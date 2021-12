Unghie Opache: tutti i colori e le ispirazioni per la manicure matte più cool del momento

E legante, raffinata e chic: la manicure opaca è uno dei nail trend più amati del momento in grado di conquistare all'istante tutte le nail addicted. Ecco tutte le ispirazioni e i consigli per realizzarla al meglio!

Stanche della solita manicure? Siamo sicure che le unghie opache vi conquisteranno. Si tratta di un metodo infallibile per sperimentare con la nail art, che darà nuova vita ai vostri colori preferiti e vi permetterà di sperimentare pur rimanendo fedeli alle tinte che più amate. Dai grandi classici come il rosso e il nero alle sfumature più soft grigi o nude, questa stagione il vero trend è il finish. Perfetto per la stagione fredda, questo look ricoprirà le vostre mani di uno strato effetto velluto, davvero sofisticata ed elegante.

Unghie opache – mandorla, ballerina e tutte le forme più belle

Lo smalto opaco valorizza davvero ogni tipo di unghia, lunga o corta che sia. In generale però le forme più amate da celebrities e nail addicted sono due: si tratta delle unghie a mandorla e delle unghie ballerina - o coffin. Le unghie a mandorla si realizzano con una base ampia che si restringe verso la punta, rimanendo però arrotondata e morbida. La popolarissima forma a ballerina invece presenta una punta geometrica, ma più assottigliata ai lati rispetto alle classiche squadrate. In entrambe i casi si tratta di forme delicate, in grado di donare alla mano un tocco affusolato ed elegante: sono quindi l’ideale se volete snellire un po’ le dita.

Unghie Opache sfumate: prova il degradé

Voglia di provare qualcosa di nuovo? Scegli le unghie opache sfumate! Si tratta di una delle tendenze più amate di stagione, e consiste nell’applicare cinque tonalità dello stesso colore, dal più scuro al più chiaro, una per ogni unghia. Il risultato è una manicure creativa e di tendenza, ma al contempo raffinata ed elegante grazie al look ton sur ton.

Voglia di unghie opache grigie? Prova il colore più chic di stagione

Desideri unghie opache sobrie e raffinate ma sei stanca del solito nude? Prova il grigio! Le mille sfumature di questa tinta intermedia ti conquisteranno. E per rendere unica la manicure, via libera a dettagli scintillanti e cascate di glitter.

Unghie opache bordeaux: un classico dal fascino intramontabile

Un grande classico, le unghie opache bordeaux sembrano ricoprire le mani di un sottile strato di velluto. L’effetto è femminile ed elegante, e davvero perfetto per ogni occasione.

Sogni unghie opache blu? Scegli la manicure più sofisticata e ladylike

Le unghie opache blu si riconfermano una scelta vincente per chiunque desideri una manicure davvero sofisticata ed elegante. Più tenue dello smalto nero, questa sfumatura regale è bellissima se accostata a dettagli gold e accent nails scintillanti.

Unghie opache chiare: tutte le nuances più soft

I colori chiari si sposano alla perfezione con il finish opaco, e sono una soluzione intramontabile per le amanti delle tinte tenui. Il risultato? Elegante, sofisticato e cosy – come un maglione di cachemire appena indossato.

Unghie opache nere: perché matte is the new black

Sogni un set di unghie opache adatto a ogni occasione – anche la più formale? Osa il nero! Questa tinta opaca avvolgerà le tue unghie come un sottile strato di velluto. Una tela perfetta da illuminare e decorare con nail art, applicazioni e dettagli brillanti.

Unghie Opache: ecco come realizzarle

Le unghie opache sono uno dei trend più popolari del momento: la buona notizia è che fortunatamente sono facili da realizzare anche a casa, qualora non aveste tempo o voglia di andare dall’estetista.

Le strade che potrete intraprendere sono due: da una parte acquistare uno smalto dal finish opaco del vostro colore preferito, dall’altra semplicemente optare per un top coat effetto matte, da applicare sopra i vostri smalti lucidi preferiti.