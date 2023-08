Come togliere il rossore dei brufoli

Q uando si parla di pelle, sono i nemici numero uno della nostra autostima

Imperfezioni, acne, brufoli, in qualsiasi modo li si chiami, spesso si manifestano nei momenti meno opportuni, mettendoci a disagio e minando la nostra autostima.

Nonostante la “Skin positivity” sia sempre più frequente sui social e stia stia contribuendo a migliorare il modo in cui vediamo e soprattutto “viviamo” la nostra pelle, è comunque utile conoscere come prevenirli e trattarli sia lato skincare che make up, così da cancellare il rossore e le macchie post brufolo in modo efficace e senza causare ulteriori danni.

I brufoli sono un problema della pelle comune

L’acne è un problema della pelle molto comune, che affligge tantissime persone in diverse fasi della vita. Che tu sia un adolescente alle prese con le prime imperfezioni, o un adulto che deve ancora fare i conti con quei fastidiosi puntini rossi, sappi che non sei da sola nella tua battaglia contro i brufoli.

I fattori scatenanti possono essere tanti e diversi fra loro, come gli squilibri ormonali, l' eccesso di sebo o l'accumulo di batteri sulla pelle. Ma una cosa è certa: il rossore dovuto all'infiammazione della pelle può essere davvero frustrante. Non solo si nota facilmente sul viso, ma spesso sembra attirare l'attenzione degli altri proprio quando vorremmo passare inosservate.

Fortunatamente, esistono diverse soluzioni per ridurre il rossore e accelerare la guarigione dei brufoli. Molti cosmetici sono appositamente formulati con ingredienti attivi mirati a lenire la pelle irritata e ridurre l'infiammazione causata dall’acne. Tra questi super hero rientrano l'acido salicilico, il retinolo e l'aloe vera.

In ogni caso, se non parliamo di brufoli sporadici ma di una vera e propria forma di acne acuta, il consiglio è sempre quello di consultare un dermatologo, il quale dopo una visita accurata potrà prescriverti creme specifiche per risolvere il problema, tenendo conto del tuo tipo di pelle e delle tue esigenze.

Quali ingredienti nei cosmetici funzionano contro il rossore da brufoli?

La pelle con brufoli spesso si presenta arrossata e infiammata, rendendo difficile nascondere l'imperfezione.

Uno degli ingredienti più efficaci per calmare la pelle irritata è l'acido salicilico. Questo acido beta-idrossiacido penetra negli strati superficiali della pelle e aiuta ad eliminare le cellule morte che ostruiscono i pori, contribuendo così a prevenire nuovi brufoli. L'acido salicilico ha proprietà antinfiammatorie che possono ridurre il rossore e la sensibilità cutanea.

Un altro ingrediente utile è il Tea tree. Ricco di antiossidanti e flavonoidi, questo estratto vegetale può aiutare a combattere l'infiammazione causata dai brufoli. Al suo interno contiene anche le famose catechine, che hanno dimostrato di avere proprietà antibatteriche contro gli agenti patogeni responsabili dell'acne.

L'aloe vera è un altro rimedio naturale molto efficace nel trattamento del rossore da brufoli. Grazie alle sue proprietà lenitive ed idratanti, può ridurre il gonfiore e la sensazione di prurito associata all'infiammazione dei brufoli.

Come coprire il rossore dei brufoli con il make up

Quando si tratta di coprire il rossore di un brufolo occorre iniziare sempre correggendo le discromie con un correttore verde.

Prima di tutto però, è importante preparare la pelle. Assicurati di aver deterso il viso accuratamente e di aver applicato un velo di crema idratante. Questo step è fondamentale, perché ti aiuterà nella stesura del correttore, evitando di mettere in risalto croste e pellicine, che spesso si vengono a creare intorno all’imperfezione.

Perchè si usa il correttore di colore verde?

Nella ruota dei colori, il verde è opposto al rosso, quindi applicando un concelear di questo colore, riuscirai a neutralizzare il rossore del tuo viso. Parti applicando una piccola quantità di prodotto e sfumala delicatamente con un pennello pulito. Se hai a che fare co un brufolo attivo, è meglio settare il correttore verde con un velo di cipria, così da evitare che evapori per via dell'infiammazione o che si sposti dalla zona interessata. Solo dopo aver concluso questo step fondamentale, puoi procedere con il tuo normale fondotinta e concelear.

1/7 Seasonly SOS SPOT

Trattamento mirato per ridurre l'aspetto delle imperfezioni

Formulato con il 96% d'ingredienti di origine naturale, il trattamento SOS Spot ha un'azione mirata che agisce efficacemente sulle imperfezioni (brufoli, punti neri ecc.) Da Sephora 2/7 Sunday Riley U.F.O.

Questo trattamento ad assorbimento rapido contiene l’1,5% di acido salicilico per combattere le imperfezioni ed eliminare le impurità che ostruiscono i pori, ottenendo una pelle più liscia e bella. Gli oli di melaleuca e di nigella purificano, mentre l'hexylresorcinolo e la liquirizia attenuano la visibilità delle macchie più tenaci, rivelando un incarnato visibilmente più uniforme. 3/7 Paula's Choice Ultra-Light Daily Hydrating Fluid SPF 30+

Una formula perfetta per pelli miste e grasse e tendenti a imperfezioni: contrasta i punti neri, le macchie scure e i pori dilatati. Questo fluido idratante leggero contiene Avobenzone (fornisce una protezione solare ad ampio spettro ed è uno dei filtri UVA più utilizzati al mondo), Estratto di Tè Verde (potente antiossidante e lenitivo per la pelle, le ricerche dimostrano i suoi numerosi benefici, comprese le proprietà anti-invecchiamento) e Vitamina E (uno degli antiossidanti per il corpo e per la pelle più ricercati: svolge un ruolo di supporto, in quanto aiuta la pelle a difendersi dallo stress causato dall'esposizione ai raggi UV). 4/7 Dr Jart + Cicapair™ Tiger Grass Color Correcting Treatment

Innovativa crema dal verde al beige, che si adatta al naturale colore della pelle, per neutralizzare i rossori e uniformare l’incarnato.

Questo trattamento all-in-one copre gli inestetismi e riduce il rossore, ravvivando l’aspetto della pelle stanca, donandole un look vivido. 5/7 Face D Pure Clear

Sin dalle prime applicazioni la pelle è più levigata e luminosa, gli arrossamenti e le imperfezioni sono attenuate. Nel tempo migliora la texture cutanea e la pelle appare più sana e uniforme, con meno imperfezioni. 6/7 Givenchy Prisme Libre Skin-Caring Corrector

Riduci rossori, imperfezioni e discromie con il correttore verde menta freddo. L'incarnato è uniformato e l'iperpigmentazione corretta, con un finish straordinariamente naturale. 7/7 Erborian CC Red Correct

Il segreto coreano per una pelle visibilmente perfetta: formule high-tech e polivalenti che aiutano a migliorare l'aspetto della tua pelle. CC Red Correct è un trattamento illuminante: aiuta a correggere il rossore grazie all'azione mimetica dei suoi pigmenti verdi e con l'effetto di fioritura dei suoi pigmenti incapsulati. La sua texture, a contatto con la pelle, passa dal bianco al beige. CC Red Correct si adatta alla carnagione della tua pelle e la sublima grazie al suo perfetto effetto correttivo. PREV NEXT

