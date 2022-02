Smalto nero: 10 idee irresistibili per unghie total black

L o smalto nero è una scelta passe-partout. Garantisce la stessa versatilità dei colori nude, ma è capace di donare al contempo carattere a chiunque lo indossi. Scopriamo dieci idee irresistibili e da provare subito per sfoggiare bellissime unghie total black!

Voglia di smalto nero? Tranquilla, non sei la sola. Esistono infatti alcuni smalti che indipendentemente dal passare del tempo e delle mode, rimangono una certezza. Proprio come lo smalto nero: elegante e rock, magnetico e mai banale, si presta a infinite variazioni sul tema, pur restando sempre adatto ad essere indossato in ogni occasione. Con sfumature metalliche oro o argento per chi non vuole rinunciare ad un tocco di preziosità, a contrasto con bianco o rosa per un tocco optical, o ancora, con disegni per chi ama lo stile grafico e minimalista.

Indossare lo smalto unghie nero inoltre, comporta una serie di apprezzatissimi vantaggi. In primis, questo colore-non-colore sfugge alle tanto temute leggi dell'armocromia e dona a ogni incarnato. Inoltre, è il colore per eccellenza in grado di valorizzare unghie di qualsiasi forma e lunghezza, dalle più corte e squadrate alle lunghissime, a mandorla. Indossare lo smalto nero infine, può avere anche effetti sul nostro umore: basta indossarlo per sentire una scarica di sicurezza e fiducia in noi stesse.

Lo smalto nero promette di valorizzare ogni stile e di non far passare inosservato chiunque lo indossi. Il trucco è solo capire come indossarlo al meglio per completare il proprio look, e in questo ti veniamo in aiuto noi. Ecco dieci idee da copiare per sfoggiare unghie nere bellissime. Continua a leggere e lasciati ispirare!

Black French

Unendo due grandi classici, il risultato potrebbe essere doppiamente banale. E invece questa manicure con french colorato di nero (invece del classico bianco latte!) è tutto il contrario: raffinata, contemporanea ma anche minimal e dal fascino magnetico.

Il segreto è nel finish

Se desiderate unghie nere monocromatiche ma con un twist in più, il trucco è giocare con il finish. Ecco una manicure total black opaca con unghie lunghe e squadrate, resa davvero unica e personale da una french tip dal finish glossy.

Crudelia De Mon

C'è qualcosa di più iconico, sexy e vintage del trio bianco-nero-rosso? Questa manicure color block è semplice, raffinata, elegantissima eppure non passa per niente inosservata. Si tratta di un french con base nera invece che nude, ma la vera sorpresa è nel retro, che si tinge inaspettatamente di rosso Louboutin. Una manicure sexy e letale come uno stiletto nero.

Instagram Baddie

Queste unghie total black lunghe e squadrate con anulare a contrasto e fiammata urlano instagram queen. Grintose, potenti, alla moda: questa manicure è una vera carica di adrenalina.

Insolito animalier

Questa manicure ha la grinta e il fascino 80's dell'animalier, ma la spensieratezza e la leggerezza di chi non vuole prendersi troppo sul serio. Esotiche tigri e leopardi lasciano il posto alla più mite e pop stampa muccata. Da abbinare con eco-pelle e cowboy boots per sentirsi subito in Texas.

Artistiche

Un po' anni settanta, un po' piccoli brividi: questo pattern grafico ondulato e sinuoso in bianco ottico aggiunge alla manicure nera un tocco di contemporaneità e mistero.

Stellari

Amate i cristalli, conoscete a memoria la vostra carta astrale (e quella dei vostri amici) e la prima domanda che fate ad una nuova conoscenza è "di che segno sei?". Perché allora non celebrare questo amore per le stelle dando un twist cosmico alle vostre unghie nere.

Marmo

Uno degli effetti più amati da sfoggiare con una manicure nera è quello marmorizzato. Questo perchè lo sfondo scuro risalta alla perfezione tutti i dettagli di questa nail art preziosa e raffinata.

Faccia a Faccia

Una tendenza imperdibile per le amanti delle nail art sottili, delicate è minimal è quella di dipingere volti e profili stilizzati su alcune unghie, con un tratto unico e sinuoso. Per unghie artistiche, romantiche e raffinatissime.

Vedo oro

E concludiamo con un'altra coppia dal fascino davvero senza tempo: l'intensità del nero opaco abbinata alla èreziosità brillante dell'oro. Un contrasto di colori, finish e atmosfere che crea un risultato davvero regale.

Smalto nero: tutti i più belli da comprare 1/4 Lo smalto Insta Dri di Sally Hansen garantisce unghie perfette e dal colore pieno in soli 60 secondi con una sola passata. Ha una formula 3-in-1: base, colore e top-coat sono disponibili in un unico prodotto per una manicure dal finish brillante. 2/4 Con una lucentezza a lunga durata e un fascino glamour d’altri tempi, lo smalto Gucci 700 Crystal Black con ingredienti di origine vegetale è dotato di un pennello studiato su misura per un’applicazione facile, e che dona un risultato uniforme e impeccabile già dalla prima passata. Un richiamo agli smalti vintage, ogni tonalità è racchiusa in una boccetta in vetro dalla forma allungata rifinita con la scritta Gucci color oro. 3/4 Lo smalto Essie Nail Polish 88 Licorice assicura colore pieno e finish brillante in una sola passata. 4/4 Lo smalto di OPI nel colore 02 Lady in Black ha un’ottima resa, è duraturo e anti-scheggia e garantisce una tenuta fino a 7 giorni. L'esclusivo pennello OPI ProWide™ garantisce un’applicazione semplice e veloce. PREV NEXT