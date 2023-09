S i massaggia delicatamente sulla pelle per eliminare le impurità e le cellule morte, alla ricerca di una nuova morbidezza. Lo scrub è uno step ad altissimo potere illuminante, da provare anche sulla pelle sensibile

Dopo averlo massaggiato sul viso, la pelle non sembrerà più la stessa: uno scrub delicato può davvero trasformare l'incarnato. L'esfoliazione, infatti, è un'ottima alleata per eliminare le cellule morte e ridurre le impurità, rivelando una pelle più luminosa e omogenea, morbida e liscia. Merito delle texture più all'avanguardia, granulari e leggere al tempo stesso, capaci di trasformarsi in crema o un schiuma per permettere all'incarnato di rinascere senza stress. Una soluzione adatta anche alle pelli più sensibili, che possono beneficiare di uno scrub viso delicato per ritrovare freschezza e luminosità senza rossori. L'azione esfoliante del gommage, infatti, permette di liberare la pelle da tutte le sostanze che si depositano sulla superficie dell'epidermide, dal sebo in eccesso alle cellule morte, fino alle polveri sottili. L'effetto è liberatorio, adatto ad allontanare le imperfezioni e stimolare il turnover cellulare, purché lo scrub viso sia davvero dolcissimo.

Scrub viso delicato: le precauzioni

Non deve essere utilizzato tutti i giorni e il massaggio deve essere leggero e non aggressivo: affinché lo scrub sia realmente delicato, infatti, è importante usarlo in modo corretto, evitando di ripetere l'esfoliazione troppo spesso o esercitando una pressione eccessiva. La pelle, infatti, non deve essere eccessivamente sollecitata con lo scrub, che potrebbe prosciugarne le riserve d'acqua provocando secchezza e screpolature. A fare particolare attenzione devono essere le pelli grasse e a tendenza acneica, che potrebbero finire per produrre più sebo, innescando il cosiddetto effetto rebound. Senza considerare che se applicato con troppa forza, persino il più delicato degli scrub potrebbe provocare delle piccole abrasioni sulla pelle.

Come utilizzare uno scrub delicato sul viso

Ogni dieci giorni in caso di pelle normale e giovane, una volta alla settimana in caso di pelle mista, grassa o matura: lo scrub viso deve essere utilizzato con costanza, ma senza eccessi. Il modo migliore per farlo è partire dal centro del viso, eseguendo dei movimenti circolari leggeri e spostando leggermente il massaggio verso il contorno dell'ovale. Mento, naso e fronte sono le zone su cui potrebbe valere la pena insistere di più, assicurandosi di eliminare imperfezioni e punti neri. Attenzione, invece, alle guance che - soprattutto per le pelli sensibili - potrebbero risultare un'area molto delicata. Vietato, invece, massaggiare lo scrub sul contorno occhi. Dopo il massaggio, naturalmente, l'esfoliazione deve proseguire con un accurato risciacquo.

I migliori scrub delicati per il viso 1/9 Veralab, Smoothy Gentle Scrub

Ideale per le pelli miste e grasse, è formulato con un'emulsione a base di ingredienti naturali e microgranuli derivati da zuccheri vegetali completamente biodegradabili.

2/9 Lovrén, SV1 Scrub Viso

Una texture cremosa e arricchita con un mix di oli e microsfere di olio di Jojoba e burro di Karité per regalare alla pelle un'esfoliazione delicata e naturale. 3/9 Lancôme, Rose Sugar Scrub

Arricchito con granelli di zucchero e acqua alla rosa, lo scrub rimuove le cellule morte aiutando la pelle a ritrovare una texture liscia, luminosa ed uniforme. 4/9 Jowaé, Gommage Ossigenante ed Esfoliante

Adatto a tutti i tipi di pelle, unisce il 96% di ingredienti di origine naturale a una formula vegana arricchita da bergamotto, ylang-ylang e legno di sandalo. 5/9 Florence by Mills, Get That Grime Face Scrub

Con vitamina E nutriente e un intenso potere esfoliante dato da polvere di semi di palma di avorio. A rinfrescare la pelle, invece, pensa l'estratto di cetriolo. 6/9 Equilibra, Argan Scrub Viso

Con microgranuli di semi di Argan, riso, crusca di frumento e nocciolo di albicocca, questo scrub rimuove le impurità e le cellule morte lasciando la pelle luminosa e setosa. 7/9 Dermolab, Esfoliante Scrub Delicato Viso

Da massaggiare con leggerezza per rimuovere le impurità, contiene un pool di acidi ialuronici multilivello adatto a idratare la pelle e mantenerne l'equilibrio. 8/9 Caudalie, Crème Gommante Douce

Una crema esfoliante delicata adatta a rimuovere le cellule morte e purificante, grazie alle microsfere di jojoba e all'olio di vinaccioli d'uva, dal potere nutriente.

9/9 Antos, Oleo Latte Scrub Cranberry

Un esfoliante viso e corpo in olio gelificato, che nutre la pelle pulendola in profondità. A contatto con l'acqua, poi, si trasforma in un morbidissimo latte. PREV NEXT