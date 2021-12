P er cambiare look alla manicure, la soluzione ideale sono le unghie oro rosa. Meglio note come Rose Gold Nails, uniscono i bagliori dell’oro ai riflessi giocosi del rosa cipria, baby o dell’iconico Millennial Pink.

Sono preziose, ma non opulente, di tendenza, ma mai banali: le unghie oro rosa sono la manicure must da avere per avvolgere le dita con una luminosità metallica e girlish. A base di vibes Millennial Pink e bagliori con effetto specchio, glitterati e metallizzati, le unghie oro e rosa sanno aggiungere un tocco brillante e sofisticato alla nail art, ideale per tutti i party che verranno e come smalto per le unghie corte. Come abbinarle? Le unghie dorate e rosa sono perfette in abbinamento a unghie squadrate o a mandorla, lunghe o cortissime. Allo stesso modo, lo smalto oro rosa può valorizzare ogni tipo di manicure, dalla classica French alle decorazioni minimal e chic, fino allo smalto opaco.

Da non sottovalutare le combinazioni più audaci, ad esempio, quella tra unghie con brillantini rosa e smalto bianco o quella tra unghie metallizzate dai riflessi cangianti e smalto rosa cipria. E, poi, ci sono le unghie rosa e nere, quelle completamente glitterate e quelle arricchite da decorazioni in 3D. Limiti? Nessuno, se non la tua fantasia nel trovare le combinazioni più audaci per le unghie Rose Gold.

Le unghie oro rosa da portare in total look

Le unghie oro e rosa perfette sono costellate di microglitter. L’effetto è semplice, quanto sorprendente, l’ideale per valorizzare le sfumature di colore e catturare la luce.

Rosa metallizzato sulle unghie a stiletto

Un’idea da sfruttare per le unghie Rose Gold è lo smalto metallizzato: un finish super luminoso, bellissimo anche sulle unghie a stiletto o a ballerina. Il risultato è tres chic!

Unghie gel in oro rosa: l’effetto magnetico

Tutto ciò che ti serve è uno smalto oro rosa, una base rosata e un magnete con cui creare giochi brillanti. Il risultato è un mix&match tra glitter e una base semi-nude, che valorizza la luminosità del colore.

Unghie rosa cipria e oro

Dai una chance a una nuance delicata come il rosa cipria e una decorazione minimal, geometrica e, naturalmente, accesa dalle sfumature di brillantini oro e rosa.

La manicure con la foglia dorata

La foglia d’oro è un dettaglio ormai irrinunciabile per la manicure. Provala su una base rosa antico e utilizzala per punteggiare l’unghia con vere e proprie macchie di colore metallizzato.

Le unghie dorate e rosa sono matte, metalizzate e lucide

Non sai scegliere il finish perfetto per le tue unghie oro rosa? Provali tutti! L’idea è quella di ricreare delle Skittle Nails in palette, unendo smalti rosa e dorati dal finish metallizzato, glitterato o, semplicemente, lucido.

La French manicure ad effetto Rose Gold

Il modo migliore per accendere delle unghie gel è farlo con l’oro rosa, specialmente in versione French manicure. Le punte delle tue unghie, perciò, non potranno che accendersi attraverso brillantini rosa dai riflessi dorati.

Rose Gold: oro e rosa con effetto olografico

Non pensare che le unghie Rose Gold possano essere valorizzate solo dai riflessi metallizzati. La nail art da provare, infatti, è arricchita da sfumature cangianti e giochi olografici, che cambiano a seconda della luce.

Reinterpretare le unghie dorate e rosa

Puoi creare delle unghie gel in oro rosa attraverso combinazioni inaspettate. Su una base rosa e lattiginosa, ad esempio, puoi provare ad aggiungere decorazioni in 3D dorate, con cui punteggiare la manicure.

Unghie con brillantini rosa

Prendi una base rosa chiarissimo e aggiungi dei glitter con effetto metallizzato: il risultato sono delle unghie Rose Gold originalissime, in cui i brillantini cadono come una pioggia luminosa sulla manicure.

Unghie oro e rosa: il finish perlato

La versione più delicata del rosa metallizzato sulle unghie? Un finish perlato. L’effetto è molto leggero, arricchito da riflessi luminosi, ma mai eccessivi, specialmente in contrasto con colori luminosi come il bianco.

La ricostruzione con glitter oro e rosa

Un modo interessante di declinare la manicure oro e rosa è farlo mixando brillantini dorati, rosati e argentati per creare bagliori dall’effetto tridimensionale. Il risultato è mutevole e sarà la luce a decretare la sfumatura di colore giusta.

Il color block da provare con la manicure oro e rosa

Per valorizzare al meglio le unghie oro rosa occorrono contrasti cromatici interessanti. L’effetto è un color block che valorizza ogni sfumatura dorata dello smalto, specialmente se valorizzato attraverso una nuance come l’azzurro chiaro.

Unghie nere e oro rosa

La luminosità delle unghie oro rosa è tale da schiarire addirittura uno smalto nero. Provale su una manicure squadrata, utilizzando l’oro rosa per creare un punto luce unico per la nail art.

La nail art con brillantini rosa per un turbinio luminoso

La Swilrls Manicure è una tendenza impossibile da ignorare: ecco perché l’effetto Rose Gold sulle unghie è l’ideale per interpretarlo al meglio. Provalo in abbinamento a uno smalto rosa antico, marrone e panna e otterrai un nuovo concetto di manicure nude.