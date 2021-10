Q uali sono i segreti di bellezza delle vip della Bilancia da copiare nella libra season? Scoprili insieme a noi!

Il segno della Bilancia è un mix di eleganza, disinvoltura e determinazione che affascina moltissimo le persone circostanti. Attribuisce tanta importanza all'aspetto esteriore, pertanto ama curare ogni minimo dettaglio del suo look. Precisione e affidabilità sono gli aspetti del suo carattere che si evincono in ogni gesto.

Sono moltissime le vip di questo segno che rispecchiano queste caratteristiche non solo con gli outfit e il make-up, ma anche nei movimenti e nel loro modo di porsi. Scopri alcuni di questi nomi e quali sono i trucchetti di bellezza da cui prendere spunto se anche tu sei una Bilancia!

Hilary Duff, una Bilancia acqua e sapone

L'attrice/cantante Hilary Duff, Bilancia nata il 28 settembre 1987, mostra sempre sul palco, in tv o sul red carpet, un look estremamente radioso e fresco. L'idratazione è una delle caratteristiche principali del suo make up, che la fa sembrare sempre giovane come se il tempo non fosse mai trascorso.

Per prendersi cura della sua pelle utilizza l'olio di calendula, una pianta che lenisce, rimargina eventuali escoriazioni e sfiamma la pelle sensibile e arrossata. Per questo motivo è in grado di migliorare notevolmente la cute, rendendola morbida, idratata e con le imperfezioni ridotte al minimo.

Monica Bellucci, sensualità italiana

Monica Bellucci è un'icona del cinema italiano estremamente sensuale e raffinata, simbolo della bellezza mediterranea. L'attrice del segno della Bilancia si prende cura della sua pelle tonificandola con acqua fredda per restringere i pori e migliorare la circolazione sanguigna.

Per mettere in risalto i suoi bellissimi occhi marroni da cerbiatta, predilige make up discreti con sfumature di grigio e labbra dal tono naturale.

Avril Lavigne, l'anima punk del segno della Bilancia

Gli anno passano, ma la cantane rocker della Bilancia Avril Lavigne continua sempre a sfoggiare la sua anima punk e una bellezza che pare essere immutabile. Il tratto distintivo del suo look, oltre a una pelle che sembra quasi di porcellana, è il make up dark con tratti spessi di matita o smokey eyes intensi che mettono in risalto i suoi occhi chiari. Cosa impariamo da lei? Che questi tipi di trucco non passano mai di moda, ma sono sempre in grado di valorizzare lo sguardo!

Gwen Stefani, lo stile rock anni '80 mixato con il glamour

La cantante Gwen Stefani ha attraversato varie fasi, da quella rock anni '80 a quella glamour più attuale. Oggi potremmo dire che mixa i due stili alla perfezione, mettendo in pratica tutti i trucchi del make-up che ringiovanisce.

Opta sempre per colori delicati (da brava Bilancia raffinata) e tonalità nude.

(da brava Bilancia raffinata) e tonalità nude. Applica l' illuminante nei punti strategici del volto, che le donano un aspetto fresco.

del volto, che le donano un aspetto fresco. Preferisce i gloss ai rossetti, con un effetto plump che rende le labbra più carnose e morbide.

Va però detto che in alcuni casi Gwen non rinuncia mai, per mettere in risalto la carnagione chiara di cui va estremamente fiera, al rossetto rosso. Si tratta della sua cifra stilistica che, utilizzata correttamente, senza abbinamenti con altri prodotti molto appariscenti, regala un look sempre grintoso e giovane.

Naomi Watts, eleganza senza tempo

I tre punti saldi della beauty routine di Naomi Watts, che, non ci crederete, ormai ha 53 anni, sono: detersione, idratazione e protezione.

Fondamentale, per lei, è l'uso dell'acqua micellare per la pulizia del viso e per rimuovere tutte le impurità. Applica poi un siero idratante con contenuto elevato di acido ialuronico e soprattutto non dimentica mai la protezione solare. Quest'ultima è fondamentale per mantenere la sua pelle chiara sempre splendente e in salute.

Kim Kardashian, la Bilancia regina della tv via cavo e dei social

Kim Kardashian è considerata tra le donne più sexy del mondo, una vera e propria icona di stile del segno della Bilancia amata in tutto il mondo.

I suoi segreti di bellezza a cui non rinuncia mai sono:

contouring perfetto , per illuminare il viso e celare i difetti attraverso tattici giochi di ombre e luci con fondotinta, correttore e highlighter;

, per illuminare il viso e celare i difetti attraverso tattici giochi di ombre e luci con fondotinta, correttore e highlighter; labbra dall' aspetto turgido e sensuale grazia all'uso di gloss e alla matita che crea un contorno labbra preciso e intenso;

grazia all'uso di gloss e alla matita che crea un contorno labbra preciso e intenso; pelle impeccabile grazie all'uso di ciprie anti-lucido che permette di avere sempre un look a prova di selfie;

che permette di avere sempre un look a prova di selfie; smokey eye sui toni del bronzo, tortora e marrone, che mette in risalto i suoi occhioni.

Freida Pinto, irresistibile bellezza esotica

L'attrice indiana Frida Pinto (18 ottobre 1984) lanciata da The Millionaire nel 2009, che lavora anche come modella, è testimonial di bellezza da anni, facendo parte del team di ambassador di L'Oreal Paris.

I suoi punti di forza sono la pelle luminosa e ambrata e i tratti del viso definiti. La stupenda star punta tutto sugli occhi applicando molto spesso il kajal. Non rinuncia anche a degli smokey eyes per le occasioni più importanti, abbinandolo però sempre a labbra nude che non appesantiscono il viso.

Se ami il suo look, punta anche su fondotinta luminosi e sul correttore per coprire le piccole imperfezioni e discromie. Sulle labbra applica invece solo un leggero strato di burrocacao per renderle morbide, oppure opta per un gloss per un effetto lucido.