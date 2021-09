A ogni segno zodiacale corrispondono colori e stili di make up molto più adatti di altri: vediamo quali sono per la Bilancia!

Ogni segno zodiacale hai il suo colore portafortuna, che può utilizzare sia per gli outfit, sia per il make up. Queste nuance regalano un destino propizio, in sintonia con se stessi e con gli altri. Pertanto, se vuoi un trucco stellare, non puoi che applicare ombretti, rossetti e altri prodotti adatti al tuo segno per esprimere la tua personalità.

In particolare sei della Bilancia? Scopri quali tipologie di make up sono perfette per te e quali, invece, devi evitare se vuoi valorizzarti.

Le caratteristiche del segno della Bilancia

Quello della Bilancia è un segno estremamente pacifico, capace di creare equilibrio e armonia tra le persone che lo circondano. Infatti è sempre disponibile a fornire il proprio aiuto in maniera disinteressata a chi vuole bene. Ha una personalità molto romantica e delicata, sempre allegra. Sebbene sia discreto, non disdegna mai gli sguardi di ammirazione.

I colori perfetti per il segno della Bilancia

Viste le caratteristiche di cui abbiamo parlato, per il segno della Bilancia non può che essere perfetto il rosa. D’altronde è il colore romantico, chic e delicato per eccellenza. Per illuminare il tuo look, scegli poi un gloss dai riflessi perlati e applicalo solo al centro della bocca. Il risultato sarà naturale, ma molto fresco e sensuale. Se hai un animo più da sognatrice, invece, opta per nuance nei colori dei petali dei fiori.

Per rendere invece più audace il tuo make up, puoi provare uno smokey eyes sui toni del rosa. Ebbene sì, questa espressione ormai non identifica più solo il classico ombretto scuro che viene sfumato su tutta la palpebra per un effetto sensuale. Esistono oggigiorno diverse alternative, come per esempio il verde. Anche il rosa è un ottimo candidato: parti dall'interno della palpebra con i toni più caldi e sfuma fino ad arrivare ai toni del viola. Il risultato è molto glamour e adatto sia alla bionde, sia alle more!

Gli errori da evitare

Ok, abbiamo visto quali colori e tipologie di make up potrebbero fare per te se sei del segno della Bilancia. Ora, però, è arrivato il momento di conoscere quali errori dovresti assolutamente evitare nel momento in cui ti trucchi con l’idea di seguire le indicazioni che ti fornisce lo zodiaco.

Colori molto caldi o accesi

Se sei della Bilancia, le stelle ti dicono appunto che la tua personalità è delicata, per questo anche il tuo make up non deve mai essere troppo audace con colori che non ti rappresentano. Evita quindi rossetti rossi, blush troppo forti e ombretti color terracotta sulle palpebre. Questi ultimi sono davvero perfetti per la stagione autunnale, non possiamo negarlo. Ma sicuramente, ascoltando ciò che suggerisce lo zodiaco, non è lo stile più adatto al tuo segno.

Nuance vitaminiche che stonano con il carattere delicato della Bilancia

Il giallo è un bellissimo colore che permette di essere applicato solo sugli occhi, lasciando il resto del viso nudo, attirando subito l’attenzione. Colori fluo e ombretti che vanno dalle nuance limone alle tinte più dorate sono però perfetti per i Gemelli (d’altronde il giallo è il loro portafortuna). Su una Bilancia, rischierebbero di sembrare troppo intensi e invadenti.

Una base coprente per la Bilancia? No, grazie!

Il trucco adatto per realizzare una base bella, luminosa e in salute è quello di scegliere prodotti cremosi e dalla texture leggera, quasi impalpabile, adatta all’anima romantica della Bilancia. Lasciare quindi perdere assolutamente fondotinta estremamente coprenti e pesanti, scegli fluidi leggeri che ti diano un tocco di colore e ti permettano di coprire le discromie senza però riprodurre l’effetto mascherone che non sta bene davvero a nessuno!

Non esagerare con l’eyeliner

Un tocco di nero sugli occhi è il make up del colore portafortuna per chi è del segno dello Scorpione. D’altronde quest’ultimo si caratterizza per un animo molto sofisticato e ama sempre stare al centro dell’attenzione. Il trucco eccessivamente dark, quindi, stonerebbe completamente dalla personalità che ti hanno regalato le stelle. Ma non temere: non devi rinunciare del tutto al nero. Puoi per esempio creare una piccola linea di eyeliner con una codina non troppo lunga, e applicare un mascara nero che più che possedere proprietà riempitive e volumizzanti, allunghi le ciglia per uno sguardo estremamente romantico e attraente.

Il grigio antracite spegne lo sguardo sognatore della Bilancia

Un colore assolutamente da evitare per la Bilancia è il grigio antracite. Si tratta di un colore perfetto per il Capricorno, da mostrare con decisione e sensualità soprattutto sugli occhi, magari optando per texture iridescenti o perlate. Tuttavia, non va per niente bene per la Bilancia che decide di scegliere di comporre il suo beauty case con i colori suggeriti dagli astri. Questo segno, come abbiamo visto, ha bisogno di mostrare un aspetto luminoso, dolce e fine, per questo i colori troppo scuri o spenti non fanno al caso suo, neanche nella versione più shimmer.