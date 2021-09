A d ogni segno corrispondono segreti di bellezza ad hoc. Se sei una ragazza bilancia punta sul green e sulle formule ultra leggere.

La Bilancia è il settimo segno dello Zodiaco e se sei nata tra il 23 settembre e il 23 ottobre ti appartiene.

Il suo inizio coincide con i primi giorni d’autunno e questo rende le ragazze Bilancia come te particolarmente attratte dai cambiamenti.

Socievoli, affascinanti e simpatiche, avete sempre bisogno di nuovi stimoli per non annoiarvi. La vostra è una personalità eclettica che comprende mille sfumature diverse, che se pur a volte possano sembrare in contraddizione, in realtà completano un mosaico tutto da scoprire.

Queste ed altre caratteristiche si riflettono nel modo che il segno della bilancia ha per approcciarsi all’universo beauty, dove tutto o quasi deve essere studiato nei minimi dettagli.

Vanità fa rima con esclusività

La Bilancia è governata da Venere e questo rende le donne del segno le grandi estete dello zodiaco. Vanitose ed esigenti, sono sempre alla ricerca della perfezione e dei prodotti e rituali più esclusivi.

Capelli sempre al top

Questa attitude si riversa prima di tutto nella cura dei capelli.

I tuoi tagli e colori sono sempre super alla moda e abbracciano le ultime tendenze. Per far sì che la tua chioma sia sempre splendente non dovresti mai rinunciare a trattamenti ad hoc, pensati espressamente per le esigenze del tuo capello.

Negli ultimi anni sono diversi, anche nel nostro Paese, i brand che realizzano shampoo, balsamo e tutto ciò che serve su misura, esattamente come un abito sartoriale. Cercali sul web e provali, non te ne pentirai.

Skincare leggera e impalpabile

La Bilancia è un segno d’aria e questo la rende uno spirito libero e amante della leggerezza che, tuttavia, non significa superficialità.

Il tuo momento irrinunciabile della giornata è quello che riguarda la cura della pelle, che compi con passione sia la mattina sia la sera.

Come farla

I prodotti adatti a te sono quelli che, pur essendo super efficaci, diano quasi l’idea di non esserci. Non ami appesantire la pelle e la sensazione che cerchi quando applichi qualcosa sul viso è quella di freschezza.

Sì quindi a detergenti schiumogeni, a patto di non avere la pelle troppo secca, e a creme idratanti dalle formule in gel, impalpabili al tatto ma estremamente nutrienti.

Soprattutto la sera non rinunciare nemmeno ai sieri arricchiti con acido ialuronico e vitamine, che senza caricare troppo l’epidermide la nutrono mentre tu riposi.

Se soffri di rossori o irritazioni e cerchi soluzioni home made le maschere a base di camomilla o aloe vera sono quelle che fanno per te, mentre se vuoi rinfrescarti scegli l’avocado.

Per una skincare detox, invece, opta per una maschere all’argilla purificante.

Non dimenticate nemmeno il primer, utile per creare una base ideale per il trucco, proteggere la pelle e far durare più a lungo il make up.

Bellezza sì, ma sostenibile

Le donne bilancia sono piuttosto zen, amano creare sinergia con le altre persone e cercano ad ogni costo di evitare i conflitti. La loro mission è vivere in un ambiente sereno dove tutto o quasi tenda ad essere in armonia.

Questa ambizione, nel mondo beauty si traduce nella voglia di abbracciare una filosofia che faccia bene ad anima e corpo e che quindi si componga di più azioni in simultanea.

Non è un caso che una delle più note esponenti della Bilancia sia Gwyneth Paltrow, che attraverso la sua immagine e il progetto imprenditoriale Goop punta a promuovere un’idea di bellezza a tutto tondo, che oltre ai trattamenti estetici comprenda anche un’alimentazione sana e bilanciata e includa nelle propria routine attività fisica regolare.

Passione green

Se sei una ragazza Bilancia, come già detto, non ti accontenti di qualunque cosa ma punti sempre al meglio, sei super informata e non ti perdi le ultime novità in ambito skincare, hair e make up, delle quali sei pronta ad innamorarti perdutamente, a patto che rispettino alcuni requisiti fondamentali.

Tra i più importanti, sicuramente la salvaguardia del pianeta, che ti porta a preferire prodotti green che presuppongano il minor impatto ambientale possibile compresi quelli hi-tech, che però non mettano in secondo piano la natura.

Make up ispirato ai colori della terra

Truccarsi per te è un imperativo assoluto. Non usciresti mai senza make up perché sfoggiarlo ti fa sentire sicura di te, purché sia fatto a regola d’arte ovviamente.

Gli occhi sono il tuo punto di forza e tramite loro ami sedurre ed esprimere quell’eleganza innata che è propria del tuo segno.

I colori ideali per valorizzare le tue caratteristiche sono quelli presi in prestito dalla natura.

Al classico smokey eyes nero dovresti quindi preferire la versione marrone, calda e non eccessivamente strong.

Se hai un’occasione speciale e vuoi stupire gioca con ombretti di diverse tonalità di verde, da sfumare dal più chiaro al più scuro, procedendo dal punto interno vicino al naso verso l’esterno.

Per le labbra bordeaux, marrone, arancio e tutte le tonalità che ricordano il foliage sono quelle più adatte alla ragazza Bilancia.