché discreti e delicati, ma anche dai veri appassionati di inchiostro. Disegni dai profili sottili, minimal e aggraziati, perfetti per valorizzare un punto particolare del nostro corpo.

Tatuaggi piccoli: dove farli e perché

I tatuaggi piccoli sono perfetti per valorizzare ogni parte del corpo, dalla più visibile alla più nascosta. I nostri preferiti? Polso, collo o caviglia: questi i luoghi più strategici e femminili da adornare con un simbolo o una frase davvero speciale. Ecco alcuni esempi e i vantaggi di ciascuno!

Tatuaggi piccoli polso: la zona più amata

I tatuaggi piccoli sul polso sono una scelta vincente: delicati, minimali e visibili solo allo sguardo attento di chi va oltre l’apparenza per soffermarsi sui particolari, sanno dare personalità a chi li indossa senza dare troppo nell’occhio. Bellissimi se spuntano dalle maniche del vostro top preferito, o valorizzati da bracciali e bijoux.

Tatuaggi piccoli braccio: dove posizionarli e perché donano a tutti

I tatuaggi piccoli sono bellissimi se realizzati su una zona strategica del braccio. Nella piega del gomito, sul lato del polso, persino nella parte posteriore. In questa zona del corpo c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Tatuaggi piccoli caviglia: un luogo elegante e discreto

Visibili solo nei mesi più caldi dell’anno, i tatuaggi piccoli sulla caviglia sono la scelta perfetta per chi desidera un look femminile, sofisticato e decisamente sexy – senza però essere troppo evidente.

Tatuaggi piccoli collo: ecco perché ci piacciono

La zona della nuca e del collo è bellissima se impreziosita con un tatuaggio piccolo – visibile da vicino, o quando si portano i capelli raccolti.

Voglia di tatuaggi piccoli ma a corto di idee? Ecco tante proposte per soddisfare la vostra voglia di tattoo in modo unico!

Tatuaggi piccoli simboli: i più belli e ricchi di significato

Il segno zodiacale, una piccola illustrazione, anche solo una lettera dell’alfabeto – a volte basta un simbolo per esprimere tanto significato. Sono particolarmente belli se collegati ad un momento importante, anche se a conoscerne il significato sarete solo voi.

Tatuaggi piccoli scritte – per portare le tue frasi del cuore sempre con te

Grande classico, i tatuaggi con scritta sono bellissimi se realizzati in piccole dimensioni. Delicati, quasi impercettibili, queste scritte però vanno realizzate con aghi particolarmente sottili, per ottenere un perfetto effetto calligrafia. Provali su braccia, spalle e fianchi.

Tatuaggi piccoli disegni: grafiche ed illustrazioni minimal e delicate

La bellezza di un piccolo fiore, un animale o perché no, un richiamo al vostro libro o film del cuore. I tatuaggi piccoli con disegni sono la scelta ideale per sognatori e sognatrici di tutte le età.

Tatuaggi piccoli: fiori che passione

La moda del momento li vuole piccoli, coloratissimi, effetto acquarello. Vere e proprie opere d’arte in miniatura, sono i tatuaggi piccoli più romantici.

Tatuaggi piccoli: sole, luna e stelle i più amati dalle sognatrici

In questi ultimi anni il cosmo è stato al centro dell’interesse e dell’ammirazione di tanti. Tra segni zodiacali, ascendenti e carte astrali, perché non portarne una piccola parte sulla nostra pelle, con un tatuaggio a forma di sole, luna o stella.

Tatuaggi piccoli: un cuore è per sempre

La forma più classica, la più romantica, e sicuramente una delle più amate: che sia stilizzato, realistico o scarabocchiato, un tatuaggio a forma di cuore potrà conquistarvi. Ed è la scelta perfetta per sugellare un amore o un’amicizia speciale!