Skincare routine per pelle mista: la guida completa

P er definizione non omogenea, la pelle mista combina caratteristiche come secchezza e oleosità in diverse aree del viso. Prendersene cura nel modo corretto, quindi, richiede di sapere esattamente come riconoscerla e quali prodotti usare per trattarla all'interno della propria skincare routine.

Non secca, ma nemmeno grassa, la pelle mista racchiude in sé specificità dell'una e dell'altra, risultando all'occhio e al tatto poco uniforme. Questa conformazione non omogenea della superficie epidermica presuppone, dunque, che i tessuti vengano trattati con gestualità e formule ad hoc. Solo così, infatti, è possibile andare incontro alle necessità manifestate dalle diverse aree cutanee. Il primo step per comprendere come prendersene cura in modo corretto è sapere esattamente come riconoscere la pelle mista e, di conseguenza, distinguerla da altre tipologie di pelle.

Pelle mista: come riconoscerla

La pelle mista ha la caratteristica di presentare, in modo alternato, manifestazioni cutanee tipiche della pelle secca, normale o grassa. Facile a dirsi, per riconoscerla è però necessario sapere come questa alternanza si presenta in superficie.

Da una parte, quindi, la "quota" grassa si manifesta nelle aree tipicamente soggette a oleosità, nello specifico fronte, naso e mento. Questo perché in queste zone gli strati cutanei sono popolati da ghiandole sebacee, il cui compito è di produrre sebo, portato in superficie per mezzo dei pori. Quando il viso non viene debitamente deterso, i pori si ostruscono dando vita a comedoni, brufoli e altre eruzioni cutanee che possono essere inasprite da infiammazioni e infezioni batteriche. Sul resto del viso, invece, la pelle può apparire da normale a secca, e quindi con strati cutanei più fragili, disidratati e proni alla desquamazione. Se manca una delle due condizioni descritte, significa allora che non si ha la pelle mista.

Pelle mista: come prendersene cura

Distinguere la pelle mista dalla pelle grassa e da quella secca è fondamentale. Questo perché se, erroneamente, ci si convince di averla grassa, si rischia di adottare un rituale troppo aggressivo che, invece che migliorare il benessere della pelle, lo mette a repentaglio. Perciò, se non si è sicuri al 100%, la cosa migliore da fare è effettuare un'analisi della pelle in un centro autorizzato.

Passando alla pratica, va da sé che la routine di skincare per pelli miste non ha una procedura unica e adatta a tutti. La scelta dei prodotti, infatti, è determinata dalla condizione predominante in un dato periodo. Se si hanno sfoghi acneici e la pelle risulta piuttosto oleosa, la raccomandazione è quella di impiegare prodotti che asciughino il sebo in eccesso e leniscano le infiammazioni. Al contrario, se a prevaricare è la condizione di secchezza, ecco che sarà necessario intervenire con prodotti ad azione umettante che, facendo affidamento a ingredienti come acido ialuronico, ceramidi, aloe e vitamine, ripristinino i livelli di idratazione agendo sul microbioma cutaneo.

Se le due condizioni convivono in modo piuttosto bilanciato, il consiglio è quello di integrare nella propria routine un detergente viso schiumogeno, con cui delicatamente rimuovere impurità, sporco e sebo in eccesso. Aggiungete alla routine una maschera da effettuare una o due volte alla settimana, così da favorire una maggiore purificazione del viso nella zona T. Un'altra buona abitudine per una skincare adatta alle pelli miste è quella di realizzare una sorta di contouring con i prodotti, insistendo sui contorni e nell'area perioculare con sieri idratanti. Per sigillare il tutto, la cosa migliore è affidarsi a una crema viso alla vitamina C per il giorno e idratante la sera mirata per le pelli miste. Di giorno, infine, mai dimenticare la protezione solare prima di uscire di casa.