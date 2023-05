Smalti trasparenti: ecco i migliori top coat da comprare

S e ancora non usi lo smalto trasparente come top coat non sai cosa ti stai perdendo. Qui ti spieghiamo perché ti serve e dove trovare i migliori.

Ogni manicure fai da te realizzata secondo canoni di qualità non può prevedere meno di quattro strati: base, due passate di colore e top coat con smalto trasparente.

La base trasparente, neutra o curativa, è fondamentale per proteggere l’unghia e inoltre svolge la funzione di primer, perché la resa dello smalto colorato è infinitamente migliore se trova una superficie uniforme su cui essere steso.

Secondo, non esiste colore che sia perfetto dopo una sola passata. Se già ti viene l’ansia, sappi che il segreto perché non diventi un pasticcio che ci mette ore ad asciugare è nella capacità di applicare strati sottili di smalto senza eccesso di prodotto: in questo modo l’asciugatura sarà più rapida e, una volta che avrai finito le dieci dita, non dovrai attendere a lungo per lo strato successivo.

Poi arriviamo allo strato finale. Questo va fatto con lo smalto trasparente ed è uno step che non puoi saltare. Ora ti spieghiamo perché.

Smalto trasparente effetto gel

Come tutti i top coat aiuta a sigillare lo smalto, rendendolo più resistente e duraturo e in questo caso regala un finish glossy, proprio come quello della manicure in gel che fai dall’estetista. Se applichi bene ogni step lo smalto può rimanere perfetto anche 10 giorni.

Smalto trasparente lucido

Ce ne sono di tutti i tipi. L’effetto non è come quelli a effetto gel, ma serve a rendere il colore più intenso e vibrante. Anche questo tipo di smalto aiuta a prolungare la durata della manicure.

Se vuoi unire l’utile all’utilissimo, al posto di un semplice smalto trasparente scegline uno con funzione asciugatura rapida. Questo ti cambierà la vita, perché riduce di molto i tempi di attesa prima che tu possa tornare ad usare le mani senza correre il rischio di ritrovarti con lo smalto sbeccato o con delle texture strane sulla superficie.

Smalto trasparente con brillantini

Se poi vuoi dare un look diverso al tuo smalto normale, puoi scegliere uno smalto trasparente che contenga glitter e brillantini. In questo caso hai un’ampia scelta e puoi sceglierli tono su tono con il colore che hai scelto, a contrasto, oppure multicolor. Basta un attimo per cambiare radicalmente il mood della tua manicure con effetti sorprendenti.

Smalto trasparente opaco

Un po’ come per la base del viso - che a qualcun* piace luminosa mentre altr* la preferiscono opaca - anche in questo caso puoi scegliere un finish matte, con smalti trasparenti che opacizzano qualunque smalto tu abbia steso sotto.

Chanel Le Top Coat Smalto Brillantezza E Asciugatura Rapida

Essie Gel Couture, Top Coat Tenuta fino a 12 Giorni

Douglas Collection Extra Shine Coat

Essence Power Matte Top Coat

TNS FLASH TOP COAT

OPI Celebration Collection Nail Polish

