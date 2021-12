C inquanta sfumature di… unghie rosa cipria! Scopriamo insieme tutti i consigli, le ispirazioni e le nail-art più belle per sfoggiare questa tendenza elegante e dal fascino intramontabile.

Unghie rosa cipria che passione! Dai social alle celebrities, tutti impazziscono per questa manicure dal fascino naturale e sofisticato. Il rosa nella sua sfumatura più naturale è una scelta vincente per chiunque desideri un look semplice ed elegante, capace di slanciare le unghie e far apparire le mani curate e affusolate. Si tratta infatti di una manicure adatta a ogni occasione, dalle più formali alle più casual - passando persino per il giorno delle nozze. Chic, romantiche e sofisticate, le unghie rosa cipria sono bellissime anche se impreziosite da dettagli metallici, decorazioni floreali o accent nail a contrasto o glitterate. Mille sfaccettature, da scegliere in base al vostro look e alla vostra personalità.

Unghie rosa cipria a mandorla o a ballerina: ecco le forme più belle

Non solo colore: anche la forma delle unghie è importante e va scelta con attenzione. La tendenza del momento vede protagoniste le unghie lunghe – o lunghissime – limate negli stili così detti mandorla e a ballerina. Le unghie a mandorla hanno una forma ovale allungata e affusolata, perfetta per slanciare le mani facendole apparire più lunghe e snelle. Le unghie a ballerina – o coffin nails - presentano una punta geometrica, ma più assottigliata ai lati rispetto alle classiche squadrate. In entrambe i casi si tratta di forme delicate, in grado di donare alla mano un tocco affusolato ed elegante, che slancia le dita facendole apparire più lunghe.

Smalto rosa cipria opaco: punta tutto sul finish

A volte a fare la differenza non è il colore, ma il finish. La manicure rosa cipria si fa ancora più sofisticata ed elegante se valorizzata da un finish opaco effetto velluto. Per realizzarlo avete due possibilità: potrete optare per uno smalto rosa cipria opaco, oppure applicare un top coat opacizzante per dare nuova vita alle vostre lacche del cuore.

Unghie rosa cipria – ecco tutte le idee da provare!

Siete amanti delle manicure semplici e sofisticate, dall’allure romantica e senza tempo? Allora le unghie rosa cipria sono quello che fa per voi. Semplici o decorate, con nail art o brillantini, ecco tutte le idee più belle a cui ispirarsi!

Unghie rosa cipria decorazioni: il tocco in più per rendere unica la manicure

Le unghie rosa cipria sono una tela perfetta da dipingere e decorare in mille modi. A noi piacciono particolarmente impreziosite da piccoli fiori essiccati e fiocchi di foglia d’oro luminosissima. Il risultato? La manicure più elegante e romantica che ci sia.

Unghia rosa cipria e glitter? Si, per non passare inosservate

Lo smalto rosa cipria si sposa alla perfezione con dettagli glitterati, nelle sfumature dell’argento, dell’oro e dell’oro rosa. Per rendere unica la vostra manicure potrete optare per un effetto sfumato, o per dettagli geometrici. Altro grande e amatissimo classico, scegliere una o più accent nails da ricoprire di una pioggia di brillantini.

Unghie rosa cipria e oro: la manicure preziosa e sofisticata da provare ora

Il sottotono caldo delle sfumature più soft del rosa cipria è esaltato al meglio da preziosi dettagli in oro. Che sia un decoro disegnato o qualche frammento di foglia d’oro 24K, sappiamo che il risultato vi farà innamorare.

Prova le unghie rosa cipria e bianche – la coppia più romantica

Una coppia di colori tenui, armonica e femminile, per manicure effetto caramella panna e fragola. Questi due colori si uniscono in infinite combinazioni sempre girly e d’effetto.

Prova le Unghie rosa cipria con nail art, e dai il via libera alla fantasia!

Linee geometriche sottili e delicate, dettagli luminosi e puntini: le unghie rosa cipria sono la base perfetta per sperimentare con nail art delicate, minimal e davvero raffinate.

Unghie rosa cipria: ecco tutti gli smalti per indossarle al meglio! 1/3 Sally Hansen Miracle Gel 187 Sheer Happiness 2/3 Burjois Smalto 1 Secondo Bouquet of Roses 3/3 Licia Florio Clay PREV NEXT