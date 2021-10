E quilibrio e armonia sono alla base della personalità delle ragazze Bilancia, che nella loro beauty routine non rinunciano a curare la pelle in modo rigoroso e a concedersi piccoli vezzi di vanità.

Le persone nate tra il 23 settembre e il 23 ottobre appartengono al segno della bilancia. Settimo dello zodiaco, fa parte dei segni d’aria e, come tutti gli altri ha caratteristiche ben precise che influenzano la personalità di chi lo ha in sorte e molti aspetti della vita.

La sfera beauty ovviamente non fa eccezione, tanto che esistono prodotti considerati dal segno della bilancia veri e propri must have.

Curiosa di scoprire quali?

Tutti quelli che compongono la skincare coreana

Una delle caratteristiche più spiccate del segno della bilancia è di essere estremamente pacifico. La ricerca dell’armonia è un punto fondamentale della sua vita e riguarda sia se stesso sia le persone che lo circondano.

Questa vocazione zen e super equilibrata fa sì che le donne della bilancia amino molto la filosofia orientale e l’approccio che questa cultura ha verso la cura della persona, che si estende ben oltre il concetto di bellezza.

Nella beauty bag delle bilancia girls, quindi, sono presenti tutti gli step della skincare coreana.

Cos’è la skincare coreana

La beauty routine coreana, chiamata anche k-beauty, affonda le radici nella cultura orientale e si basa sull’idea che i risultati si raggiungano con l’impegno e la costanza.

Questa filosofia sostiene che per purificare la pelle e mantenerla bella e in salute sia necessario compiere ogni giorno, mattina e sera, una routine che si avvale di 10 step e altrettanti prodotti.

Come si fa

Doppia detersione

Cleasing Oil. La pulizia del viso secondo la k-beauty deve essere fatta praticando la doppia detersione, partendo dall’uso di un detergente oleoso da massaggiare sul viso in modo che sciolga tutte le impurità, compresi trucco e inquinamento.

Detergente a base d’acqua. Senza sciacquarsi il viso si passa all’uso di un detergente a base d’acqua in gel o mousse.

Esfoliazione

Il terzo passaggio non deve essere fatto ogni giorno, ma sono sufficienti una o due volte a settimane. Per compierlo basta fare uno scrub leggero.

Idratazione

Tonico. Il primo step di questo momento è caratterizzato dall’uso del tonico, fondamentale per preparare la pelle a ricevere i principi attivi dei prodotti successivi. Il tonico prediletto dalle ragazze coreano è ricco di attivi e con una profumazione gradevole ma naturale come quella alle rose.

Essence. Questo prodotto in Occidente è poco noto ma rappresenta il pilastro della skincare coreana. Via di mezzo tra tonico e siero, solitamente è trasparente, ha una consistenza gelatinosa e assicura il maggior apporto di principi attivi al viso.

Sieri. Altro passaggio fondamentale è l’uso del siero, da scegliere in base alla propria tipologia di pelle e agli ingredienti con i quali la si vorrebbe nutrire. Tra gli imprescindibili indubbiamente Acido Ialuronico e vitamina C.

Maschere. Anche l’uso di questo prodotto è periodico e deve essere eseguito circa una volta a settimana, scegliendo maschere idratanti e riequilibranti.

Contorno occhi. Il contorno occhi è la parte del viso più sensibile e merita un’attenzione specifica. Non dimenticare di applicare un prodotto che nutra e lenisca questa area è quindi fondamentale. In alternativa alle formulazioni cremose tradizionali si possono anche applicare dei patch occhi.

Crema viso. Ovviamente non può mancare la crema viso, da scegliere in base alla tipologia di pelle.

Protezione solare. L’ultimo step della skincare coreana prevede l’applicazione della protezione solare, che funge da barriera tra la pelle e le aggressioni dei raggi UV. In Corea proteggersi dal sole è una preoccupazione quasi maniacale mentre in Occidente non è sempre così, anche se dovremmo certamente imparare e prendere ispirazione. Questo passaggio deve essere effettuato solo al mattino e non alla sera e può anche essere incorporato al make up scegliendo un fondotinta con filtro UV.

Make up rosa

Le ragazze della bilancia sono estremamente romantiche e sognatrici. Per quanto riguarda il make up, infatti, accanto ai colori della terra, altra passione del segno, non manca mai un tocco di rosa.

Pink lip

Le labbra è dove amano dare massimo sfogo a questa preferenza, che si esprime con rossetti e gloss di ogni sfumatura di rosa possibile: dal nude per una giornata di studio o lavoro, al candy pink per pazze e spensierate giornate con le amiche, fino al fucsia, perfetto per le serate più glamour.

Un tocco di blush

Il romanticismo tipico del segno si esprime anche con l’uso di un blush dalle tonalità rosate, che se picchiettato leggermente sulle gote esalta la bellezza e regala un look bonne mine incantevole.

Illuminante

Il segno della bilancia è piuttosto eclettico e nella sua personalità, a una pacatezza spiccata fa da contraltare una caratteristica quasi opposta: la vanità. Anche in questo caso però, vissuta con discrezione. Della serie, voglio farmi notare ma senza esagerare, e come farlo al meglio se non brillando?

Ecco quindi che tra i prodotti a cui una ragazza bilancia non rinuncia, c’è l’illuminate. Sul viso basta stenderne un velo leggero ma se si vuole estendere l’effetto glow a tutto il corpo esistono body cream con all’interno pagliuzze dorate che una volata asciutte consentono di brillare ad ogni movimento.