S e sei nata sotto il segno del Leone sei una ragazza forte, vanitosa e ami l’esclusività. Per questo la tua beauty routine cerca di tendere sempre verso l’eccellenza.

Il segno del Leone, che spetta alle nate tra il 23 luglio e il 23 agosto, è uno dei più forti dell’intero zodiaco, ma è anche estremamente esigente.

Il suo pianeta è il Sole e proprio questo conferisce alle donne del segno una naturale propensione a splendere e a non accontentarsi mai. La ricerca dell’esclusività è un must e riguarda ogni aspetto della vita, compresa la beauty routine, mai lasciata al caso ma arricchita di quanti più step possibili.

Solo avendo ogni aspetto sotto controllo, infatti, le leoncine si sentono tranquille.

Se il tuo compleanno è in piena estate e ti riconosci in questa descrizione, dovresti approcciarti alla beauty routine in maniera quasi scientifica, senza tuttavia esagerare o farti prendere troppo dalla ricerca della perfezione.

Missione numero uno: cura della pelle

Una caratteristica della donna Leone è quella di essere piuttosto vanitosa e al contempo uno dei talloni d’Achille sembra essere la pelle, estremamente delicata.

Per questo, stabilire un approccio corretto e meticoloso alla skincare routine è per te un aspetto fondamentale, attorno al quale ruota tutto il resto.

Il tuo incarnato, infatti, non ti soddisfa mai, a meno che non si presenti radioso e non abbia alcuna traccia di imperfezioni, rughe o altri leggeri inestetismi che mal sopporti ma coi quali dovresti fare serenamente pace.

La scelta dei prodotti

Prima di iniziare a usare un nuovo prodotto devi conoscerlo a fondo perché, giustamente, non ti fidi di qualunque cosa sia destinata a finire sulla pelle del tuo viso e del tuo corpo.

Affidati, quindi, a quelli che già usi e prima di introdurne di nuovi studia bene ogni ingrediente scegliendo, se possibile, tra quelli naturali, così da ridurre al minimo eventuali spiacevoli conseguenze.

La vanità innata e la voglia di puntare sempre al massimo, ti spingono spesso a scegliere prodotti costosi, il cui acquisto giustifichi con l’idea che sia meglio averne pochi ma di qualità, piuttosto che tanti ma di dubbia provenienza. Difficile darti torto.

Infine ricorda, la tua pelle delicata impone la presenza, nelle formule, di elementi emolienti, nutrienti e lenitivi, che contrastino le aggressioni degli agenti esterni, primi tra tutti i raggi UVA e UVB.

Mai senza protezione solare

In estate, ma anche in inverno, nella tua beauty routine non dovresti dimenticare la protezione solare, che puoi decidere di applicare in due modi differenti: da sola, scegliendo una crema specifica, o unita la al trucco, optando per fondotinta o BB Cream che la contengano al proprio interno. L’unica regola è di non dimenticarti mai di stenderla prima di uscire.

Gli step che non devi dimenticare

Quando si parla di skincare molto spesso il fai da te è la tecnica più utilizzata ma non è il tuo caso, visto che la tendenza del segno del Leone è quella di abbracciare un metodo e portarlo avanti con dedizione.

Come detergere al meglio la pelle

La cura della pelle del viso inizia con la detersione, che dovresti compiere scrupolosamente la mattina e la sera, anche quando torni tardi e la voglia rasenta lo zero.

La scelta del detergente dipende dalla tipologia della tua pelle, se è mista uno schiumogeno è l’ideale, mentre se tende al secco meglio optare per formule in gel o cremose.

Se ti trucchi, la sera puoi fare la doppia detersione, struccandoti con un prodotto oleoso e lavando il viso con uno schiumogeno.

Come idratarla

Dopo la detersione è fondamentale idratare la pelle e se sei una donna Leone probabilmente lo fai non rinunciando nemmeno in questo caso all’esclusività ma affidandoti a sieri e creme extra luxury, nelle quali non possono mancare principi attivi e ingredienti benefici ricercati.

Un’altra caratteristica del tuo segno è di essere estremamente pratica, quindi quando sei in fase di acquisto cerchi sempre prodotti che racchiudano in sé diverse funzioni.

Maschere che passione

Ma la vera ossessione delle leoncine è quella per le maschere viso. Almeno una volta a settimana dedica del tempo a questa pratica, facendone una nutriente e idratante, ancor meglio se fatta in casa con prodotti naturali. I più indicati? Olio di oliva, avocado, yogurt e miele.

Obiettivo lucentezza

Tipica di questo segno, la voglia di splendere di luce propria. Se sei una ragazza Leone proprio non riesci a rinunciare alla luminosità, che nella beauty routine si riflette nella scelta di prodotti che ti permettano di catalizzare il più possibile la luce e rendere la tua pelle super glow.

Prima ancora di pensare a loro però, non disdegni sottoporti a trattamenti illuminanti come i peeling chimici.

Per quanto riguarda i prodotti invece la scelta è ampia ma nella tua skincare routine non mancano mai sieri esfolianti e vitamina C.

Gli oggetti culto per il corpo, invece, sono oli illuminanti o creme idratanti con piccoli glitter che riflettano la luce ad ogni movimento.

Make up

Anche il trucco è all’insegna della luce e di conseguenza i pezzi immancabile nella beauty bag leoncina sono illuminante e ombretti scintillanti.