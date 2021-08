L a ragazza Leone ha un carattere forte che si riflette anche nelle scelte di bellezza. Se sei nata sotto questo segno, alcuni errori potrebbero essere dietro l’angolo.

Il segno del Leone è indubbiamente il più passionale dell’intero zodiaco e anche uno di quelli dal carattere più forte e dal temperamento maggiormente acceso.

Queste caratteristiche, unite a una buona dose di vanità, si concretizzano per le ragazze nate dal 23 luglio al 23 agosto, con un approccio al mondo del beauty altrettanto deciso e che non lascia spazio alle incertezze.

Raramente una donna di questo segno ama passare inosservata, e se ti è toccato in sorte è molto probabile che tu possa confermare questo fatto.

Attenzione però, proprio perché iconiche e caratterizzanti, le scelte di bellezza di chi appartiene al segno del Leone possono prestarsi più di altre a scivoloni o errori. Ecco quelli assolutamente da non fare.

Esagerare con la base abbronzante

Alla ragazza Leone piace avere sempre una pelle come baciata dal sole. A renderla particolarmente addicted di questa tendenza potrebbe essere il fatto di essere nata nel mese estivo per eccellenza, durante il quale l’abbronzatura è quasi un must have.

Se hai la fortuna di andare al mare e abbronzarti naturalmente, l’unico consiglio è quello di applicare sempre una protezione solare alta. Almeno i primi giorni non scendere mai sotto la 50, soprattutto se la tua pelle è particolarmente chiara. Con il passare del tempo puoi diminuire un po’ ma meglio non farlo eccessivamente anche perché, contrariamente a quanto si pensi, gli schermi UV non limitano il potere abbronzante del sole ma proteggono solo dai suoi danni.

Modera l'uso del bronzer

Nel beauty make up di chi è nata sotto questo segno non manca mai un bronzer, altrimenti detto terra abbronzante, utilizzato con l’ambizione di mostrare una pelle del viso sempre abbronzata.

L’idea in sé non è affatto sbagliata, anzi l’utilizzo del bronzer in estate è assolutamente consigliato, a patto però di non esagerare. Se sei abbronzata naturalmente ma vuoi uniformare meglio in tuo incarnato stendine un velo leggerissimo, se invece non sei ancora stata al mare puoi insistere un po’ di più, facendo però attenzione a sfumarlo alla perfezione, evitando lo stacco con il collo, le braccia e il decolleté.

Attenta con lo strobing

Oltre ad applicarlo in modo uniforme, il bronzer può essere anche usato per ricreare la tecnica dello strobing, pensata per accentuare e valorizzare i lineamenti del viso, creando su di essi punti luce strategici.

Il bronzer, unito all’illuminante, è perfetto per questo scopo ma se hai il viso tondo meglio evitare di affidarsi a questo metodo perché mettendone in evidenza i tratti potrebbe enfatizzarne questa caratteristica.

Auto abbronzante sì ma senza esagerare

Se oltre al viso vuoi avere una pelle abbronzata dalla testa ai piedi ma non hai tempo di andare al mare o in piscina, l’uso di auto abbronzanti o creme corpo colorate è assolutamente lecito ma anche in questo caso vale la regola della moderazione. Non esagerare, onde evitare di creare un risultato finto. Attenzione anche a dare un senso di continuità tra viso e resto del corpo.

Scegliere rossetti non adatti

Anche il trucco labbra per la donna Leone deve vedersi. Le nuance preferite sono solitamente quelle calde e adatte per sposarsi con i colori della terra che solitamente caratterizzano make up base e occhi.

La prima scelta quando ci si appresta a stendere il rossetto è quasi sempre quella del rosso. Questo colore sta bene quasi a tutte ma le sfumature esistenti sono talmente tante che sbagliarsi e trovarsi con una nuance che non valorizzi affatto è più comune di quanto si creda. Attenzione quindi a scegliere quella ad hoc per il tuo incarnato.

Sottoporsi a trattamenti skincare eccessivi

Così come per il trucco, anche per quanto riguarda la skincare la donna Leone sa quello che vuole ed è sempre pronta a sperimentare nuovi prodotti o trattamenti, purché di grande qualità e dai risultati garantiti e visibili.

Se la tua pelle è particolarmente sensibile però, esistono trattamenti che sarebbe meglio evitare, soprattutto in estate, perché troppo aggressivi.

Meglio stare alla larga, quindi, da interventi con laser ablativi e peeling chimici particolari, ma preferire tecniche più dolci, sempre evitando il fai da te ma affidandosi alle mani esperte di professionisti e ai consigli di un dermatologo.

Usare profumi troppo intensi

Seducente, decisa, padrona del proprio destino e mai doma. Regina dello zodiaco, la donna di questo segno ama lasciare dietro di sé dopo il proprio passaggio una inconfondibile scia di profumo. Le sue note preferite sono indubbiamente intense, e spaziano dalla Mirra, all’Ambra al Miele, per poi virare verso punte più floreali o fruttate come girasole, lavanda, arancio o quercia.

Le fragranze perfette per la donna Leone sono dunque quelle che si fanno riconoscere ma attenzione a non esagerare con gli spruzzi. Più un profumo è intenso, meno ne servono perché si fissi alla pelle e si spigioni nell’ambiente. Eccedere quindi non è necessario, anzi potrebbe trasformarsi in un passo falso, visto che non tutte le persone amano le stesse fragranze e superare i limiti potrebbe provocare fastidi altrui.