I migliori detergenti viso per acne e pelle impura

I l primo passo per liberarsi dell’acne inizia con la corretta detersione e mai come in questo caso scegliere il prodotto più adatto può fare la differenza.

Ormai sono anni che abbiamo - purtroppo - avuto modo di realizzare che acne e pelle impura non sono un problema che affligge solo i giovani in età puberale in balìa degli ormoni. Se per un attimo ci siamo illuse che superata la fase critica in cui si manifesta l’acne giovanile saremmo state al sicuro, è più che evidente che ci siamo sbagliati, perché l’acne tardiva è una brutta sorpresa inaspettata che interessa e affligge buona parte della popolazione. L’acne - e ciò che ne consegue - non guarda in faccia a nessuno e, anche se è una magrissima consolazione, ci sono numerosissime celeb che ne soffrono, incluse modelle stra-famose come Kendall Jenner.

Come ben sappiamo, l’acne è una patologia multifattoriale, cioè può avere diverse cause e origini e si manifesta in maniera differente da soggetto a soggetto, tanto per le zone interessate - come viso e schiena nei casi più gravi - quanto per la tipologia di acne di cui si soffre. Si va dai casi più semplici casi di acne comedonica lieve con punti neri e punti bianchi che interessano soprattutto naso, fronte e mento (e a volte anche la schiena), a quelli più gravi caratterizzati da un alto livello di infiammazione. Queste tipologie di acne vengono definite papulo pustolosa - che risulta nella comparsa di papule e pustole - e pustolo-cistica: entrambe sono caratterizzate da un alto livello di infiammazione e dalle lesioni che lasciano sulla pelle.

Detergente viso per acne e pelle impura: perché è importante sceglierlo bene

In base alla gravità dell’acne sono previste delle skincare routine diverse: nei casi più semplici come la pelle impura basterà usare i prodotti più adatti di skincare specifica, mentre in quelli più gravi sarà compito del dermatologo definire quali prodotti usare nella skincare e se integrare con una terapia orale.

In ogni caso puoi star certa che il dermatologo insisterà sull’importanza del ruolo fondamentale che gioca la detersione nel combattere l’acne, ecco perché devi affidarti solo ai detergenti migliori sul mercato.

L’ingrediente chiave di questi cleanser è l’acido salicilico, che aiuta a rimuovere le impurità, l’eccesso di sebo e combatte lo stato infiammatorio della pelle.

