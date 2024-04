I device hi-tech che ti fanno ancora più bella

Q ui non parliamo solo di design, ma anche di performance. Parliamo di pelle più liscia, capelli più morbidi, luminosi e idratati e non solo, perché c’è un device per ogni esigenza beauty.

Per gli amanti della tecnologia e del beauty è un momento particolarmente ricco di novità. Sono infatti numerosi i device hi-tech al servizio della bellezza che scopriamo di giorno in giorno e, anche se qualcuno necessita di essere inserito nella routine giornaliera, per altri si tratta di una semplice sostituzione con un altro device.

Facciamo l’esempio delle piastre per capelli, del phon o i nuovi tool che asciugano e lisciano i capelli in un solo colpo: in questi casi si tratta semplicemente di sostituire il dispositivo e magari anche di togliere uno step dalla hair routine, poiché dall’usare phon e piastra facciamo tutto con un attrezzo.

Un po’ diverso è il caso in cui introduciamo device per il viso, per cui bisogna tanto crederci quanto aver voglia di utilizzarli. Non siamo qui per dissuadere nessuno dall’usare spazzole per il viso hi tech per la pulizia e la detersione (e molto altro, ammettiamolo), anche se spesso è più semplice affidarsi all’uso delle vecchie e care mani. Discorso un po’ diverso per i tool che liftano e drenano il viso: se non siamo certe di compiere questi gesti in maniera corretta, un device liftante con microcorrente è ancora la soluzione più facile e immediata.

Stesso discorso per il corpo. Se in doccia facciamo fatica a trovare la voglia di massaggiare lo scrub o i prodotti anticellulite, non sarà certo un dispositivo che ci farà cambiare idea. Tuttavia, per chi è dedicata e ligia al dovere, questi accessori hi-tech per il corpo non fanno altro che migliorare la performance e ripagarla del duro lavoro.

I migliori dispositivi hi-tech per il viso

I device per il viso più ambiti sono senza dubbio i dispositivi hi-tech antiage, cioè che prevengono e correggono tutti i segni dell’invecchiamento che affliggono il viso, dalle macchie cutanee alle rughe alla perdita di tono. Sono un investimento? Senza dubbio richiedono un investimento economico (e qualcuno più di altri), ma i risultati sono strepitosi, al pari dei trattamenti fatti dal medico estetico.

Lyma Laser

Il device è tanto costoso quanto efficace, tanto che può essere equiparato a un device medicale, ma ovviamente sicuro per uso domiciliare. Lavora su rughe, elasticità della pelle, rossori, cicatrici, acne e iperpigmentazione con risultati strabilianti che ovviamente dipendono da un uso regolare del dispositivo.

Medicube AGE-R Booster-H

Di tutti i device beauty hi-tech per il viso, questo è probabilmente il più virale su TikTok. Adocchiato la prima volta sul profilo di Hailey Bieber, ormai lo usano tutte le skinfluencer. E non solo. Il device è coreano, per cui sì, noi amanti della skincare ci fidiamo e siamo pronte a spendere tutti nostri soldi in cambio di una pelle super idratata ed estremamente luminosa. Glass skin goals.

Dr. Dennis Gross Drx Spectralite Faceware PRO

La maschera usa 100 LED a luci rosse che stimolano la produzione di collagene ed elastina e riducono macchie solari, rughe ed eventuali rossori e 62 LED a luce blu che distruggono i batteri e aiutano molto chi ha la pelle impura e tendente all’acne.

I migliori device hi-tech per i capelli

Non è un mistero che facciamo di tutto per avere capelli sempre perfetti e in ordine, ma oltre a volerle una piega pazzesca vogliamo anche capelli sani, forti, morbidi e luminosi. Ci siamo dimenticati qualcosa?

Panasonic Phon NA0J

Ti sei mai chiesta se un phon può cambiarti davvero la vita? E i capelli, s’intende. La risposta è sì e te lo dice qualcuno che fino ad oggi aveva notato la differenza solo con alcuni asciugacapelli. La tecnologia nanoe™MOISTURE+ è un vero toccasana per capelli secchi e fragilizzati, perché assorbe le particelle d’acqua presenti nell’aria e le fa penetrare nel capello. Se hai già di tuo capelli lisci, morbidi e sani puoi notare la differenza, ma è davvero evidente quando si tratta di capelli più complicati, perché questo phon si prende cura dei capelli dalla radice alle punte. Ultima chicca che lo rende ancora più unico nel suo genere è la modalità Skin Care. Sì, hai letto bene. Sfruttando le particelle di vapore di dimensioni nanometriche aiuta infatti a idratare profondamente la pelle del viso, regalando una vera e propria coccola dopo aver asciugato i capelli.

Dyson Airstrait

Uno dei dieci comandamenti dei capelli è sempre stato quello di non utilizzare mai la piastra con i capelli umidi, tantomeno bagnati. Eppure sai la gioia di avere i capelli lisci con una sola passata di questo device? Certo, in questo caso la performance si misura meglio su capelli mossi e crespi dove i risultati sono strabilianti, ma ci sono anche capelli lisci che possono incresparsi o essere opachi e questi problemi sono facilmente risolvibili con questo tool. Il segreto è che Airstrait non usa lamine calde, ma solo l’aria e, partendo dal capello bagnato, si ha il vantaggio che i legami a idrogeno sono più duttili e quindi più facili da modellare in una nuova forma, preservandone la forza e riducendone la rottura.

ghd Chronos

Pensavi non fosse possibile migliorare lo styler per capelli più amato e desiderato della storia, vero? Sbagliato. Più semplice da impugnare e da gestire, scorre più facilmente impedendoti di soffermarti troppo in un punto rischiando di fare danni, ma non finisce qui. Ogni parte fisica e tecnologica è andata incontro ad un up-grade, dalle lamelle in ceramica di ultima generazione che non solo lasciano il capello più luminoso, ma permettono uno styling perfetto e duraturo in una sola passata. E poi la tecnologia HD Motion-Responsive™ che permette un ancora maggiore controllo del calore e uno styling più veloce.

GA.MA Phon IQ Perfetto

Anche l’asciugatura dei capelli con il phon giusto fa parte della haircare routine. Questo asciugacapelli in particolare è leggerissimo, ma ultra sofisticato e dotato di tecnologie come Oxy Active, Funzione di Memoria, Auto-Clean e Motore Brushless Intelligente, per avere capelli più sani e brillanti e una maggiore durata del colore.

I migliori dispositivi hi-tech per il corpo

Non c'è un solo modo di intendere la cura del corpo, ma di sicuro c'è un device per ogni aspetto di bodycare che tu possa desiderare: dal rendere il momento della depilazione (se vuoi farla) super easy, alla cura del tuo benessere psico-fisico (e sì, sessuale), al migliorare l'aspetto della pelle.

Braun Skin i·expert

Il primo dispositivo a luce pulsata con app integrata che ti guida passo per passo, dal segnarti l’appuntamento in calendario fino a suggerirti la testina ideale per la zona che stai per trattare. E poi ti aggiorna sui progressi fatti, già visibili dopo 3 settimane di trattamento.

Lelo Wand

Forse è l’ultimo brand che ti immaginavi di trovare in questa selezione, eppure questo device è proprio multitasking, tanto che dona sollievo e distende i muscoli indolenziti dopo lo sport.

TriPollar Pose Vx Skin Tightening Body Device

La radio frequenza lavora in sinergia con la tecnologia Dynamic Muscle Activation su derma, epidermide e muscolatura per dare un aspetto più sodo e compatto a braccia, addominali, cosce e fianchi.