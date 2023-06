Le lipgloss nails sono la tendenza mani più hot del momento per per unghie lucidissime

E ra un po’ che una manicure così semplice non faceva notizia, ma ora ci sono le lipgloss nail, facili ed eleganti sono un vero passepartout.

Un paio di meriti a TikTok li dobbiamo riconoscere. Il primo è la capacità di lanciare e ancora più spesso riesumare tendenze che pensavamo di esserci lasciati alle spalle; il secondo invece è la capacità di chiamare i trend battezzandoli con nomi creativi.

Questo è l’ultimo - ma non per molto - caso in materia di tendenza unghie, ossia le lipgloss nails. Per chi se lo stesse chiedendo, lipgloss nails è solo un modo molto creativo e di grande impatto per chiamare la vecchia nude manicure. E no, non c’è altro da aggiungere, non ci sono sorprese o decorazioni inaspettate, perché le lipgloss nail sono fatte con uno smalto rosa nudo - lasciando ovviamente scelta alla giusta tonalità di rosa che risulti nude con il colore delle mani - che poi viene ripassato con un top coat glossy e plumping che richiama appunto l’effetto del gloss sulle labbra.

Cosa sono le lipgloss nails

Le caratteristiche chiave delle lipgloss nails sono quindi due: il colore nude e l’effetto finale lucidissimo. Come tendenza non è nulla di nuovo, perché a cicli regolari la manicure nude è stata di moda e addirittura in alcuni circoli non è mai andata in disuso, vedi le mani di Kate Middleton e Meghan Markle, così come quelle dei royals di mezzo mondo. Se però vogliamo una reference più a tema moda, allora possiamo dire che si rifà al trend Y2K dei famosi Juicy Tubes che enfatizzavano il colore naturale delle labbra o lo rendevano un po’ più intenso lasciando un finish a specchio.

Se volessimo accoppiarla a un altro trend di TikTok, la posizioneremmo sicuramente nella clean girl aesthetic, tra acconciature eleganti e minimali, pelle immacolata effetto nude e gioielli di famiglia semplici ma preziosissimi, le lipgloss nails sono la quintessenza del clean look.

Certo è che questa tendenza è semplicissima da ricreare anche per chi ha zero skill in materia di manicure fai da te, ma di fatto è quella con il minor rischio di errore. Per le aficionados invece, le unghie con gel o semipermanente effetto lipgloss sono sempre un’opzione valida.

Per chi fa da sola deve però ricordare che come sempre cuticole e pellicine devono essere perfette e le unghie limate con precisione millimetrica, perché solo così si può ricreare quell’elegante effetto nudo che propone la manicure più minimal del momento.

Dopo aver pensato alle cuticole basta prendere uno smalto trasparente (vanno bene anche quelli 2-in-1 che facciano sia da base che da top coat) e un smalto rosa chiaro effetto nudo, magari che si avvicini il più possibile al colore della pelle delle mani. Una volta fatte due passate per essere sicure che lo smalto sia steso in modo uniforme, basta passare il top coat che può essere lo stesso smalto impiegato sulla base dell’unghia oppure - per massimizzare l’effetto - un top coat effetto gel, ma meglio ancora se glossy.

La versione ancora più rapida, ma ci sentiamo di consigliarla solo se il letto ungueale è privo di qualsivoglia imperfezione e ha di natura un bel colore, è quello di passare direttamente il top coat effetto gloss sull’unghia naturale.