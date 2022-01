L 'esfoliazione rende la pelle liscia e luminosa, ma che differenza c'è tra esfoliazione chimica e meccanica? Scopri quando è indicata l'una e quando l'altra

In origine furono i popoli del Medio Oriente, che con il rito dell’hammam introdussero il concetto dell'esfoliazione, inaugurando in particolare il gesto dello scrub. Prima ancora che un trattamento di bellezza, lo scrub era infatti un momento di purificazione, intriso dei significati religiosi che il mondo arabo associava ai suggestivi luoghi di benessere noti anche come “bagni turchi”.

Il termine scrub è la traduzione letterale di “strofinare”, e rimanda al modo in cui sin dall’anno Mille si eseguiva lo scrub. La tecnica non è cambiata, e prevede che la pelle venga strofinata con un guanto di cellulosa vegetale (Kassa o Ramia) dalla tessitura particolarmente esfoliante. Purificata in profondità e levigata in superficie, la pelle era pronta per ricevere i massaggi rilassanti che concludono il percorso dell’hammam.

Dalle ambientazioni d’Oriente, cariche di profumi speziati e sonorità armoniose, lo scrub è giunto in Occidente, dove si è arricchito di varie caratteristiche.

Metodi diversi per esfoliare la pelle

Che sia meccanica o chimica, il fine dell'esfoliazione è sempre lo stesso: ottenere una lieve abrasione che rimuove le cellule morte dallo strato superiore dell’epidermide, operando una pulizia più profonda rispetto alla normale detersione. Sia sul viso che sul corpo.

A cambiare sono gli strumenti con cui eseguire lo scrub: non più solo guanti in tessuti ruvidi, come accadeva secoli fa, ma anche spazzole in fibre naturali e cosmetici in microgranuli più o meno grandi. Ognuno ha il suo modo di utilizzo.



Se si preferisce il classico guanto (di crine o loofah), si consiglia di tenere il corpo in ammollo per almeno 5 minuti, applicare un sapone, e procedere a strofinarsi energicamente dalle caviglie alla vita e lungo le braccia.

Le spazzole in fibre naturali sono più adatte ad essere usate “a secco”, cioè prima di infilarsi sotto la doccia.

I cosmetici in microgranuli, invece, si usano prima del bagnoschiuma su pelle appena tiepida.

Esfoliazione meccanica

L'esfoliazione meccanica si chiama così perché si riferisce al gesto meccanico di strofinare la pelle per esfoliarla appunto. Per questo si avvale di mezzi "abrasivi" che prevedono creme con microgranuli, guanti, spazzole e in genere tutti i tessuti ruvidi dermocompatibili (oggi esistono anche dei dischetti di cotone esfolianti).

Il movimento corretto dell'esfolazione meccanica? È rotatorio, dal basso verso l’alto e dalla periferia del corpo verso il cuore: in questo modo si riattiva la circolazione, dando una sferzata d’energia al ritorno venoso. Le pressioni non devono essere eccessive, altrimenti si rischiano irritazioni.

Un dato importante è che all’esfoliazione bisogna sempre far seguire l’idratazione: la pelle ha subito un piccolo impoverimento dello strato idrolipidico, che richiede quindi di essere integrato con un’abbondante dose di crema o olio. In questo modo, si potenzia il processo di rigenerazione innescato dallo scrub.

Dagli scrub ai guanti esfolianti

Oltre ai granuli leviganti, i nuovi esfolianti contengono degli oli vegetali che, a seconda del tipo, donano benefici diversi alla pelle. L'olio di argan, ricchissimo di antiossidanti ha un potere anti-age, gli oli di avocado o di albicocca, nutrono e rendono elastica la pelle la cute, l'olio di mandorle dolci ha un'azione drenante. Gli oli vegetali hanno, inoltre, un’azione complementare allo scrub. Mentre le microsfere spazzano via le impurità, l’olio restituisce il nutrimento alla pelle.

Guanti, spazzole, spugne e altri tessuti abrasivi invece si usano da soli su pelle inumidita dopo aver eventualmente applicato un detergente viso. Sconsigliato usarli insieme a uno scrub in microgranuli, perché risulterebbe troppo aggressivo per la pelle.

Esfoliazione chimica

Nota come peeling, l'esfoliazione chimica è quella che prevede il rinnovamento epidermico e l'eliminazione delle cellule morte tramite gli acidi esfolianti, derivati di solito dalla frutta o da altre sostanze naturali. I più impiegati nei cosmetici domiciliari sono l'acido glicolico, l'acido mandelico, l'acido salicilico e l'acido lattico. Tutti mirano a far affiorare lo strato meno superficiale della pelle, e ognuno ha una sua valenza diversa, ad esempio:

l'acido salicilico (estratto dalla corteccia di silice) è più indicato per la pelle grassa e impura per affinare la grana e contrastare impurità, punti neri e imperfezioni;

per affinare la grana e contrastare impurità, punti neri e imperfezioni; l'acido glicolico (estratto dalla canna da zucchero) per contrastare l' invecchiamento cutaneo , la cute ispessita e in genere il grigiore dell'incarnato;

, la cute ispessita e in genere il grigiore dell'incarnato; l'acido mandelico (estratto dalla mandorla) è il più delicato ed è anche l'unico acido esfoliante che può essere usato in estate senza perché non fotosensibilizzante

l'acido lattico (derivato dalla fermentazione dei batteri definiti lattici) viene spesso inserito nei cosmetici per comporre un cocktail esfoliante. Cosa che accade per altri acidi meno noti come l'acido malico (estratto dalle mele), l'acido citrico (estratto dagli agrumi) e l'acido tartarico (estratto dall’uva).

Da ricordare è che la "potenza" esfoliante dipende dalla concentrazione nel cosmetico. Se supera una certa quantità (di solito il 10%) il trattamento è destinato all'uso professionale, ci sono poi acidi più invasivi che possono essere usati solo dal medico per peeling più importante.

Gli acidi esfolianti per il peeling chimico

Gli acidi esfolianti sono sostanze chimiche che levigano la pelle, restituendo un aspetto più bello e giovane. Sono indicati per vari inestetismi cutanei: macchie scure, cicatrici post-acneiche, segni di photoaging ed invecchiamento cutaneo.

A seconda della sostanza utilizzata, si può avere o meno un differente grado di esfoliazione della cute: detti anche AHA, gli acidi esfolianti hanno infatti un pH acido che, applicato sulla pelle, rimuove parzialmente o totalmente le cellule degli strati più superficiali innescando un rinnovamento nell'epidermide, che apparirà più luminosa, giovane e distesa. Quest'operazione viene chiamata in medicina estetica peeling chimico.

Come si fa l'esfoliazione chimica

Il cosiddetto peeling (l'altro termine per indicare l'esfoliazione chimica) può essere superficiale, medio o profondo a seconda del livello di penetrazione (quindi della "potenza" e del Ph dell'acido utilizzato) e, di conseguenza, dello spessore di cute rimossa.

Il peeling chimico, dunque, è un trattamento che consente di esfoliare la pelle in profondità: stimola la rigenerazione cellulare e il conseguente turn over delle cellule cutanee. Scopo del trattamento è quello di rendere la pelle più luminosa e levigata, di attenuare le rughe sottili, i pori dilatati, le macchie, l'acne con i suoi esiti cicatriziali.

Le concentrazioni degli acidi esfolianti determinano l'uso casalingo o professionale. Al di sotto del 7-8% si trovano in prodotti cosmetici, in vendita in farmacia e profumeria; 10-20% è la concentrazione consentita per legge nei saloni estetici; e oltre il 20-30% è ambito esclusivo del medico dermatologo o estetico, perché arrivano più in profondità.

Quando scegliere l'esfoliazione chimica e quando quella meccanica

Nel linguaggio corrente, il termine scrub è spesso associato a “gommage” e “peeling”. In realtà, non sono veri e propri sinonimi in senso stretto. Tutti vogliono indicare “esfoliazione”, ma cambiano i metodi con cui ottenerla.

Scrub e gommage indicano l’azione esfoliante meccanica, che si fa quindi attraverso massaggi e manipolazioni (con guanti o cosmetici). La differenza tra scrub e gommage? Il gommage, rispetto allo scrub, è più delicato e si riferisce a cosmetici con microsfere molto piccole o polveri. Adatti per il viso. Nello scrub le sfere esfolianti sono più ampie, e spesso si trova questa denominazioni per prodotti per il corpo o, se per il viso, per pelli normali non troppo delicate.

Il peeling, invece, indica l’azione esfoliante chimica, operata cioè attraverso l’applicazione di creme e lozioni ricche di acidi della frutta (AHA o BHA).

Perché esfoliare la pelle

Esfoliare la pelle significa ridarle morbidezza e splendore, rinnovando il colorito e affinandone la grana. È una coccola che ci si dovrebbe regalare almeno due volte a settimana, in inverno, ma soprattutto in estate o in prossimità della bella stagione. La pelle liberata dalle impurità, infatti, è più ricettiva e lascia agire più a fondo i trattamenti snellenti o anti-cellulite. Inoltre, rende il colorito e l’abbronzatura più omogenei. Anche se si fatica a crederlo poiché la sensazione è che l’esfoliazione “cancelli” il colorito. In realtà l’abbronzatura non riguarda solo lo strato superficiale della pelle ma parte dagli strati più profondi: dunque, eliminare le cellule morte di superficie fa risaltare il colorito.