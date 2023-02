Tendenze unghie 2023: idee per colori di smalto, nail art e manicure

I l 2023 si preannuncia un anno piuttosto variegato, almeno dal punto di vista delle tendenze unghie. Lo hanno confermato le passerelle, dove si sono alternati smalti nude e cromati, effetti mismatched e il nero più puro e intenso. Quale sarà la prima che sperimenterai?

Nuovo anno, nuove tendenze unghie 2023 da sperimentare. Smalti, decorazioni e colori capaci di soddisfare davvero tutti i gusti. Da un lato, infatti, i trend manicure dell'anno riscoprono la bellezza di nuance classiche come il nude ed effetti intramontabili come la french manicure, dall'altro osano attraverso sperimentazioni cromatiche fatte di finish brillanti e metallizzati, ma anche nuance vitaminiche da portare mixando nuance e finish per personalizzare la nail art. Un elemento particolarmente importante, almeno stando alle tendenze unghie 2023, sarà la texture stessa della manicure. Accanto a piccoli gioielli, applicazioni 3D e cristalli, infatti, le unghie si allungano tanto da diventare artigli, riscoprendo nail shape a ballerina, ma anche realmente appuntite. Il risultato? Trovare la propria nail art del cuore per il 2023 non sarà affatto difficile.

Tendenze unghie 2023: dettagli tridimensionali

Per impreziosire la manicure occorrono piccoli dettagli preziosi. Perline, borchie e cristalli sono perfetti per dare vita a delle vere e proprie composizioni-gioiello, in cui la brillantezza delle applicazioni possa mixarsi allo smalto. Gli abbinamenti sono innumerevoli: da un lato, infatti, le tridimensionalità di strass e perle si accosta perfettamente a unghie nude e smalto trasparente, ma anche tonalità coloratissime e brillanti. Per gli amanti di uno stile couture, poi, l'ideale è trattare la manicure proprio come se fosse un gioiello. Ecco allora che il nude, il nero e il bianco si accendono attraverso i riflessi metallici e prezioso di oro, argento e cristalli.

Lo smalto nero per il 2023

Torna a far parte delle tendenze unghie 2023: lo smalto nero è il colore modaiolo da provare per una manicure neutra, ma non neutrale. Una nuance scura, che esalta l'estetica gothic chic che ha conquistato i trend make up delle sfilate, tra smalto nero, rossetti scuri e incarnati di porcellana e che si presta a valorizzare qualsiasi tipo di manicure. Dalle forme più lunghe e affusolate, alle classiche unghie a mandorla, il nero avvolge la manicure con una brillantezza dark. Protagonista della nail art, il nero si adatta anche a diventare una base semi-neutra per decorare le unghie con fiori, effetti degradé e strass.

Lo smalto metallizzato di tendenza

Direttamente dagli Anni '90, il finish metallizzato torna ad avvolgere e illuminare le unghie. Una luminosità che si adatta a qualsiasi colore di smalto, da classici come l'oro e l'argento a nuance decisamente più inaspettate. In particolare, gli smalti metallizzati più apprezzati dalle passerelle sono stati blu, verde e viola. Tonalità profonde, esaltate proprio attraverso la luce data dall'effetto cromato della manicure. Per valorizzarlo al meglio, naturalmente, l'ideale è stendere lo smalto metallizzato su tutta l'unghia, cosicché possa davvero brillare.

Trend unghie 2023: la French Manicure

Ormai imprescindibile, la French Manicure è la tendenza unghie che non abbandona nemmeno il 2023. La sua versione più classica è quella che accosta smalto bianco sulla punta dell'unghia a una base trasparente o rosata. Non solo, però: la French Manicure 2023, infatti, si colora con smalto nero, pesca, d'oro o d'argento, creando un contrasto ancora più interessante con la base nude o trasparente.

Rosso, rosa e arancione per scaldare la nail art

Perfetti per la primavera estate, gli smalti colorati tornano ad accendere la manicure. Le tonalità più amante dalle sfilate sono state quelle del tramonto: dal giallo all'arancione fino al rosso e al rosa, le nuance più vivaci si prestano a valorizzare unghie lunghe e corte, creando un punto di colore da armonizzare al resto del make up.

L'effetto mis-matched per unghie di tendenza nel 2023

Quando scegliere tra un colore, un effetto o un solo tipo di decorazione diventa troppo, la soluzione migliore è affidarsi a una manicure mis-matched. In questo modo, su ogni unghia sarà possibile creare un pattern diverso, osando attraverso contrasti inaspettati. Un esempio? Finish matte e glitter, colori caldi e freddi, decorazioni micro e colore pieno sull'unghia. I più audaci, addirittura, potranno scegliere di giocare con effetti tridimensionali e manicure semplice, ma anche di creare un mix&match fatto con le forme delle unghie, accostando nail shape a mandorla, ovali, a ballerina o squadrate.

Tendenze nail art 2023: lo smalto nude

Per gli amanti dello stile classico, il nude è sempre una buona idea. Da interpretare a piacere, ovviamente. Per una manicure naturale, infatti, si può scegliere tanto uno smalto trasparente, quanto una tonalità nude, beige o leggermente rosata. L'obbiettivo, generalmente, è fondere la nail art con l'incarnato, ma le sfumature del nude possono essere portate a contrasto con l'incarnato, accendendosi proprio grazie all'accostamento inaspettato con la pelle.

Blu e azzurro sono i colori dell'anno

Forse, stuzzicheranno il tuo interesse durante l'estate, proprio prima di andare al mare: colori come azzurro, blu, verde e grigio, infatti, sfruttano bagliori gelidi per rendere la manicure luminosa e brillante. Tonalità da sfoggiare su tutta la superficie dell'unghia, senza troppe decorazioni, ma valorizzati da un finish luminoso. Tra i più belli da provare c'è, certamente, effetti metallizzato, ma anche un semplice top coat brillante può rivelarsi adatto a valorizzare il colore.

Lo smalto bianco per il 2023

Tra le tendenze unghie 2023 non manca lo smalto bianco. Una nuance cangiate, optical, che accende la nail art proprio grazie alla brillantezza senza riflessi del colore. Simbolo di purezza e leggerezza, il bianco nel 2023 si accosta a unghie appuntite quanto artigli, quasi affilate. Niente toni lattiginosi: lo smalto bianco perfetto per rispettare i trend del nuovo anno è ottico e luminoso.