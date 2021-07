I l Leone è un segno di fuoco estremamente audace e vanitoso, a cui piace stare al centro dell'attenzione. Il suo temperamento richiede una beauty routine altrettanto intensa per mettere in luce le sue qualità e permettergli di stare al centro dell'attenzione come spessissimo desidera.

Il Leone è protagonista del periodo che va dal 23 luglio al 23 agosto. Caratteristiche principali di chi è nato in questo periodo sono passione, generosità e vanità. A questo segno zodiacale, infatti, corrisponde un comportamento molto sicuro di sé e la volontà di stare sempre al centro dell’attenzione con gli occhi puntati addosso.

Se sei del Leone, saprai che il tuo è un segno di fuoco governato dal sole e per questo, infatti, hai un temperamento molto caloroso, orgoglioso e fiero, perciò cerchi continuamente l’ammirazione da parte di chi ti circonda, anche attraverso la Skincare e il Beauty.

Scopri i trucchi per valorizzare il tuo carattere e la tua bellezza unica!

Make up caldo per il segno di fuoco

Il make up caldo e intenso, che richiama i colori della terra, è un vero must have di questa estate 2021, grazie al suo potere di valorizzare e intensificare l’abbronzatura.

In particolare le nuance marroni e aranciate sono quelle che meglio valorizzano la donna del Leone intensificando lo sguardo. Modulandole, puoi decidere se creare un trucco leggero e naturale, oppure se portare il focus sugli occhi.

Inoltre puoi mixare questi colori con altri ombretti per realizzare look differenti e d’effetto.

Arancione e marrone: creare un make up occhi che dall’arancione arriva fino al marrone, sfumando in modo molto preciso e delicato, permette di andare sul sicuro scegliendo il risultato in base all’intensità che si vuole ottenere.

Nero e arancione: lo smokey eyes dell’estate 2021 con toni caldi è un must have irrinunciabile che permette di fare qualcosa di diverso rispetto alla solita palette di grigi.

Arancio e giallo: un abbinamento vitaminico in cui i due colori si sposano perfettamente tra di loro dando vita a uno stile assolutamente glam.

Tecnica dello strobing per un Leone che… brilla

Lo strobing è una tecnica molto apprezzata, anche dalle celebrities, che viene considerata una valida sostituta del contouring (di cui rappresenta praticamente il contrario) per valorizzare i dettagli e le linee del viso senza creare macchie di colore poco estetiche.

ll termine deriva dal concetto di “luce stroboscopica”, ossia quella derivante da fonti intermittenti.

Questa pratica, infatti, è pensata per creare un effetto “flash” sul viso, che brilla in modo attraente. E non può che essere perfetta per la donna del Leone, che ama essere sempre splendente e osservata.

Come si crea lo strobing

Affinché lo strobing sia impeccabile è necessario creare una base omogenea applicando prima un primer levigante (possibilmente in crema, che in estate è più adatta perché lascia traspirare meglio la pelle), poi un fondotinta o una CC o BB cream facendo attenzione a stendere uniformemente il colore. Ora è il momento di illuminare con un blush in crema con illuminante per creare un look splendente.

Questa tecnica è perfetta anche per mostrare dei bellissimi punti luce quando devi realizzare degli scatti. Grazie allo strobing, infatti, il tuo viso in foto risulta più tridimensionale e scintillante e meno appiattito: un make up a prova di shooting o di selfie!

Ci sono però tre casi in cui è meglio evitare di realizzare lo strobing

Se hai il viso tondo , lo strobing lo esalterà ulteriormente, per cui ti consigliamo di ricorrere alla tecnica del contouring che invece rende i contorni del viso più spigolosi.

, lo strobing lo esalterà ulteriormente, per cui ti consigliamo di ricorrere alla tecnica del contouring che invece rende i contorni del viso più spigolosi. Se hai tanti peletti sul viso , rischi di accentuarli ancora di più, illuminandoli e mettendoli bene in evidenza.

, rischi di accentuarli ancora di più, illuminandoli e mettendoli bene in evidenza. Quando fa particolarmente caldo e soprattutto se hai la pelle mista o grassa, sono già alte le probabilità che il sudore ti lucidi la pelle. Creare altre zone luminose sul viso, non sarà sicuramente una scelta estetica.

Rossetto arancione o rosso se vuoi creare un focus sulle labbra che rispecchi il carattere audace e allegro del Leone

L’alternativa al make up occhi intenso e con nuance calde è un trucco nude sullo sguardo e un rossetto acceso e strong sulla bocca. Questo look infatti, rispecchia una donna audace, forte e che non ha paura di osare, né tantomeno di essere osservata.

Il lipstick rosso è un grandissimo classico che non passa mai di moda e sta bene con qualsiasi outfit, dai più casual e basic ai più sofisticati.

In alternativa, perché non provare a tingere le labbra di un arancione intenso, quasi vitaminico, perfetto soprattutto per far risaltare la tintarella? Questo colore rappresenta la forza, il coraggio e anche la gioia, caratteristiche che appartengono senza dubbio al segno del Leone!

Le maschere viso che non possono mancare nella Beauty routine del segno del Leone

Se sei del segno del Leone, non puoi che amare le maschere nutrienti, rigeneranti e illuminanti per il viso. Questi prodotti solitamente effettuano un leggerissimo peeling che elimina le cellule morte e restituisce alla pelle luminosità e morbidezza.

Applicale una o due volte a settimana per donare al tuo incarnato un aspetto riposato, uniforme e splendente… Pronto per conquistare il Mondo!