Spazzole e dispositivi per la pulizia del viso: come scegliere il migliore per te

H ai deciso di investire in un device per la pulizia del viso? Ti aiutiamo noi nella scelta a scoprire quello giusto per te.

Se hai deciso di investire in una spazzola o un dispositivo per la pulizia del viso, allora sei arrivata nel posto giusto. Se il tuo obiettivo è una pulizia del viso con risultati simili a quelli che puoi ottenere dall’estetista, allora ti sei già incamminata nella direzione giusta.

I device per la pulizia del viso, grazie alla loro azione massaggiante, permettono di ricreare un movimento simile a un massaggio liftante che ti permette di avere una pelle più soda e compatta e pori meno evidenti. Ovviamente certi benefici aggiuntivi sono appannaggio dei device di fascia medio alta, mentre per quelli più basic le opzioni sono limitate.

Ed ecco qui che spunta il primo argomento caldo. Una volta stabilite le tue esigenze devi trovare un punto d’incontro con il budget che hai a disposizione, perché i prezzi possono variare sensibilmente, passando da una manciata di Euro per una semplice spazzola massaggiante fino a delle piccole fortune per avere una piccola home spa nelle tue mani.

In secondo luogo devi chiederti se preferisci movimento meccanico o ultrasuoni e ultimo, ma non per importanza, controlla che il device sia adatto alla tua tipologia di pelle, soprattutto se è sensibile: un accessorio troppo aggressivo potrebbe darti problemi e vanificare il tuo investimento.

Nel prezzo, oltre all’investimento iniziale, devi considerare anche il costo di ricambio delle eventuali testine e capire quanto è semplice per te mantenere pulito il tuo dispositivo, perché entra direttamente in contatto con la pelle. Per tua informazione, le testine rotanti si cambiano circa una volta al mese.

I migliori dispositivi per la pulizia del viso

La combinazione esigenze/benefici/prezzo è quella che ti farà arrivare dal tuo device, mentre noi possiamo aiutarti a scegliere tra i migliori che abbiamo provato.

