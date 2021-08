A vete detto fascino? Allora state sicuramente pensando alle nate sotto il segno del Leone! Ecco alcune tra le più straordinarie leonesse vip e quali sono i loro segreti di bellezza, tutti da copiare!

Affascinanti, carismatiche, piene di energia e di una bellezza che non passa mai inosservata. Di chi stiamo parlando? Delle vip del segno del Leone (e in generale di tutte/i le nate sotto queste stelle di fuoco). Un concentrato di esplosività e di carattere capace di coinvolgere chiunque abbiano intorno. Oltre al fatto di essere tremendamente affascinanti.

Tutto merito delle stelle? In parte sì (come per tutti gli altri segni) oltre, poi, a quei piccoli segreti di bellezza che tutte abbiamo e che nel caso delle vip del segno del Leone sono davvero unici e tutti da copiare! Ecco, allora alcune tra le più straordinarie vip nate nei mesi caldi del segno del Leone e i loro piccoli trucchi di bellezza.

Alessandra Amoroso, colori e charme del Salento

Voce dalla potenza indiscutibile, energia travolgente e una bellezza davvero unica. Parliamo di Alessandra Amoroso, una delle cantanti maggiormente seguite (sui social e non) e apprezzate del panorama musicale italiano ma anche una donna eclettica dalle mille sfaccettature e look.

E se sul palco siamo abituati a vederla sempre al top, con abiti e make up stupendi e nuovi (labbra dal nude, al rosso, dal bordeaux al rosa, eyeliner o smokye eyes sugli occhi e tanto mascara), nella vita di tutti i giorni la Amoroso si mostra in tutta la sua naturalezza. Con un make up essenziale, minimalista al limite dell’invisibile. Mostrando con orgoglio tutta la bellezza e i colori tipici del Salento, la sua terra di origine e le peculiarità tipiche del segno del Leone. Cosa dire? Concerti o no, è sempre perfetta!

Federica Pellegrini campionessa di nuoto e “stile”

Una vita trascorsa in acqua che l’hanno resa la campionessa dei record e una delle sportive più amate in Italia e all’estero. Federica Pellegrini, reduce dalle Olimpiadi a Tokio, ha da poco spento 33 candeline ma a guardarla sembrerebbero molte meno. Il suo segreto? Sicuramente una beauty routine che si prende cura della pelle in modo meticoloso e in cui non manca mai la crema idratante, applicata sia al mattino dopo un siero che alla sera, preferendone una più nutriente e corposa.

Ma non solo. Per combattere gli effetti dannosi del cloro Federica utilizza dei saponi per il corpo super delicati e shampoo appositi che proteggano e nutrano sia la chioma (punto forte del suo beauty look) che la cute. Infine, un tocco di mascara rigorosamente waterproof, per uno sguardo da vera leonessa, dentro e fuori dall’acqua.

Cara Delevingne: focus sugli occhi

Una delle modelle più richieste dagli stilisti di tutto il mondo e attrice dalla carriera promettente, Cara Delevingne è una nata nel segno del Leone dal look sempre nuovo, versatile e super originale. Una giovane donna che ha saputo rendere un presunto difetto, le sopracciglia molto folte, in un punto di forza e di assoluta tendenza e che ama valorizzare puntando molto sullo sguardo.

Come? Con un make up che si focalizzi sugli occhi, nei toni del nero o del marrone o con abbondante mascara. E un trucco leggerissimo, quasi assente, per il resto del volto, composto da primer, fondotinta, un leggero strato di correttore per le occhiaie e solo un velo di cipria. Niente terra o bronzer per lei, che ama avere un colorito chiaro e uniforme. All’insegna della naturalezza.

Jennifer Lawrence, segno del Leone con effetto naturale

L’abbiamo vista bionda (suo colore naturale) o mora, con un make up seducente o più sbarazzino. Fatto sta che Jennifer Lawrence, nata nel segno del Leone, è sempre magnifica. Merito delle stelle? Sicuramente in parte sì, ma anche di un’attenta e mirata beauty routine che si focalizza in particolare sulla cura della pelle.

Amando i make up naturali, Jennifer Lawrence non dimentica mai di eseguire un’attenta skincare e pulizia del viso e di usare una crema idratante nutriente e protettiva. Garantendosi un aspetto sempre luminoso e raggiante. Niente trucco quindi? Certo che no! Ma molto poco, preferendo solo un contouring leggerissimo e un filo di blush, un rossetto rosato sulle labbra e uno smokey eyes nei toni del marrone, più tenui ma di sicuro effetto.

Karlie Kloss, effetto nature e semplicità

È una delle top model più ammirate e influenti al mondo (e non a caso anche lei è nata sotto il segno del Leone). Karlie Kloss ha davvero uno stile e una bellezza unica, inconfondibile ed eterea. Il suo segreto? La sua assoluta spontaneità e la cura della pelle. In modo semplice ma puntuale, con prodotti mirati e super delicati.

E per il make up? Karlie punta ancora sulla semplicità, con un filo di correttore, un po' di blush in crema, mascara e gloss o balsamo per le labbra. Il tocco finale? Le sopracciglia pettinate, un piccolo dettaglio che rende il suo look sempre estremamente chic e curato, in pochissime mosse.

Arisa, nata sotto il segno del Leone e della delicatezza

Voce delicata ed energica allo stesso tempo e un look sempre al top. Arisa, rappresenta a pieno le peculiarità del segno del Leone e le sfoggia magnificamente. E se per la voce la sua è del tutto inimitabile per il beauty look possiamo copiarle qualcosa.

Per, esempio, come fa ad avere sempre una pelle così radiosa? Curando attentamente la skincare! Fatta di prodotti specifici, ricchi di principi nutritivi e vitamine, di ingredienti antiossidanti e anti-age, in grado di stimolare la rigenerazione cutanea. Per un viso sempre luminoso anche al naturale. Che da vera paladina della body positive è il suo punto forte e più amato.

Paola Turani, bellezza magnetica

Occhi da favola, sorriso contagioso e tutta la bellezza della semplicità. Nonostante la modella Paola Turani stia benissimo con qualsiasi acconciatura, outfit e trucco, il make up che più la valorizza e che la rende assolutamente straordinaria è quello naturale, praticamente assente. Il suo segreto? Una cura del viso mirata, con prodotti specifici da usare durante la skincare:

detergente, nutriente e rinfrescante;

tonico per stringere i pori;

siero riequilibrante;

crema idratante antiossidante;

ecc.

Poche mosse quotidiane a garanzia di una pelle sempre luminosa, tonica ed elastica. E di un beauty look assolutamente impeccabile.

Annalisa, chioma e voce da leonessa

Personalità e carisma fanno di Annalisa una vera rappresentante delle nate nel segno del Leone. Per non parlare poi della potenza della sua voce e dell’energia che sa sprigionare sul palco. Ma quali sono i suoi segreti di bellezza per un look sempre impeccabile e un viso così fresco e seducente allo stesso tempo?

Maxi sopracciglia sempre curate e definite, che valorizzano ancora di più i suoi grandi occhi verdi, un po’ di correttore, blush e mascara. E per la cura della sua splendida chioma rossa? Semi di lino, per proteggerli e nutrirli. Insomma, pochi gesti ma dal risultato davvero eccezionale, proprio come lei.

Kylie Jenner, imprenditrice di bellezza nel segno del Leone

Dopo aver lanciato una sua linea di make up, Kylie Jenner si è buttata anche nel mercato della skincare, con un serie di prodotti tutti in rosa. Ma quali sono gli step e i prodotti beauty del cuore di questa nata nel segno del Leone? Proprio i suoi, che non contengono parabeni, solfati o glutine, adatti a ogni tipologia di pelle da applicare seguendo una meticolosa skin routine:

detergente schiumogeno;

tonico al latte di vaniglia,

scrub viso alle noci;

crema idratante;

prodotti specifici per contorno occhi;

siero alla vitamina C.

Una cura della pelle attenta e mirata (e non proprio economica) ma che potete personalizzare in base alle vostre esigenze e usare per ottenere un beauty look da vere testimonial di bellezza.

Francesca Chillemi, una bellezza tutta italiana

Attrice, mamma e giovane donna dalle mille sfaccettature e dalla bellezza indiscutibile. Non a caso Francesca Chillemi è entrata nel mondo dello spettacolo dopo aver vinto il celebre concorso di Miss Italia. Ma qual è il suo segreto per un beauty look sempre così perfetto?

Semplice, un’attenzione particolare alla pelle, soprattutto quella del viso, che non dimentica mai la crema idratante e di struccarsi ogni giorno. E con un focus sull’alimentazione, sempre bilanciata e curata e all’attività fisica. Il tutto valorizzando il suo già strepitoso aspetto con pochissimo make up delicato, naturale, capace di esaltare i lineamenti del viso, ma senza alterarli. Donandogli sempre un’allure fresca e luminosa.

Tanti straordinarie vip del segno del Leone e altrettanti consigli e trucchi di bellezza che potete fare vostri e sperimentare. Sempre esaltando le vostre caratteristiche personali e la vostra fantastica unicità. Esattamente così come siete!