E cco quali sono i prodotti e i segreti di bellezza a cui le nate sotto il Segno del Leone non rinunciano mai. Per un mix perfetto tra eleganza, fascino e quel tocco di "selvaggio" che tanto gli dona.

Segni particolari? Carismatiche, affascinanti e dalla bellezza naturale e selvaggia allo stesso tempo. Parliamo delle nate (e nati) sotto il segno del Leone, un mix unico di seduzione ed energia capace di ammaliare chiunque e senza il minimo sforzo. E questo anche grazie ai must have di questo segno di fuoco. Ovvero tutti quei prodotti di bellezza ai quali le leonesse moderne non sanno proprio rinunciare.

Piccoli trucchi che solo le nate Leone conoscono per valorizzare ancora di più il loro aspetto, esaltandone le peculiarità e garantendosi un beauty look sempre perfetto e dall’effetto wow assicurato. Ecco, allora, quali sono i prodotti di bellezza a cui le nate sotto il segno del Leone non sanno mai dire no (e per fortuna!).

Skincare che passione!

Se c’è una cosa a cui davvero le nate nel segno del Leone non possono rinunciare è la cura della pelle, del viso e del corpo in generale. Una cute omogenea, morbida, che trasmetta freschezza e salute da ogni poro. E per farlo non c’è nulla di meglio di una skincare mirata e regolare. Fatta di pochi e semplici gesti ma eseguiti con attenzione e con i prodotti giusti:

detersione, con gel o lozioni nutrienti e rinfrescanti, per eliminare ogni traccia di impurità e donare nuova luce e benessere al volto;

tonico per stringere i pori;

siero riequilibrante;

crema idratante e con proprietà antiossidanti, per preservare la bellezza della cute.

Ma non solo.

All’occorrenza, come è giusto che sia, le nate nel segno del Leone non rinunciano nemmeno:

allo scrub sia per il viso che per il corpo, per eliminare le cellule morte dall’epidermide e donarle morbidezza, lucentezza e il giusto equilibrio;

alle maschere, nutrienti, anti age, idratanti, riequilibranti, ecc. Da utilizzare a seconda della necessità per mantenere la pelle sempre in perfetta salute e bellissima.

Segno del Leone e make up! Invisibile, naturale o super strong

Se c’è una cosa che proprio non appartiene al segno del Leone, poi, è la “monotonia”, nella vita e anche nel make up. Ecco perché non è difficile vedere cambi repentini di look e sempre tutti eccezionalmente belli.

Se da una parte, infatti, le leonesse dello zodiaco amano avere un aspetto super naturale, con un make up invisibile, fatto di colori tenui e caldi dal nude al pesca, dall’altro non è così raro vederle con dettagli di puro glamour. Con un focus particolare sullo sguardo, impreziosito da mascara e ombretti nei toni del nero o del marrone (in perfetto stile smokey eyes) e sulla bocca, sempre curata con balsami o burro cacao. Ma anche con una nota di colore dal nude, al rosa al bordeaux, fino all’intramontabile e super focoso rosso.

E per il fondo?

Diciamolo pure, le nate nel segno del Leone non hanno bisogno di grandi quantità di trucco. La loro pelle è giù assolutamente meravigliosa al naturale. E questo lo dimostra anche il fatto che, per uniformare l’incarnato eliminando eventuali imperfezioni e donandogli un aspetto omogeneo, vi bastano solo pochi prodotti da usare con parsimonia e precisione:

primer;

fondotinta;

uno strato leggero di correttore solo se necessario;

di correttore solo se necessario; un tocco di cipria.

E il make up del segno del Leone è fatto!

Il prodotto di bellezza a prova di calore

Ed essendo un segno di fuoco, tra i prodotti e i segreti di bellezza del segno del Leone non può di certo mancare la chicca del make up per le alte temperature, la BB o la CC cream. L’ideale per sostituire il fondotinta e realizzare una base perfetta a prova di calore!

Per uniformare la carnagione, eliminare o ridurre eventuali imperfezioni ma senza coprire le peculiarità del volto e, se integrate con un fattore SPF, proteggere la cute dai raggi UV. Insomma, un prodotto di bellezza da avere sempre con sé!

La vera passione del segno del Leone: i capelli!

Qual è la parte di un leone più affascinante in assoluto? Sicuramente la criniera. Ecco perché le nate nel segno del Leone non possono assolutamente rinunciare a sfoggiare una chioma sempre perfetta, morbida, lucente e in salute. Una cura meticolosa che va dalla scelta del taglio o dell’acconciatura giusta fino all’utilizzo regolare di prodotti in grado di donare il massimo benessere ai capelli, dalla radice alle punte:

shampoo delicato e nutriente (da scegliere in base alla tipologia di chioma da trattare);

delicato e nutriente (da scegliere in base alla tipologia di chioma da trattare); balsamo (immancabile) per domare i capelli e renderli setosi e morbidi in ogni occasione;

(immancabile) per domare i capelli e renderli setosi e morbidi in ogni occasione; maschere nutrienti, protettive, ecc. Per rinforzare e rinvigorire la chioma;

nutrienti, protettive, ecc. Per rinforzare e rinvigorire la chioma; oli per proteggere le lunghezze dagli agenti esterni (come sole, vento, acqua marina, cloro, ecc.). Per esempio optando per quelli ai semi di lino, cocco, buro di karitè, ecc.

Un hair routine e un look che non segue le mode ma che punta a rendere e mantenere la propria chioma naturale e sempre perfetta. Apparendo eleganti e curate in ogni momento.

E per la piega?

Quando si tratta di capelli, poi, non c’è davvero limite all’estro creativo e ribelle del segno del Leone. Ecco perché alle nate sotto queste stelle piace acconciarsi la chioma in tanti modi diversi. Ma sempre all’insegna dell’originalità e della vostra parola d’ordine in fatto di look: stupire. Via libera quindi a:

la classica coda alta, anche provvista di extension;

uno chignon alto e super voluminoso;

space bun;

ricci o beach waves;

trecce particolari;

ecc.

Insomma, tutto è consentito per impreziosire la vostra già bellissima chioma. Ma senza mai dimenticarsi di prendersene cura!

Pochi prodotti di bellezza ma che, usati con attenzione, regolarità e le giuste quantità, sono in grado di esaltare ancora di più la natura bellezza delle nate nel segno del Leone. Garantendogli un posto di spicco tra i segni più seducenti e affascinanti dello zodiaco.