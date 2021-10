S e sei una Bilancia girl nel tuo animo convivono romanticismo e voglia di sperimentare cose nuove. Ecco come mettere a frutto queste caratteristiche nella tua beauty routine.

Il segno della Bilancia è un segno d’aria e spettando in sorte alle persone nate tra il 23 settembre e il 22 ottobre è anche quello che coincide con l’equinozio d’autunno e l’inizio di questa nuova stagione.

Insomma, un segno che ha nel Dna la vocazione al cambiamento e non è un caso, infatti, che le ragazze Bilancia siano fortemente attratte dalle novità e amino provare sempre cose nuove.

Se appartieni a questo segno probabilmente tale caratteristica guida molti aspetti della tua vita e se ancora non lo fai dovresti seguirla anche per quanto riguarda la tua beauty routine.

Non avere paura di sperimentare

Come dicevamo le ragazze Bilancia sono piuttosto curiose e quando si imbattono in qualcosa che non conoscono solitamente cercano di colmare la lacuna. Pur essendo piuttosto pacifiche ed amando circondarsi di affetti stabili, detestano la monotonia e la routine, in ogni ambito della vita.

Per non correre il rischio di finire risucchiata in questo vortice nemmeno per quanto riguarda la beauty routine, l’approccio più adatto a te è quello che passa dalla sperimentazione.

Cambia spesso i prodotti per il viso

Ogni pelle ha le proprie esigenze quindi se finalmente dopo anni hai imparato a conoscere la tua non stravolgere completamente le abitudini utili per renderla bella e in salute.

Tuttavia, potresti provare a variare leggermente prodotti rimanendo nel confine delle tipologie che sai possano fare il caso tuo. Ti trovi bene con i detergenti schiumogeni? Alternali con quelli in gel, molto simili come effetto finale. Ami idratare la pelle con gli oli? Prova anche il latte detergente.

Non buttare i campioncini

Quando arrivi alla cassa della profumeria, la maggior parte delle volte insieme al prodotto acquistato ti vengono regalati diversi campioncini, che puntualmente finiscono sul fondo delle nostre borse, dalle quali riemergono solo mesi dopo, per essere buttati.

La prossima volta non fare questo errore ma usa queste misi size per sperimentare gratuitamente qualcosa di nuovo.

Quasi sempre le scoperte migliori avvengono casualmente quindi perché lasciarti sfuggire la possibilità di trovare in questo modo il tuo nuovo prodotto del cuore?

Prenditi il tuo tempo

Un’altra caratteristica delle ragazze del segno della bilancia è l’animo zen e la voglia di vivere in assoluta armonia, con se stesse e con gli altri. Se possibile evitano lo scontro e non amano le tensioni ma, al contrario, si adoperano per fare da paceri nel caso ce ne fosse bisogno.

L’approccio alla beauty routine, quindi, deve essere senza stress, altrimenti il rischio è di vederle sopraffare dall’ansia e combinare disastri.

Fai acquisti online

Se sei della Bilancia probabilmente l’idea di entrare in una profumeria o in uno store beauty di qualunque genere ti mette in agitazione preventiva. La soluzione ideale a questo piccolo problema però esiste e non è certo quella di rinunciare allo shopping, ma di farlo online.

Comodamente da casa e senza essere disturbata da nessuno, puoi accedere da pc o tablet a decine di siti e-commerce dedicati al mondo della bellezza, nei quali scegliere con calma tutto quello che pensi ti possa servire per rendere perfetta la tua beauty routine.

Esprimi la tua dolcezza

Altre peculiarità della donna Bilancia sono la vanità discreta e il romanticismo. Per farle vivere anche durante la tua beauty routine affidati al rosa e ai fiori.

Beauty routine floreale

Scegliere prodotti che abbiano i fiori tra i propri ingredienti è il modo più delicato per iniziare la giornata. Il più comune è la rosa, che puoi trovare sotto forma di acqua da vaporizzare sul viso o di tonico.

Esistono però anche altre opzioni come la lavanda, super presenti in tantissimi prodotti beauty, così come il mughetto o il gelsomino.

Make up total pink

Per una super romantica come te il make up ideale non può che essere tutto sui toni del rosa.

Per un trucco giorno semplice ma d’effetto stendi un ombretto rosa chiaro o antico sulla palpebra mobile e sfumalo verso l’esterno.

Se scegli la una versione opaca illumina lo sguardo con un piccolo punto luce nell’angolo vicino al naso, se invece preferisci una luminosa assicurati di passarla in modo uniforme.

Picchietta poi sulle guance un po’ di blush sempre sui toni del rosa: perlato se il sottotono della tua pelle è freddo, tendente al fucsia e all’aranciato se invece è caldo. Completa il look con un rossetto nude.

...e i capelli?

Avendo ben presente il fatto che non ami i cambiamenti drastici no, non ti stiamo proponendo di tingere i tuoi capelli interamente di rosa.

Che ne diresti però di qualche sfumatura rose gold?

Si tratta di una nuance di grande tendenza e se i tuoi capelli sono biondi o castani dovresti seriamente considerarla, anche perché puoi ottenerla in tutta facilità anche senza andare dal parrucchiere ma affidandoti a lozioni casalinghe che spariscono da sole dopo pochi lavaggi.